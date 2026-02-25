सावधान! आपके फोन में छिपे हो सकते हैं 'जासूस' ऐप्स, 1.5 करोड़ लोग हुए शिकार, तुरंत चेक करें अपना मोबाइल

Advertisement
Android Security Risks: अगर आप भी गूगल प्ले स्टोर से बिना सोचे-समझे ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो रुक जाइए! एक नई सिक्योरिटी रिपोर्ट के अनुसार, प्ले स्टोर पर मौजूद कई पॉपुलर एंड्रॉइड ऐप्स में 1,500 से ज्यादा सिक्योरिटी रिस्क्स पाई गई हैं. सबसे खतरनाक बात यह है कि इन ऐप्स को अब तक 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:31 AM IST
Android Security Risks: आज के डिजिटल दौर में हम हर काम के लिए स्मार्टफोन पर भरोसा करने लगे हैं. बैंकिंग से लेकर हेल्थ, मनोरंजन और मैसेजिंग तक हर जगह ऐप्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी भी काम के लिए टपाक से गूगल प्ले स्टोर से ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो अब जरा रुक जाइए! एक नई सिक्योरिटी रिपोर्ट ने एंड्रॉइड यूजर्स के होश उड़ा दिए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, प्ले स्टोर पर मौजूद कई पॉपुलर एंड्रॉइड ऐप्स में 1,500 से ज्यादा सिक्योरिटी खामियां पाई गई हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इन खतरनाक ऐप्स को अब तक 1.5 करोड़ (15 मिलियन) से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है. 

क्या है पूरा मामला?
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने जांच के बाद खुलासा किया है कि कई ऐसे ऐप्स, जो देखने में बेहद काम के लगते हैं, असल में यूजर्स का डेटा चोरी कर रहे हैं. इन ऐप्स में मौजूद बग्स और कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन का एक्सेस ले सकते हैं. इन Android ऐप्स के लाखों डाउनलोड हैं.

इन ऐप्स से डेटा को खतरा
इन ऐप्स में मौजूद सिक्योरिटी कमजोरियों के कारण हैकर्स आपके पर्सनल डेटा, हेल्थ रिकॉर्ड या निजी नोट्स तक पहुंच सकते हैं. कई बार तो हैकर्स ऐसे डेटा को बेचकर बड़ा फायदा भी उठा लेते हैं. इसमें खासकर हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य या फिटनेस से जुड़े ऐप्स है. इन ऐप्स के जरिए आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल मैसेज और यहां तक कि बैंक डिटेल्स भी लीक हो सकती हैं.

क्या है इसके पीछे की वजह?
एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह ऐप्स का समय पर अपडेट न होना है. कई डेवलपर्स पुराने कोड पर ही ऐप चलाते हैं और सिक्योरिटी की नई टेक्नोलॉजी लागू नहीं करते. इसके अलावा, कुछ ऐप्स ऐसे डेवलपर्स द्वारा बनाए गए हैं जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हैं. इसका परिणाम यह होता है कि ऐप समय के साथ कमजोर हो जाता है और डेटा चोरी का खतरा बढ़ जाता है.

कैसे काम करते हैं ये 'धोखेबाज' ऐप्स?
ये ऐप्स अक्सर फोटो एडिटिंग, फाइल मैनेजर या फ्री गेमिंग ऐप्स के रूप में छिपे रहते हैं. डाउनलोड होने के बाद ये आपसे ऐसी परमिशन मांगते हैं जिनकी इन्हें जरूरत नहीं होती. एक बार परमिशन मिलते ही ये आपके फोन का डेटा बैकग्राउंड में चोरी करके किसी अनजान सर्वर पर भेजने लगते हैं.

एक्सपर्ट्स की क्या है सलाह?
साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एंड्रॉइड का ओपन इकोसिस्टम हैकर्स के लिए आसान निशाना होता है. इसलिए किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके डेवलपर का नाम और रिव्यू जरूर पढ़ें. अगर कोई छोटा सा ऐप आपसे फोन की पूरी सेटिंग बदलने या गैर-जरूरी परमिशन मांगता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें. 

खुद को कैसे बचाएं?
अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डेटा सिक्योर रहे, तो आप इन 5 बातों को अपने मन में बैठा लें:
1. जिन ऐप्स का आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करें.
2. फोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि किस ऐप को आपने कौन सी परमिशन दी है.
3. हमेशा सुनिश्चित करें कि आपके फोन में 'गूगल प्ले प्रोटेक्ट' ऑन रहे.
4. कभी भी किसी अनजान लिंक या वेबसाइट से APK फाइल डाउनलोड न करें.
5. अपने फोन के सिक्योरिटी पैच और सिस्टम को हमेशा अपडेट रखें.

