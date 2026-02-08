Advertisement
trendingNow13102116
Hindi NewsटेकGoogle ने हाथ खड़े किए! 100 करोड़ Android फोन हुए बेकार, क्या इस लिस्ट में आपका मोबाइल भी है?

Google ने हाथ खड़े किए! 100 करोड़ Android फोन हुए 'बेकार', क्या इस लिस्ट में आपका मोबाइल भी है?

Android 12 Security Updates End: अगर आप भी साल 2021 या इससे पहले का Android स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी परेशानी अब बढ़ सकती है! Google के एक बड़े फैसले ने दुनियाभर में करोड़ों मोबाइल यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. कंपनी ने साफ कर दिया है कि Android 12 और उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स को अब कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं मिलेगा.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने हाथ खड़े किए! 100 करोड़ Android फोन हुए 'बेकार', क्या इस लिस्ट में आपका मोबाइल भी है?

 Android 12 Security Updates End: क्या आप भी स्मार्टफोन साल 2021 या इससे पहले का है? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए. दरअसरल दुनियाभर के 100 करोड़े से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने साफ कर दिया है कि Android 12 या उससे पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन्स को अब सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे. इसका सीधा मतलब है कि दुनियाभर में लगभग 100 करोड़ से ज्यादा फोन अब हैकर्स के निशाने पर हैं.

क्यों बढ़ गया है खतरा?
आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लगभग 42.1% एंड्रॉइड यूजर्स अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं. इन डिवाइसेज के लिए गूगल ने सिक्योरिटी पैच जारी करना बंद कर दिया है. आसान भाषा में कहें तो इन फोन्स के दरवाजे अब वायरस और मैलवेयर के लिए खुले हैं क्योंकि उन्हें लॉक करने वाला अपडेट अब नहीं मिलेगा.

कौन से फोन हैं अब अनसेफ?

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आपका फोन साल 2021 या उससे पहले लॉन्च हुआ था तो आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं.

अनसेफ वर्जन Android 12, 11, 10, 9 और उससे पुराने.

ये वर्जन हैं अभी सेफ- Android 13, 14, 15 और लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 ही अभी सुरक्षित हैं.

Apple से क्यों पिछड़ा एंड्रॉइड?
रिपोर्ट में एंड्रॉइड फ्रेगमेंटेशन को इसका मुख्य कारण माना गया है. जहां एप्पल अपने पुराने आईफोन्स को भी लंबे समय तक अपडेट देता है वहीं सैमसंग, शाओमी और मोटोरोला जैसी कंपनियां कुछ सालों बाद पुराने मॉडल्स को अपडेट देना बंद कर देती हैं.

कैसे चेक करें आपका फोन सेफ है या नहीं

इसके लिए सबसे पहले अपने फोन की Settings में जाएं.

यहां About phone पर जाएं

Android version देखें

अगर आपका फोन Android 12 या उससे पुराने वर्जन पर है और अपडेट नहीं मिल रहा तो वह अब Google की तरफ से सेफ नहीं है.

ये भी पढे़ंः भारत बनेगा AI का ऑफिस... अब सर्विसेज नहीं, दुनिया को सॉल्यूशंस देगा इंडिया!

गूगल की सलाह
फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने साफ कहा है कि अगर आपका फोन Android 12 पर अटका है और अपडेट नहीं हो रहा है तो नया फोन लेना ही समझदारी है. जरूरी नहीं कि आप महंगा फोन खरीदें, आप एंड्रॉइड 13 या उससे ऊपर वाला कोई भी मिड-रेंज फोन ले सकते हैं.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुराने फोन पर बैंकिंग फ्रॉड, पासवर्ड चोरी और मैसेज इंटरसेप्ट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है. गूगल प्ले प्रोटेक्ट (Google Play Protect) छोटी-मोटी सुरक्षा तो देता है लेकिन यह सिस्टम लेवल की बड़ी कमियों को ठीक नहीं कर सकता. इसलिए अगर आप अभी Android 12 या इससे नीचे का वर्जन वाला फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए.

ये भी पढे़ंः भारत के वैज्ञानिकों ने किया कमाल! बना डाली सबसे पावरफुल चिप, बदल जाएगी फोन की दुनिया

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google Android WarningAndroid 12 Security Updates End

Trending news

रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
Gang rape
रंगदारी नहीं दी तो लूट ली आबरू! केरल में स्पा कर्मचारी के साथ गैंगरेप, वीडियो बना...
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
kolkata
बेटियां विश्व कप जीत रही हैं लेकिन... दहेज हत्या मामले में कलकत्ता HC हुआ सख्त
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
india
ट्रंप का दावा vs भारत की चुप्पी! क्या वाकई रूस से तेल खरीदना बंद करेगा इंडिया...
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
Indian railways
RAC की समस्या का समाधान 'नो एंट्री' नहीं... PAC की सिफारिशें मानेंगे रेल मंत्री?
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
DNA
अपना झंडा, अलग संविधान की उठी मांग? J&K विधानसभा में 'टुकड़े-टुकडे' वाली सोच क्यों?
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Chinese Manjha
चाइनीज मांझा मिला तो बेल कराते घूमना, जेल जाना तय; सरकार और पुलिस का अभूतपूर्व एक्शन
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
Maulana Jarjis
Explain: आखिर क्या है वो वजह जिसके लिए मौलाना जर्जिस UP छोड़, बंगाल में बसना चाहते?
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
Ajit Pawar
अजित पवार के प्लेन क्रैश के पीछे क्या है सच? 10 फरवरी को खुलासा करेंगे भतीजे रोहित!
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
Ahmedabad
20 Rs की घूस का केस, 30 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी, अगले दिन ही मौत; कहानी रुला देगी
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान
mohan bhagwat news
सिनेमा में... संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा, धीरे से मुस्कुरा दिए सलमान