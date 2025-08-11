ये दो कंपनियां अमेरिकी सरकार को देंगी अपनी 15% कमाई, चीन बना बड़े फैसले की वजह
ये दो कंपनियां अमेरिकी सरकार को देंगी अपनी 15% कमाई, चीन बना बड़े फैसले की वजह

अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते वक्त के साथ बिगड़ते ही जा रहे हैं. इसी साल की शुरुआत में अमेरिका ने चीन के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए अपने एडवांस चिप देने से साफ इनकार क दिया था. दूसरी ओर अब फिर अमेरिका की ओर से एक बड़ा समझौता किया गया है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 11, 2025, 10:58 PM IST
अमेरिका की चिप बनाने वाली कंपनियां Nvidia और AMD (Advanced Micro Devices Inc.) अब चीन में चिप बेचकर जो कमाई करेंगी, उसका 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देंगी. ये समझौता ट्रंप सरकार के साथ किया गया है. इस समझौते में कंपनियों को सामने शर्त रखी गई थी कि अगर वह चीन में अपनी हाई-टेक चिप्स बेचती हैं तो उन्हें अपनी बिक्री का कुछ हिस्सा अमेरिका की सरकार को देना होगा.

देना होगा हिस्सा
इस समझौते की वजह से इन कंपनियों की चीन में बिक्री पर कंट्रोल भी लगाया जा सकेगा और सरकार को भी मुनाफा होता रहेगा. इस सममौते के बाद ही दोनों कंपनियों को चीन में अपने एडवांस चिप्स बेचने का एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Nvidia चीन में अपने H20 चिप बेचकर जो पैसा कमाएगी, उसका 15% हिस्सा अमेरिकी सरकार को देगी. इसी तरह AMD भी अपने MI308 चिप की बिक्री से होने वाली कमाई का 15% ही हिस्सा सरकार को देगी.

ट्रंप से मुलाकात के बाद हुआ फैसला
बताया जा रहा है कि अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने Nvidia के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. यह फैसला Nvidia के CEO ने Jensen Huang और डोनाल्ड ट्रंप की हाल ही में हुई मुलाकात के बाद लिया गया. गौरतलब है कि 2025 की शुरुआत में ही अमेरिकी ने चीन को अपने एडवांस चिप देने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव काफी बढ़ गए थे.

अमेरिका को मिलेगा चीन के बिजनेस बढ़ाने का मौका
दूसरी ओर अब Nvidia के प्रवक्ता का कहना है कि उनकी कंपनी अमेरिका के बनाए गए एक्सपोर्ट नियमों का सख्ती से पालन करती है. उन्होंने यह भी कहा कि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने चीन को H20 चिप नहीं बेची है, लेकिन उन्हें लगता है कि जो नए नियम आए हैं, उनसे अमेरिका की टेक कंपनियों को चीन में अपना बिजनेस बढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा. हालांकि, AMD का इस मामले पर फिलहाल कोई बयान नहीं आया है.

