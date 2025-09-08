इस जगह की 99% आबादी आज तक है Instagram, Facebook जैसी ऐप्स से कोसों दूर, ATM मशीन तक का नहीं करते इस्तेमाल

हाई टेक की इस दुनिया में इंटरनेट के बिना रहने की कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल है. आज ज्यादातर लोग इंटरनेट पर निर्भर हो गए हैं, क्योंकि इसके जरिए वह ऐसी ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर पाते हैं जो उनके कई काम आसान कर देते हैं. अब खाना ऑर्डर करना हो, या कहीं जाने के लिए कैब बुक करनी हो, या कहीं दूसरे देश में बैठे किसी अपने से ही बात क्यों न करनी हो, इन ऐप्स और इंटरनेट ने ऐसी सभी चीजें आसान कर दी हैं. इस समय जहां एक ओर ऐप्स बैन को लेकर नेपाल में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं एक देश ऐसा भी जहां लोग इंटरनेट, फेसबुल और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स से पूरी तरह ही दूर रहते हैं.

सिर्फ 1% लोगों ने ही किया होगा इंटरनेट का इस्तेमाल

यहां हम बात कर रहे है पूर्वी अफ्रिका के देश इरीट्रिया (Eritrea) की. यह जगह अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में मौजूद है. यह देश लाल सागर के किनारे बसा है. इसके पड़ोसी देश सूडान, इथियोपिया और जिबूती हैं, जबकि इसकी राजधानी अस्मारा (Asmara) है. एक तरफ तो दुनियाभर के लगभग हर देश में इंटरनेट और तमाम ऐप्स पहुंच चुकी है, वहीं आज भी इरिट्रिया पूरी तरह से इंटरनेट सर्विस से कटा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यहां की 99% आबादी इंटरनेट की जरूरत महसूस तक नहीं करती और केवल 1% लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं.

इंटरनेट स्पीड रहती है कम

बताया जाता है कि इस देश में कुछ ही जगहों पर कैफे दिखते हैं. हालांकि, यहां Wi-Fi का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसकी स्पीड भी बेहद कम होती है. कई बार 2G से भी कम इंटरनेट स्पीड आती है. एक इंडियन ट्रैवर ब्लॉगर ने इस जगह को लेकर बताया कि यहां इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाना जितना मुश्किल है, उतना महंगा भी है.

बेहद महंगा है इंटरनेट

ब्लॉगर के अनुसार, अगर कोई एक घंटे के लिए Wifi का इस्तेमाल करता है तो इसके लिए उसे 100 इरीट्रिया नाक्फा यानी भारतीय करेंसी के मुताबिक 100 रुपये से भी ज्यादा का भुगतान करना पड़ता है और यहां की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोग इतना पैसा इंटरनेट के लिए खर्च नहीं कर सकते.

ATM तक नहीं है उपलब्ध

आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां सिर्फ इंटरनेट या सोशल मीडिया और ऐप्स ही नहीं, बल्कि लोगों के पास ATM का इस्तेमाल करने की भी आसान सुविधा नहीं है. जहां आज ये सुविधाएं और सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, वहीं इरीट्रिया के लोगों के लिए आप भी टेक्नोलॉजी की ये दुनिया किसी सपने से कम नहीं है.