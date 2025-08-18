Amazon का बड़ा फैसला! 20 अगस्त से बंद होंगी ये सुविधा, यूजर्स को लगेगा झटका

Amazon End Services for Android users: Amazon ने एलान किया है कि कंपनी 20 अगस्त 2025 से Android यूजर्स के लिए अपना Appstore बंद कर देगी. यह सेवा काफी समय से चली आ रही है लेकिन Google Play Store के सामने ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी. ज्यादातर लोगों को इसके बंद होने से कोई असर नहीं पड़ेगा मगर जिन्होंने प्लेटफॉर्म से Amazon Coins या ऐप्स डाउनलोड करें थे उनके लिए यह बुरी खबर है. हालांकि इस सर्विस के बंद हो जाने से अमेजन के अपने Fire Tablet और Fire TV पर Appstore पहले जैसे ही चलता रहेगा.

Amazon App store के बारे में जानें

Amazon ने 2011 में अपना एक Appstore पेश किया था, जो Google प्ले स्टोरको टक्कर देने के लिए लॉन्च किया गया था. इस ऐप में 'फ्री ऐप ऑफ द डे', Amazon Coins और एक्सक्लूसिव डील्स जैसी सर्विसिज दी जाती है. शुरूआत में ऐप को थोड़ी लोकप्रियता मिली थी, लेकिन अधिकतर यूजर्स और डेवलपर्स ने गूगल प्ले स्टोर को ही चुना. जिसकी वजह से धीरे-धीरे ऐपस्टोर की मौजूदगी खत्म ही हो गई.

Amazon ने क्यों लिया यह फैसला?

Amazon के मुताबिक, एंड्रॉइड पर Appstore को बंद करने का फैसला अपनी इकोसिस्टम पर ज्यादा ध्यान देने के लिए लिया गया है. Fire डिवाइस अभी भी चर्चा में है, साथ ही Prime वीडियो और Alexa जैसी सर्विसिज से यूजर्स अच्छे से जुड़े हुए है. अमेजन अपनी कमजोर सर्विस पर अधिक खर्च के बजाय वहां ध्यान केंद्रित करना चाहता है जहां उसकी पकड़ ज्यादा मजबूत है.

Appstore बंद होने से क्या होगा?

यूजर्स ध्यान रखें कि Appstore बंद हो जाने के बाद पहले से डाउनलोड किए गए ऐप्स चलते रहेंगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है क्योंकि अपडेट ना मिलने से ऐप्स असुरक्षित हो सकते हैं. इस फैसले का सबसे बड़ा असर Amazon Coins पर पड़ेगा, जो पूरी तरह बंद हो रहे हैं. 20 अगस्त के बाद से बचा हुआ बैलेंस तभी रिफंड होगा जब यूजर्स की पेमेंट डिटेल अपडेट होंगी. जिनके अकाउंट बंद हो गए है या कार्ड की टाइम लिमिट खत्म हो गई उनके लिए यह बुरी सूचना है.

Amazon Android पर ये सर्विस जारी रहेंगी

हालांकि सभी सर्विसिज बंद नहीं हो रही है. एंड्रॉइड पर Amazon Music पहले जैसे ही उपलब्ध रहेगा जो फ्री ऐड सपोर्टेड वर्जन के साथ चलेगा. वहीं प्राइम मेंबर्स बिना ऐडस के गाने सुन सकते हैं. यूजर्स को Amazon Music अनलिमिटेड खरीदने पर ऑफलाइन प्लेबैक, हाई क्वालिटी ऑडियो और अनलिमिटेड स्किप जैसी सेवाएं मिलेगी.