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Hindi NewsटेकUse And Throw वाली बैटरी से मिला छुटकारा! आ गए जिंदगी भर चलने वाले Cells, Type-C से कर सकेंगे चार्ज

Use And Throw वाली बैटरी से मिला छुटकारा! आ गए जिंदगी भर चलने वाले Cells, Type-C से कर सकेंगे चार्ज

एम्ब्रेन (Ambrane) ने भारत की पहली ऐसी टाइप-सी (Type-C) रिचार्जेबल बैटरी लॉन्च की है, जिसे स्मार्टफोन के केबल से सीधे चार्ज किया जा सकता है. यह बैटरी न केवल 10 मिनट में इमरजेंसी चार्जिंग की सुविधा देती है, बल्कि एक अकेली सेल लगभग 100 डिस्पोजेबल बैटरियों की जगह लेकर पर्यावरण और पैसे दोनों बचाती है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 15, 2026, 11:11 AM IST
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Ambrane ने भारत की पहली ऐसी टाइप-सी (Type-C) रिचार्जेबल बैटरी लॉन्च की है.
Ambrane ने भारत की पहली ऐसी टाइप-सी (Type-C) रिचार्जेबल बैटरी लॉन्च की है.

Ambrane ने एक नई कैटेगरी में एंट्री करते हुए भारत की पहली AAA Type-C रिचार्जेबल बैटरी लॉन्च कर दी है. कंपनी ने Reneo AA और AAA नाम से नई बैटरियां पेश की हैं, जिन्हें स्मार्टफोन की तरह सीधे Type-C केबल से चार्ज किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि ये बैटरियां उन लोगों के लिए बनाई गई हैं जो बार-बार डिस्पोजेबल सेल खरीदने से परेशान हो चुके हैं और अब ज्यादा सुविधाजनक और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प चाहते हैं.

स्मार्टफोन की तरह होगी चार्जिंग

नई Reneo AAA बैटरियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें चार्ज करने के लिए अलग से किसी बड़े चार्जिंग डॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी. यूजर्स इन्हें सीधे Type-C केबल से चार्ज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्मार्टफोन या वायरलेस ईयरबड्स चार्ज किए जाते हैं. इससे घर में अलग-अलग चार्जर रखने की जरूरत कम हो जाएगी और बैटरी चार्ज करना काफी आसान बन जाएगा.

कंपनी के मुताबिक, ये बैटरियां सिर्फ 10 मिनट की इमरजेंसी चार्जिंग में बेसिक इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती हैं. वहीं, इन्हें पूरी तरह चार्ज होने में करीब 1 से 2 घंटे का समय लगता है. यह फीचर उन यूजर्स के लिए काफी उपयोगी हो सकता है जिन्हें अचानक रिमोट, कैमरा या गेमिंग कंट्रोलर में बैटरी खत्म होने की समस्या का सामना करना पड़ता है.

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कई डिवाइसेज में कर सकेंगे इस्तेमाल

Ambrane की नई बैटरियां रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के साथ काम करेंगी. इनमें टीवी रिमोट, वायरलेस माउस, बच्चों के खिलौने, ट्रिमर, कैमरा, ब्लूटूथ स्पीकर और गेमिंग कंट्रोलर जैसे डिवाइस शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि इन्हें मॉडर्न घरों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स को लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिल सके.

पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प

कंपनी ने इस नई बैटरी को सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर भी तैयार किया है. Ambrane के अनुसार, एक Reneo AAA बैटरी लगभग 100 डिस्पोजेबल बैटरियों की जगह ले सकती है. इसका मतलब है कि यूजर्स को बार-बार नई बैटरियां खरीदने की जरूरत कम होगी और बैटरी वेस्ट भी घटेगा.

आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है और डिस्पोजेबल बैटरियां इसका बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. ऐसे में रिचार्जेबल बैटरियां लंबे समय में ज्यादा किफायती और इको-फ्रेंडली विकल्प साबित हो सकती हैं.

सेफ्टी फीचर्स पर भी फोकस

Ambrane ने इन बैटरियों में कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं. इनमें इनबिल्ट प्रोटेक्शन सर्किट मौजूद है जो ओवरचार्जिंग, ओवरकरंट और शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है. इसके अलावा बैटरियों को लीक-प्रूफ और नॉन-फ्लेमेबल डिजाइन के साथ तैयार किया गया है ताकि रोजमर्रा के इस्तेमाल में ज्यादा सुरक्षा मिल सके.

कीमत और उपलब्धता

कंपनी ने Reneo AA बैटरी की कीमत ₹499 रखी है, जबकि AAA वर्जन ₹399 में उपलब्ध होगा. ये नई रिचार्जेबल बैटरियां कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, Amazon और देशभर के प्रमुख रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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