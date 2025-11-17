Advertisement
trendingNow13006776
Hindi Newsटेक

बैटरी चूसने वाली Apps पर अब चलेगा Google का डंडा! 1 मार्च से लागू होगा नया नियम, आपको जानना चाहिए

कंपनी ने देखा कि कई ऐप्स फोन को सही तरह से Sleep Mode में जाने नहीं देते, जिसकी वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. इसी समस्या को रोकने के लिए Google ने Samsung के साथ मिलकर एक नया सिस्टम लागू किया है,

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 17, 2025, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैटरी चूसने वाली Apps पर अब चलेगा Google का डंडा! 1 मार्च से लागू होगा नया नियम, आपको जानना चाहिए

Google ने अपने Play Store में एक बड़ा बदलाव शुरू किया है, जिसका उद्देश्य स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ को बचाना है. कंपनी ने देखा कि कई ऐप्स फोन को सही तरह से Sleep Mode में जाने नहीं देते, जिसकी वजह से फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है. इसी समस्या को रोकने के लिए Google ने Samsung के साथ मिलकर एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसे “Excessive Partial Wake Locks” कहा जाता है. इसका मतलब है कि अब Google उन ऐप्स पर नजर रखेगा जो बैकग्राउंड में फोन का CPU लगातार जागा हुआ रखते हैं.

Wake Lock क्या होता है और समस्या कहाँ है
कई ऐप्स Wake Lock का इस्तेमाल करते हैं ताकि जब स्क्रीन बंद हो तो भी वे बैकग्राउंड में काम कर सकें. यह फीचर जरूरी है क्योंकि कई बार ऐप्स को स्क्रीन ऑफ होने पर भी सिंकिंग, डेटा ट्रांसफर या म्यूजिक प्लेबैक जैसी चीजें करनी होती हैं. लेकिन समस्या तब आती है जब कोई ऐप जरूरत से ज्यादा देर तक Wake Lock पकड़े रखता है. इससे फोन Sleep Mode में नहीं जा पाता और बैटरी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है. Google ने इस खराब व्यवहार की एक लिमिट तय की है—अगर ऐप के पिछले 28 दिनों में 5% यूजर सेशन्स में Wake Lock जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो इसे गलत माना जाएगा.

1 मार्च 2026 से नए नियम लागू
Google के नए नियम 1 मार्च 2026 से लागू होंगे. इस तारीख के बाद कोई भी ऐप अगर 24 घंटे में दो घंटे से ज्यादा Non-Exempt Wake Lock पकड़े रखता है, तो उसे दंडित किया जाएगा. Wake Lock का जरूरी इस्तेमाल allowed रहेगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा देर तक इसका इस्तेमाल अब ऐप की रैंकिंग और प्ले स्टोर में उसकी visibility को नुकसान पहुंचाएगा. Google का कहना है कि शुरूआती डेटा दिखाता है कि यही Excessive Wake Locks बैटरी खत्म करने की सबसे बड़ी वजह हैं, इसलिए इस पर सख्ती जरूरी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Warning Zone में जाएंगे बैटरी Drain करने वाले Apps
अगर किसी ऐप के 5% से ज्यादा यूजर सेशन्स में दो घंटे की Wake Lock लिमिट पार होती है, तो उसे तुरंत Warning Zone में डाल दिया जाएगा. इसके बाद ऐप की Play Store पर visibility कम होने लगेगी.
इसका असर इस तरह दिखाई देगा- 
* ऐप अब Google के Recommendation सेक्शन में कम दिखाई देगा.
* ऐप की लिस्टिंग पर एक Warning Badge लगाया जा सकता है, जिससे यूजर्स को साफ बता दिया जाएगा कि यह ऐप बैकग्राउंड में ज्यादा बैटरी खपत करता है.

Google ने कहा है कि कुछ मामलों में यूजर्स को सीधा संदेश दिखाया जाएगा: “This app may cause excessive battery drain.” यानी अब यूजर आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन से ऐप बैकग्राउंड में उनका फोन ज्यादा खर्च कर रहा है.

डेवलपर्स के लिए Google के नए टूल्स
यह नया नियम Google के उस बीटा प्रोग्राम पर आधारित है, जो अप्रैल 2025 में शुरू हुआ था. इसमें असली यूजर डेटा का इस्तेमाल करके देखा गया कि कौन से ऐप्स सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन कर रहे हैं. इसी जानकारी के आधार पर अब प्ले स्टोर नियमों को अपडेट किया गया है. डेवलपर्स की मदद के लिए Google ने Play Console में Vitals सेक्शन के अंदर एक नई टेबल दी है. इसमें डेवलपर्स यह देख सकते हैं कि कौन से Wake Lock टैग, कितनी देर और किस वजह से ज्यादा बैटरी खा रहे हैं. अब डेवलपर्स को खुद अपनी ऐप्स में बैकग्राउंड बैटरी समस्या को ठीक करना होगा, वरना उनकी ऐप की रैंकिंग, विश्वसनीयता और यूजर ट्रस्ट पर असर पड़ेगा.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle Play Store UpdateAndroid Excessive Wake LocksBattery Drain Apps

Trending news

नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
One North East movement
नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में आएगा ट्विस्ट! शुरू हुआ नया मूवमेंट, IGJF ने भी थामा दामन
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
Maharashtra
Maharashtra: हाई प्रोफाइल लड़कियों को जाल में फंसाकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
Sir
SIR के काम में जुटे BLO ने की आत्महत्या, परिवार बोला- काम का लोड ज्यादा था
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
drone army
ड्रोन आर्मी बन जाएगी मलबा, आर्मी-एयरफोर्स ने कसी कमर, DRDO बना रहा महाविनाशक हथियार
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
bihar
बिहार के 2 संजय, 1 ने सत्ता तक पहुंचाया, दूसरे ने परिवार समेत चुनाव में डुबोया
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार