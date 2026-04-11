मिसाइल छोड़िए, अब 'माइक्रोवेव' से गिरेंगे ड्रोन! क्या है ये टेक्नोलॉजी जिसको देखकर आनंद महिंद्रा भी हुए हैरान

Anti Drone Technology: भारत-पाकिस्तान के बीच का ऑपरेशन सिंदूर हो या मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इरान के बीच छिड़ा युद्ध दुनिया ने देखा कि कैसे हवा में उड़ने वाले ड्रोन्स ने बड़े-बड़े सैन्य अड्डों की नाक में दम कर दिया और युद्ध का पूरी तरह से नक्शा ही बदल दिया. ड्रोन्स जो एक तरफ कम कीमत में तैयार हो जाते हैं तो वहीं यह खतरनाक भी ज्यादा होते हैं. लेकिन अब वक्त एक और बड़े बदलाव का है.

सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर भारत के बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने अब दुनिया का ध्यान ड्रोन की तरफ खींचा है. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसने सेना के जानकारों से लेकर आम लोगों तक को हैरान कर दिया है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मात्र एक हाई-पावर माइक्रोवेव पल्स ने आसमान में उड़ रहे 49 ड्रोन्स के झुंड को एक पल में कबाड़ बनाकर धरती पर पटक दिया.

एक पल्स और सब खत्म

आनंद महिंद्रा ने अपनी पोस्ट की शुरुआत बेहद प्रभावी लाइन से की- 49 ड्रोन एक पल्स सब खत्म

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ज्यादातर डिफेंस सिस्टम एक बार में एक ही टारगेट को हिट करते हैं, लेकिन हाई-पावर माइक्रोवेव पल्स यानी HPM टेक्नोलॉजी इससे पूरी तरह से अलग है. यह किसी एक प्वाइंट को नहीं बल्कि स्पेस के पूरे हिस्से को कवर करती है. यानी अगर आसमान में सैकड़ों ड्रोन एक साथ हमला करें तो यह माइक्रोवेव बीम उन सभी के इलेक्ट्रॉनिक्स को एक साथ जाम या खत्म कर सकती है.

49 drones. One pulse. All gone. Beyond the tech, it shows a shift where scale and economics matter as much as firepower. Recent conflicts highlight a brutal reality: cheap kamikaze drones cost a fraction of the interceptors sent to destroy them. The aggressor doesn’t need to… pic.twitter.com/InyDPk2Iom — anand mahindra (@anandmahindra) April 10, 2026

हमला सस्ता लेकिन बचाव महंगा

आनंद महिंद्रा ने आधुनिक युद्ध के एक कड़वे सच कॉस्ट इम्बैलेंस को लेकर भी बात की है. उन्होंने कहा कि आज के समय में कामीकाजे ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन बनाना सस्ता है लेकिन उन्हें गिराने वाली मिसाइल करोड़ों की आती हैं. उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन सस्ते ड्रोन भेजकर आपकी महंगी मिसाइलें समाप्त करवा देता है तो वह बिना युद्ध लड़े ही आर्थिक रूप से आपको कमजोर कर देता है. HPM तकनीक इसी वित्तीय घाटे को रोकने का समाधान है.

लेजर या माइक्रोवेव कौन ज्यादा बेहतर?

ज्यादातर लोग लेजर हथियारों को ही भविष्य का हथियार मानते हैं, लेकिन महिंद्रा ने उनकी सीमाएं भी बताईं. लेजर सटीक होते हैं और उनका खर्च भी कम है लेकिन वे एक समय में एक ही टारगेट को हिट कर सकते हैं. ग्रुप में हमला की स्थिति में लेजर फेल हो सकते हैं. वहीं HPM एक बड़े दायरे में आने वाले हर ड्रोन को निष्क्रिय कर देता है. महिन्द्रा ने साफ किया कि भविष्य का एयर डिफेंस लेयर्ड यानी परतदार होगा, जहां मिसाइलें, बंदूकें, लेजर और HPM मिलकर काम करेंगे.

क्या है भारत के लिए संदेश?

भारत को लेकर महिंद्रा ने कहा कि हमें विदेशी समाधानों पर निर्भर रहने के बजाय स्वदेशी क्षमता विकसित करनी चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, बस हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे तेज खरीद प्रक्रिया, पूंजी और डीप-टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले संस्थानों की ज़रूरत है.