सबको लगा iPhone 17 जीतेगा, पर बाजी मार गया कोई और! भारत में इस फोन ने मचाई ऐसी तबाही कि खत्म हुआ Android का राज

Most Popular Smartphone 2025: भारत के स्मार्टफोन मार्केट में साल 2025 में सबकी नजरें iPhone 17 पर टिकी थीं लेकिन बाजी किसी और न मार ली! Apple का iPhone 16 सेल के आंकड़ों में उम्मीदों से आगे निकल गया और देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन बन गया. iPhone के लेटेस्ट सीरीज के आने के बाद भी iPhone 16 ने भारतीय बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखा जिससे लंबे समय से हावी Android स्मार्टफोन्स का दबदबा कमजोर पड़ता नजर आया.

साल 2026 शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बाकी हैं. इस साल यानी 2025 में भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी कल्पना शायद दिग्गज एंड्रॉयड ब्रांड्स ने की भी नहीं होगी. दशकों से यह माना जाता था कि भारत सिर्फ किफायती और बजट फ्रेंडली फोंस का मार्केट है लेकिन साल 2025 के आंकड़ों ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है.

इस साल Apple ने जमकर कमाई की है. इस साल Apple ने अपना लेटेस्ट फोन iPhone 17 लॉन्च किया है, जिसको लेकर सबको उम्मीद थी कि यह मॉडल सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल होगा, लेकिन एक दूसरे मॉडल ने देश में ऐसी तबाही मचाई कि वह साल में सबसे ज्यादा बिका. काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट के अनुसार iPhone 16 भारत का सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन बना है. इस साल के शुरुआती 11 महीनों में एप्पल ने iPhone 16 के लगभग 65 लाख यूनिट्स बेचे हैं. इस टाइम पीरियड में Vivo Y29 5G जैसी पॉपुलर बजट डिवाइस की सेल 47 लाख यूनिट्स तक सीमित रही.

बाजार में बदला रुख

भारत कभी बजट और मिड-रेंज एंड्रॉइड फोन का मार्केट माना जाता था, वहां अब आईफोन की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. रिपोर्ट के अनुसार न केवल iPhone 16 टॉप पर रहा बल्कि 2023 में लॉन्च हुआ iPhone 15 भी साल के टॉप-5 बेस्ट-सेलिंग फोन की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाया है.

फेस्टिव सेल में भी रहा जलवा

iPhone 16 की बढ़ती सेल के पीछे मेट्रो शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों की बढ़ती डिमांड सबसे बड़ी वजह है. Flipkart की बिग बिलियन डे सेल के दौरान भी यह फोन टॉप डील फोन वाले लिस्ट में शामिल था. फेस्टिव सीजन के ऑफर्स ने इसकी सेल लगातार बढ़ी. iPhone 17 सीरीज लॉन्च होने के बाद भी इसकी मांग में बड़ी कमी नहीं देखी गई.

Apple ने की भारत में जमकर कमाई

Apple के सीईओ टिम कुक के मुताबिक कंपनी ने वैश्विक स्तर पर 8% की वृद्धि के साथ 102.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हालिस किया है. इसमें भारत का भी बड़ा योगदान है. भारत न केवल Apple के लिए बड़ा मार्केट बन रहा है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग का भी बड़ा सेंटर बनकर उभर रहा है. हाल ही में भारत में खुले नए Apple स्टोर्स ने भी इस ग्रोथ में मदद की है.

इसी साल अक्तूबर महीने में भी Apple ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है. Apple दुनिया की पहली 4 ट्रिलियन डॉलर यानी 4 लाख करोड़ डॉलर मार्केट कैप वाली कंपनी बन गई है.

