Advertisement
trendingNow13059087
Hindi Newsटेकसबको लगा iPhone 17 जीतेगा, पर बाजी मार गया कोई और! भारत में इस फोन ने मचाई ऐसी तबाही कि खत्म हुआ Android का राज

सबको लगा iPhone 17 जीतेगा, पर बाजी मार गया कोई और! भारत में इस फोन ने मचाई ऐसी तबाही कि खत्म हुआ Android का राज

Most Popular Smartphone 2025: साल 2025 अपने अंतिम घड़ियां गिन रहा है और भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के जो नतीते सामने आए हैं उन्होंने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. जब साल की शुरुआत हुई थी तो हर किसी की जुबान पर बस iPhone 17 का नाम था और माना जा रहा था कि Apple का यह नया मॉडल अब तक के सारे रिकार्ड तोड़ देगा लेकिन हकीकत के पन्ने जब पलटे तो कहानी कुछ और ही निकली.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 31, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सबको लगा iPhone 17 जीतेगा, पर बाजी मार गया कोई और! भारत में इस फोन ने मचाई ऐसी तबाही कि खत्म हुआ Android का राज

Most Popular Smartphone 2025: भारत के स्मार्टफोन मार्केट में साल 2025 में सबकी नजरें iPhone 17 पर टिकी थीं लेकिन बाजी किसी और न मार ली! Apple का iPhone 16 सेल के आंकड़ों में उम्मीदों से आगे निकल गया और देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया.  iPhone के लेटेस्ट सीरीज के आने के बाद भी  iPhone 16 ने भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखा जिससे लंबे समय से हावी Android स्मार्टफोन्स का दबदबा कमजोर पड़ता नजर आया.

साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. इस साल यानी 2025 में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी कल्पना शायद दिग्गज एंड्रॉयड ब्रांड्स ने की भी नहीं होगी. दशकों से यह माना जाता था कि भारत सिर्फ किफायती और बजट फ्रेंडली फोंस का मार्केट है लेकिन साल 2025 के आंकड़ों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है.

इस साल Apple ने जमकर कमाई की है. इस साल Apple ने अपना लेटेस्ट फोन iPhone 17 लॉन्च किया है, जिसको लेकर सबको उम्मीद थी कि यह मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होगा, लेकिन एक दूसरे मॉडल ने देश में ऐसी तबाही मचाई कि वह साल में सबसे ज्यादा बिका. काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार iPhone 16 भारत का सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन बना है. इस साल के शुरुआती 11 महीनों में एप्पल ने iPhone 16 के लगभग 65 लाख यूनिट्स बेचे हैं. इस टाइम पीरियड में Vivo Y29 5G जैसी पॉपुलर बजट डिवाइस की सेल 47 लाख यूनिट्स तक सीमित रही.

Add Zee News as a Preferred Source

बाजार में बदला रुख
भारत कभी बजट और मिड-रेंज एंड्रॉइड फोन का मार्केट माना जाता था, वहां अब आईफोन की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार न केवल iPhone 16 टॉप पर रहा बल्कि 2023 में लॉन्च हुआ iPhone 15 भी साल के टॉप-5 बेस्ट-सेलिंग फोन की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाया है.

फेस्टिव सेल में भी रहा जलवा
iPhone 16 की बढ़ती सेल के पीछे मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों की बढ़ती डिमांड सबसे बड़ी वजह है. Flipkart की बिग बिलियन डे सेल के दौरान भी यह फोन टॉप डील फोन वाले लिस्ट में शामिल था. फेस्टिव सीजन के ऑफर्स ने इसकी सेल लगातार बढ़ी. iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद भी इसकी मांग में बड़ी कमी नहीं देखी गई.

ये भी पढे़ंः सच में महिलाओं और छात्रों को मिल रहा है फ्री मोबाइल? PM मोबाइल स्कीम की सच्चाई जानिए

Apple ने की भारत में जमकर कमाई
Apple के सीईओ टिम कुक के मुताबिक कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 8% की वृद्धि के साथ 102.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हालिस किया है. इसमें भारत का भी बड़ा योगदान है. भारत न केवल Apple के लिए बड़ा मार्केट बन रहा है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा सेंटर बनकर उभर रहा है. हाल ही में भारत में खुले नए Apple स्टोर्स ने भी इस ग्रोथ में मदद की है.
इसी साल अक्तूबर महीने में भी Apple ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. Apple दुनिया की पहली 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है. 

ये भी पढ़ेंः नए साल पर कोहरे में फोन के ये फीचर बनेंगे आपकी ढाल! ड्राइविंग होगी स्मूद

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Most Popular Smartphone 2025iPhone 16 vs iPhone 17

Trending news

31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
Temjen Imna Along
'नेक काटना हम जानते हैं...' इस मंत्री ने बंद कर दी बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की बोलती
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
Latest West Bengal News
'बीजेपी सत्ता में आई तो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे', शाह के बंगाल दौरे से गरमाई सियासत
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
punjab goverment
MGNREGA मजदूरों की हमदर्द बनी पंजाब सरकार, पीएम तक भेजेगी 10 लाख लोगों की चिट्ठी
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
hindi Jammu and Kashmir news
बर्फ और कोहरे की आड़ में घुसपैठ की कोशिश, नए साल से पहले LoC पर हाई अलर्ट
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद
Battle of Galwan Film
सलमान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान से ड्रैगन बेचैन, आरोप लगाए तो भारत ने कर दी बोलती बंद