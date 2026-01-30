भारतीयों को बड़ा झटका! टेक्सास में H-1B वीजा पर लगा 'ब्रेक', गवर्नर के फैसले से Musk के गढ़ में हलचल

अमेरिका के टेक्सास से एक बड़ा फैसला सामने आया है. इस फैसले ने रोजगार और टेक इंडस्ट्री दोनों में चर्चा छेड़ दी है. राज्य के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने आदेश जारी कर सभी सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में H-1B वीजा के तहत होने वाली नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगा दी है. यह रोक 31 मई 2027 तक जारी रहेगी.
अगर आप अमेरिका के टेक्सास में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकती है.
क्या है पूरा मामला?
टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए राज्य की सभी सरकारी एजेंसियों और सरकारी यूनिवर्सिटीज में H-1B वीजा के जरिए होने वाली नई भर्तियों पर तुरंत रोक लगा दी है. गवर्नर का यह सख्त आदेश 31 मई 2027 तक प्रभावी रहेगा. जिसके बाद अगले करीब 16 महीनों तक टेक्सास के सरकारी संस्थानों में विदेशी टैलेंट के लिए दरवाजे बंद रहेंगे.
'पहले स्थानीय लोग, फिर बाहरी'
टेक्सास के गवर्नर का साफ कहना है कि टेक्सास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. उनका मानना है कि राज्य अपने नागरिकों की पढ़ाई और स्किल डेवलपमेंट पर भारी खर्च करता है, ऐसे में नौकरियों का फायदा पहले स्थानीय युवाओं को मिलना जरूरी है. इसी सोच के साथ यह कदम उठाया गया है. आदेश में यह भी कहा गया है कि एच-1बी जैसे कार्यक्रमों का गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि टेक्सास के लोग पहले आते हैं. मैं सरकारी एजेंसियों और यूनिवर्सिटीज को नए H-1B वीजा आवेदनों को रोकने का निर्देश दे रहा हूं. टेक्सास के टैक्सपेयर्स हमारे वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देने के लिए अरबों खर्च करते हैं. वे नौकरियां हमारे स्थानीय लोगों को ही मिलनी चाहिए.
मस्क और गवर्नर के बीच 'वैचारिक जंग'?
हैरानी की बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में सामने आया है जब एलन मस्क लगातार लोगों को टेक्सास आने का न्योता दे रहे हैं. मस्क ने खुद टेस्ला का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया से शिफ्ट कर ऑस्टिन (टेक्सास) में बनाया है. मस्क हमेशा से कहते आए हैं कि अमेरिका को स्किल्ड प्रवासियों की जरूरत है और H-1B वीजा अमेरिका की ताकत है. कई बड़ी कंपनियां अपने दफ्तर यहां शिफ्ट कर चुकी हैं और शहर को टेक हब के तौर पर तेजी से बढ़ता माना जा रहा है. लेकिन अब गवर्नर के इस कदम से मस्क की कंपनियों टेस्ला और ओरेकल के लिए भी चिंता बढ़ गई है. हालांकि यह बैन अभी केवल सरकारी नौकरियों और यूनिवर्सिटीज पर है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह निजी कंपनियों के लिए भी एक चेतावनी भरा संकेत हो सकता है.
भारतीयों पर क्या होगा असर?
भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए टेक्सास हमेशा से दूसरी सबसे पसंदीदा जगह रही हैच. 2025 के आंकड़ों के अनुसार कैलिफोर्निया के बाद टेक्सास में सबसे ज्यादा (40,000 से अधिक) H-1B वीजा वाले लोग काम करते हैं. टेक्सास पहले ही H-1B वीजा पर काम करने वाले लोगों की संख्या के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल रहा है. यहां बड़ी संख्या में इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स और रिसर्च से जुड़े लोग काम करते रहे हैं. ऐसे में नई भर्ती रुकने से टेक सेक्टर की योजनाओं और प्रोजेक्ट्स की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है.
