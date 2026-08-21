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Android God Mode से खाली हो रहे बैंक अकाउंट, एक्शन मोड में आई सरकार; Google को दिया 3 घंटे का अल्टीमेटम

डिजिटल दौर में Android God Mode और गूगल फायरबेस के जरिए साइबर ठग आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं. फर्जी बैंकिंग ऐप्स के जरिए फैले इस बड़े नेटवर्क पर नकेल कसते हुए सरकार ने गूगल को सख्त अल्टीमेटम थमाया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 21, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 06:17 PM IST
Android God Mode से खाली हो रहे बैंक अकाउंट, एक्शन मोड में आई सरकार; Google को दिया 3 घंटे का अल्टीमेटम
Image Credit: फोन पर मंडरा रहा बड़ा खतरा!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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