Donald Trump को चीन ने फिर चिढ़ाया! पेश की दुनिया की पहली 6G चिप, चुटकी मारते ही डाउनलोड होगी फिल्म

world’s first 6G Chip: चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला 6G चिप पेश किया है, जो इंटरनेट की स्पीड को 5,000 गुना तक बढ़ा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह नई खोज खासकर ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है. बता दें, अमेरिका और चीन के बीच काफी समय से टेक्नोलॉजी की जंग चल रही है. AI के मामले में दोनों देश खुद को ऊपर बताते हैं. इसी बीच चीन ने पहली 6G चिप पेश करके अमेरिका को चिढ़ाया है.

6G चिप से क्या होगा फायदा?

बीजिंग यूनिवर्सिटी और हांगकांग की सिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस “ऑल-फ्रीक्वेंसी 6G चिप” को विकसित किया है.

• यह चिप 100 गीगाबिट प्रति सेकंड से भी ज्यादा की स्पीड दे सकती है.

• 50GB का 8K मूवी कुछ ही सेकंड में डाउनलोड हो सकता है.

• चिप पूरे वायरलेस स्पेक्ट्रम पर काम करती है, यानी कम से लेकर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले बैंड तक.

• इससे दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज इंटरनेट पहुंच सकेगा.

क्यों है यह खास?

आज की 5G टेक्नोलॉजी केवल कुछ खास फ्रीक्वेंसी रेंज तक सीमित है. लेकिन 6G चिप एक छोटे से 11mm x 1.7mm के आकार में 0.5 GHz से 115 GHz तक के सभी बैंड को सपोर्ट करती है. पहले अलग-अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग सिस्टम लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह एक ही चिप से संभव होगा.

किन क्षेत्रों में होगा इस्तेमाल?

6G चिप से न सिर्फ इंटरनेट तेज होगा बल्कि यह कई हाई-टेक एप्लीकेशंस के लिए भी जरूरी है, जैसे:

• वर्चुअल रियलिटी (VR) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR)

• रोबोटिक सर्जरी

• ड्रोन टेक्नोलॉजी

• स्मार्टफोन और स्मार्ट डिवाइसेज

• रियल-टाइम डेटा ट्रांसफर

क्या हैं खतरे और चुनौतियां?

हर नई टेक्नोलॉजी की तरह 6G को लेकर भी चिंताएं हैं:

• हेल्थ रिस्क: ज्यादा रेडिएशन के कारण स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है.

• साइबर सिक्योरिटी: तेज कनेक्शन के साथ हैकिंग और डेटा चोरी का खतरा भी बढ़ता है.

• प्राइवेसी: निगरानी और डेटा मॉनिटरिंग की आशंकाएं भी हैं.

• पर्यावरणीय असर: नए टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर से पर्यावरण पर बोझ बढ़ सकता है.

आगे की राह

वैज्ञानिक इस चिप को स्मार्टफोन से लेकर ड्रोन तक सभी डिवाइस में इस्तेमाल करने के लिए “प्लग-एंड-प्ले मॉड्यूल” पर काम कर रहे हैं. अगर यह सफल रहा, तो इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा और डिजिटल डिवाइड (शहर और गांव के बीच का अंतर) काफी हद तक कम हो जाएगा.

FAQs

Q1. 6G चिप क्या है?

यह एक नई टेक्नोलॉजी है जो पूरे वायरलेस स्पेक्ट्रम पर काम करती है और बेहद तेज इंटरनेट स्पीड देती है.

Q2. 6G चिप से कितनी स्पीड मिलेगी?

यह 100 Gbps से भी ज्यादा की इंटरनेट स्पीड दे सकती है.

Q3. क्या 6G से सेहत पर असर पड़ेगा?

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से हेल्थ रिस्क हो सकता है.

Q4. 6G चिप कब तक आम लोगों के लिए आएगी?

फिलहाल यह रिसर्च स्टेज में है, लेकिन आने वाले वर्षों में स्मार्टफोन और डिवाइस में इसका इस्तेमाल शुरू हो सकता है.