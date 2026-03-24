Income Tax के नाम पर खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट! Google लाया नया फीचर, एक गोला बनाते ही खुल जाएगी स्कैमर्स की पोल

टैक्स सीजन आते ही स्कैम मैसेज की संख्या तेजी से बढ़ जाती है. कई लोग सरकारी एजेंसी, टैक्स कंसल्टेंट या निवेश प्लेटफॉर्म बनकर मैसेज भेजते हैं और जल्दी रिफंड या ज्यादा रिटर्न का लालच देते हैं. इन मैसेज का मकसद यूजर्स को जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करना होता है, ताकि वे अपनी पर्सनल या बैंकिंग जानकारी शेयर कर दें. ऐसे में Google ने अपने AI टूल्स के जरिए इस समस्या का आसान समाधान देने की कोशिश की है.

Circle to Search कैसे करता है मदद

Circle to Search एक ऐसा फीचर है, जो बिना ऐप बदले स्क्रीन पर मौजूद किसी भी टेक्स्ट या लिंक को तुरंत चेक कर सकता है. अगर आपको कोई संदिग्ध मैसेज मिलता है, तो आप बस उसे ओपन करें और होम बटन या नेविगेशन बार को दबाकर इस फीचर को चालू करें. इसके बाद उस टेक्स्ट या लिंक को उंगली से घेरें, जो आपको शक लग रहा है. कुछ ही सेकंड में AI उस कंटेंट का एनालिसिस करके आपको बता देगा कि उसमें क्या खतरे हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा, जल्दी फैसला लेने का दबाव या अनजान सोर्स.

Google Lens से भी कर सकते हैं जांच

अगर आपके फोन में Circle to Search नहीं है, तो Google Lens भी एक अच्छा विकल्प है. इसके लिए आप संदिग्ध मैसेज का स्क्रीनशॉट लें और Google ऐप में Lens फीचर खोलें. वहां उस स्क्रीनशॉट को अपलोड करें और AI को उसे एनालाइज करने दें. कुछ ही समय में यह आपको एक समरी दिखाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि मैसेज सुरक्षित है या उसमें स्कैम के संकेत हैं. यह तरीका Android और iPhone दोनों में काम करता है.

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किन डिवाइस में काम करेगा यह फीचर

यह सुविधा उन Android स्मार्टफोन्स में उपलब्ध है, जिनमें Circle to Search सपोर्ट करता है. वहीं Google Lens के जरिए iPhone और टैबलेट यूजर्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं. इसका मतलब है कि लगभग हर स्मार्टफोन यूजर इस AI सिक्योरिटी फीचर का इस्तेमाल कर सकता है.

AI कैसे पहचानता है स्कैम

यह AI टेक्नोलॉजी पैटर्न पहचानने की क्षमता पर काम करती है. यह मैसेज में इस्तेमाल की गई भाषा, लिंक और ऑफर को देखकर समझती है कि कहीं उसमें धोखाधड़ी के संकेत तो नहीं हैं. जैसे अगर कोई मैसेज बहुत ज्यादा मुनाफा देने का दावा करता है या तुरंत एक्शन लेने का दबाव बनाता है, तो AI उसे संदिग्ध मान सकता है.

कैसे शुरू करें इस्तेमाल

इस फीचर का उपयोग करने के लिए सबसे पहले Google ऐप को अपडेट करें. इसके बाद अपने फोन में Circle to Search को ऑन करें. जब भी कोई अनजान या संदिग्ध मैसेज आए, तो उस पर क्लिक करने या जानकारी देने से पहले उसे AI से चेक जरूर करें.

क्यों जरूरी है यह फीचर

आज के समय में ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं और लोग छोटी सी गलती से बड़ी आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं. ऐसे में AI आधारित यह फीचर यूजर्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. यह न सिर्फ आपको स्कैम से बचाता है, बल्कि आपको जागरूक भी बनाता है कि किस तरह के मैसेज पर भरोसा करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए.