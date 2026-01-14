Advertisement
WFH खत्म करने के बाद Amazon ने शुरू की 'डिजिटल जासूसी'! अब एक-एक मिनट का हिसाब रखेगा मैनेजर

कंपनी ने मैनेजर्स के लिए एक नया डैशबोर्ड तैयार किया है, जो यह सिर्फ नहीं दिखाता कि कर्मचारी ऑफिस आए या नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि वे ऑफिस में कितने घंटे रुके. यह कदम Amazon की पहले से सख्त रिटर्न-टू-ऑफिस पॉलिसी को और मजबूत करता है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 14, 2026, 08:54 AM IST
2025 में वर्क फ्रॉम ऑफिस को अनिवार्य करने के बाद अब Amazon ने अपने कर्मचारियों पर निगरानी और सख्त कर दी है. Business Insider को मिले एक इंटरनल डॉक्यूमेंट के मुताबिक, कंपनी ने मैनेजर्स के लिए एक नया डैशबोर्ड तैयार किया है, जो यह सिर्फ नहीं दिखाता कि कर्मचारी ऑफिस आए या नहीं, बल्कि यह भी बताता है कि वे ऑफिस में कितने घंटे रुके. यह कदम Amazon की पहले से सख्त रिटर्न-टू-ऑफिस पॉलिसी को और मजबूत करता है. जनवरी 2025 से कंपनी ने पांच दिन ऑफिस आने का नियम लागू किया है, जिसे टेक इंडस्ट्री की सबसे सख्त WFO पॉलिसी में से एक माना जा रहा है.

Andy Jassy का विजन और नई टेक्नोलॉजी
Amazon के CEO Andy Jassy ने सितंबर 2024 में इस पॉलिसी का ऐलान किया था. उनका कहना था कि वह Amazon को “दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप” बनाकर चलाना चाहते हैं, जहां टीमें बेहतर तरीके से इनोवेट कर सकें, आपस में सहयोग कर सकें और एक-दूसरे से जुड़े रहें.

Jassy ने इस बात को सिरे से खारिज किया था कि यह फैसला किसी छुपे हुए लेऑफ या खर्च कम करने की रणनीति का हिस्सा है. उनके मुताबिक, यह पूरी तरह से कंपनी की वर्क कल्चर से जुड़ा मामला है. अब नए डैशबोर्ड के जरिए Amazon के पास इस सोच को लागू कराने के ठोस टूल्स भी आ गए हैं.

नया डैशबोर्ड क्या-क्या ट्रैक करता है?
दिसंबर से रोलआउट हो रहा यह डैशबोर्ड मैनेजर्स को दिखाता है कि कर्मचारी कितनी बार ऑफिस में बैज स्वाइप कर रहे हैं, कितनी देर वहां रुक रहे हैं और किस बिल्डिंग से काम कर रहे हैं. यह सिस्टम हर दिन शाम 5 बजे (PT) अपडेट होता है और पिछले आठ हफ्तों का डेटा लगातार ट्रैक करता है. इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ ऑफिस आकर तुरंत चले जाना काफी नहीं होगा. सिस्टम यह भी देखेगा कि कर्मचारी ने ऑफिस में वास्तव में कितना वक्त बिताया.

‘Low-Time Badgers’ और ‘Zero Badgers’ कौन हैं?
Amazon के इस अटेंडेंस सिस्टम में कर्मचारियों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है. जो कर्मचारी आठ हफ्तों के औसत में रोज चार घंटे से कम ऑफिस में रहते हैं, उन्हें “Low-Time Badgers” कहा जाता है. जो कर्मचारी इस पूरे समय में एक बार भी किसी Amazon बिल्डिंग में बैज नहीं करते, वे “Zero Badgers” माने जाते हैं.

इसके अलावा “Unassigned Building Badgers” वे कर्मचारी हैं, जो अपनी तय बिल्डिंग की बजाय ज्यादातर समय किसी दूसरी बिल्डिंग में बैज करते हैं. यानी अब यह भी देखा जाएगा कि आप सही जगह से काम कर रहे हैं या नहीं. Amazon के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसे टूल्स पिछले एक साल से मौजूद हैं और इनका मकसद कर्मचारियों को सजा देना नहीं, बल्कि उन लोगों की पहचान करना है जिन्हें ऑफिस से काम करने में सपोर्ट की जरूरत हो सकती है.

‘कॉफी बैजिंग’ पर पहले ही लग चुकी है रोक
Amazon ने पिछले साल ही “कॉफी बैजिंग” पर सख्ती शुरू कर दी थी. कुछ टीमों को साफ तौर पर बताया गया था कि सिर्फ ऑफिस आकर कॉफी पीकर चले जाने से हाजिरी नहीं मानी जाएगी. अटेंडेंस गिनने के लिए कम से कम दो से छह घंटे ऑफिस में रहना जरूरी है. एक कर्मचारी ने इस सख्ती की तुलना स्कूल के छात्रों जैसा ट्रीट किए जाने से की थी, जिससे अंदरखाने नाराजगी भी देखने को मिली.

Amazon अकेला नहीं, बाकी कंपनियां भी कर रहीं ट्रैकिंग
ऑफिस अटेंडेंस ट्रैक करने में Amazon अकेला नहीं है. Samsung ने भी ऐसे ही टूल्स लागू किए हैं, जो यह दिखाते हैं कि कर्मचारी कितने दिन और कितने घंटे ऑफिस में रहे. Dell ने अपने हाइब्रिड कर्मचारियों को बताया है कि उनकी ऑन-साइट मौजूदगी बैज स्वाइप के जरिए ट्रैक की जाएगी और इसका असर परफॉर्मेंस व सैलरी पर भी पड़ सकता है.

Bank of America और JPMorgan जैसी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों ने भी सीनियर मैनेजमेंट के लिए अटेंडेंस डैशबोर्ड लागू किए हैं. साफ है कि वर्क फ्रॉम ऑफिस की वापसी के साथ कर्मचारियों की निगरानी अब नई नॉर्मल बनती जा रही है.

