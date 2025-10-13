Advertisement
पति-पत्नी के बीच आया AI! Online मोहब्बत बनी जी का जंजाल, धड़ाधड़ टूट रहे रिश्ते

Humans Relationship With AI Chatbot: अमेरिका में लोगों के आपसी संबंध पिछले 15 साल में सबसे खराब हो गए हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 54% लोगों ने अब AI को ही दोस्त, रोमांटिक पार्टनर, थेरेपिस्ट या वर्कमेट बना लिया है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 13, 2025, 03:05 PM IST
पति-पत्नी के बीच आया AI! Online मोहब्बत बनी जी का जंजाल, धड़ाधड़ टूट रहे रिश्ते

AI and Human Relationships: अमेरिका में ह्यूमन रिलेशनशिप 15 साल के सबसे खराब लेवल पर पहुंच गए है. वहीं AI के साथ इमोशनल रिश्ते तेजी से बढ़ रहे हैं. हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 54% लोगों AI को दोस्त, थेरेपिस्ट, रोमांटिक पार्टनर या सहकर्मी के रूप में अपना रहे हैं. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लगभग 28% अमेरिकी वयस्क AI चैटबॉट्स के साथ रोमांटिक या अंतरंग रिलेशन बना रहे हैं. डलास की मेंटल हेल्थ फर्म वैंटेज पॉइंट काउंसलिंग सर्विसेज की एक रिसर्च में यह जानकारी सामने आई है. इस फर्म के डायरेक्टर ब्रायन जें मैक्लेलन ने बताया कि लोग किस तरह और क्यों मशीनें से रिश्ते बना रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: Google का लाखों का फोन भी दे गया धोखा! स्क्रीन पर दिखने लगी रंगीन लाइनें, जानें सही करने का एकमात्र तरीका

AI पार्टनर्स बन रहे सहारा

इंस्टिट्यूट फॉर फैमिली स्टडीज (IFS) की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका में सेक्सुअल रिलेशनशिप 15 सालों में सबसे कम हो गई हैं, खासतौर पर युवाओं में. रिसर्च बताती है कि इसके कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य, शादी और रिश्तों की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है. इसलिए बहुत से लोग मेंटल हेल्थ और इमोशनल सपोर्ट के लिए AI पार्टनर्स पर डिपेंड हो रहे हैं.

AI रिलेशनशिप बन रही नई आदत
वैंटेज पॉइंट की रिसर्च से यह भी जानकारी मिली कि जिन लोगों के AI पार्टनर हैं, उनमें से 53% लोग पहले ही इंसानों के साथ रिलेशन यानी शादी या लॉन्ग-टर्म डेटिंग में हैं. वे ह्यूमन रिलेशन में होते हुए भी AI के साथ रोमांस पसंद कर रहे हैं. वहीं 37.5% यूजर ऐसे हैं जो इंसानों के साथ रिश्ते बनाने में सफल नहीं हो पाए या अब उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते.

AI रोमांस बना तलाक की वजह
वैंटेज पॉइंट के रिसर्चर्स को ऐसे लोग भी मिले जिनका परिवार बेहद खुश है. इन लोगों ने महसूस किया कि Her और Ex Machina जैसी फिल्मों में मशीन से प्यार अब वे रियल लाइफ में जी रहे हैं. एक शादीशुदा व्यक्ति ने, जिसका दो साल का बच्चा था, उस शख्स ने अपनी AI गर्लफ्रेंड को भी प्रपोज किया. वह ऑफिस से आकर AI गर्लफ्रेंड से बातचीत करने लगा और परिवार से दूर हो गया. जिसके कारण उसका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया.

इन पॉपुलर AI चैटबॉट्स का हो रहा इस्तेमाल
- ChatGPT
- Gemini
- Siri
- Alexa
- Character.AI

यह भी पढ़ें: Google Chrome यूजर्स की हुई मौज! अब फालतू के नोटिफिकेशन से मिलेगा छुटकारा, क्रोम खुद करेगा ये काम, जानिए कैसे

इमोशनल अटैचमेंट से एडिक्शन का खतरा

विशेषज्ञों के मुताबिक, AI से भावनात्मक जुड़ाव मानसिक रूप से बेहद खतरनाक है. AI चैटबॉट से बातचीत करने से दिमाग में खुशी देने वाला डोपामाइन बढ़ता है. गुड़गांव में साइकलॉजिस्ट डॉ. मुनिया भट्टाचार्या का कहना है कि इससे यूजर को लगता है कि कोई उन्हें बिना जज किए सुन और समझ रहा है. एआई पर यह निर्भरता लत बन सकती है और व्यक्ति अपने रियल रिलेशन्स से कटने लगता है. जब मशीनों से बातचीत नहीं होती तो डिप्रेशन का खतरा बनने लगता है. ऐसी समस्याओं से बचने के लिए आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते रहें

