Advertisement
trendingNow13110434
Hindi Newsटेकअब भारत में भी होगा अपना सिलिकॉन वैली! इस राज्य में AI डेटा सिटी बनाने की तैयारी, ग्लोबल टेक दिग्गजों को न्योता

अब भारत में भी होगा अपना 'सिलिकॉन वैली'! इस राज्य में AI डेटा सिटी बनाने की तैयारी, ग्लोबल टेक दिग्गजों को न्योता

India First AI data city: भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दौड़ में बड़ा दांव लगाने जा रहा है. इस बार भारत पूरी दुनिया का 'AI पावरहाउस' बनने की दिशा में काम रहा है. इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार अपने कोस्टल सिटी विसाखापत्तनम को बहुत जल्द AI फोकस्ड डेटा सिटी के तौर पर तैयार करने का फैसला किया है. सरकार की योजना है कि यहां एक ऐसा डिजिटल हब तैयार किया जाए जहां दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों को बुलाया जा सके.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब भारत में भी होगा अपना 'सिलिकॉन वैली'! इस राज्य में AI डेटा सिटी बनाने की तैयारी, ग्लोबल टेक दिग्गजों को न्योता

India First AI data city: भारत अब केवल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का 'AI पावरहाउस' बनने की दिशा में काम रहा है. इस ओर भारत ने अब एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम (Vizag) में एक बड़े 'AI फोकस्ड डेटा सिटी' को बनाने की योजना का ऐलान कर दिया है. यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक आईटी पार्क नहीं होगा, बल्कि एक ऐसा हाई-टेक हब होगा जो दुनिया भर के दिग्गज इन्वेस्टर्स और टेक कंपनियों को भारत की ओर खींचेगा. यह एक ऐसा डिजिटल हब होगा जहां बड़े-बड़े डेटा सेंटर, सुपर कंप्यूटर और क्लाउड नेटवर्क एक साथ काम करेंगे. 

क्या होगा इस डेटा सिटी में?
इस नए शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों को जमीन, बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट और जरूरी स्ट्रक्चर एक ही जगह मिलेगा. यहां बने बड़े डेटा सेंटर 24 घंटे काम करेंगे. यहां भारी मात्रा में डिजिटल डेटा स्टोर और प्रोसेस किया जाएगा. इससे बैंकिंग, हेल्थ, एजुकेशन और स्टार्टअप सेक्टर को सीधा फायदा होगा. सरकार चाहती है कि भारत सिर्फ सॉफ्टवेयर सर्विस देने वाला देश न रहे, बल्कि AI टेक्नोलॉजी का बड़ा केंद्र बने. इसी सोच के साथ यह पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है. 

विशाखापट्टनम ही क्यों?
इस AI फोकस्ड डेटा सिटी के लिए विशाखापट्टनम शहर को उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और बेहतरीन कनेक्टिविटी के कारण लिया गया है. यह जगह पहले से ही स्टार्टअप और नए इन्वेस्टर्स के लिए पहली पसंद रही है. अब इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा मैनेजमेंट के केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है. इस डेटा सिटी का मुख्य उद्देश्य अत्याधुनिक डेटा सेंटर्स, रिसर्च लैब्स और AI स्टार्टअप्स के लिए एक विश्वस्तरीय इकोसिस्टम तैयार करना है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- कबाड़ हो जाएगा आपका Smartphone! बाथरूम में ले जाने से पहले जान लें ये सच्चाई, गीजर..

क्या है इस डेटा सिटी का मास्टर प्लान?
इस प्रोजेक्ट को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां काम करने वाली कंपनियों को बिजली, पानी और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी बुनियादी जरूरतें बिना किसी रुकावट के मिल सकें. सरकार का लक्ष्य है कि यहां माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनियां अपने डेटा सेंटर और रिसर्च यूनिट बनाए. इस डेटा सिटी के बनने से न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि पूरे देश के हजारों इंजीनियरों और डेटा साइंटिस्ट्स के लिए नौकरियों के रास्ते खुलेंगे. यहां छोटे स्टार्टअप्स के लिए खास इन्क्यूबेशन सेंटर होंगे, जहां उन्हें कम लागत में टेक्नोलॉजी और मेंटरशिप मिल सकेगी. 

AI क्रांति में भारत की छलांग
आज के समय में डेटी को ही पूरी दुनिया का नया ऑइल कहा जाता है. जिस भी देश के पास डेटा रखने की क्षमता होगी, वहीं देश आने वाले समय में पूरी दुनिया पर राज करेंगा. विशाखापट्टनम की यह AI सिटी भारत को डेटा स्टोर करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी. इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा. 

लोकल अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट
इस प्रोजेक्ट से विशाखापट्टनम की सूरत पूरी तरह बदलने वाली है. जब ग्लोबल कंपनियां यहां आएंगी, तो रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट और सर्विस सेक्टर में भी भारी उछाल देखने को मिलेगा. सरकार इसे एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करना चाहती है. यहां डेटा सेंटर्स चलाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी (सौर और पवन ऊर्जा) का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा.

यह भी पढ़ें:- जेब में लेकर घूमें अपना 'पर्सनल AC'! गर्मी का पारा होगा 45 पार, फिर भी आप रहेंगे कूल

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Andhra PradeshGlobal Investment IndiaArtificial Intelligence HubVisakhapatnam IT City

Trending news

गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
West Bengal
वोटर लिस्ट से 68 लाख मतदाता गायब? पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
bangladesh elections
ढाका की जीत पर कोलकाता का प्यार! ‘तारिक भाई’ को ममता ने भेजी मिठाई-फूल
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
Assam news
हल्के में मत लेना! एयरफोर्स के जेट में PM का सड़क पर लैंड करना...ये जंग की तैयारी है
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स