/Android God Mode से खाली हो रहे बैंक अकाउंट, एक्शन मोड में आई सरकार; Google को दिया 3 घंटे का अल्टीमेटम

आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन ठगी और साइबर क्राइम का खतरा बढ़ता ही जा रहा है. स्मार्टफोन पर एक छोटी सी गलती जीवन भर के कमाई को खतरे में डाल सकती है. ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल पर सख्ती शुरू कर दी है. जांच में सामने आया है कि साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क में Google Firebase के कई अकाउंट्स और सर्विस का कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था. इसके बाद सरकार ने ऐसे सैकड़ों अकाउंट्स को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा होने का दावा किया जा रहा है.
सरकार ने गूगल को अपने वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Firebase पर बने सैकड़ों संदिग्ध अकाउंट्स और डेटाबेस को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए हैं. जांच एजेंसी ने पाया कि साइबर अपराधी गूगल के इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश के बड़े बैंकों के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स और ऐप्स बनाकर लोगों को ठगने के लिए कर रहे थे.
गूगल का फायरबेस प्लेटफॉर्म दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स ऐप बनाने और वेबसाइट होस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. जानकारी के मुताबिक, ठगों ने फ्री सुविधाओं और बेहतर डेटाबेस स्टोरेज का फायदा उठाकर फायरबेस पर फेक बैंकिंग पेज और मालवेयर फैला दिए थे.
अगस्त महीने में ही जारी किए गए तीन अलग-अलग नोटिसों के तहत गूगल को कम से कम 57 ऐसी वेबसाइट्स और डेटाबेस को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है. इन पेजों के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों की फेक वेबसाइट बनाई गई थी.
यह पूरा जाल मुख्य रूप से क्रेडिट कार्ड धारकों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को टारगेट बना रहा था-
फर्जी बैंक ऑफर्स
यूजर्स को नए क्रेडिट कार्ड, रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने या क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का लालच देकर एक मैलिशियस ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता था.
सरकारी योजनाओं के नाम पर धोखा
पीएम-किसान योजना के तहत मिलने वाली किस्त में मदद का झांसा देकर किसानों से फेक ऐप डाउनलोड कराया जा रहा था.
साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इसे एंड्रॉयड गॉड मोड कह रहे हैं. जैसे ही यूजर इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करता है, ठगों को फोन का पूरा एक्सेस मिल जाता है. इसके बाद फोन में आने वाले वन-टाइम पासवर्ड यानी OTP और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स गूगल फायरबेस के डेटाबेस में पहुंच जाते थे.
गूगल को निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने के 3 घंटे के अंदर ऐसे सभी संदिग्ध लिंक्स को हटाया जाए, नहीं तो कंपनी कानूनी रूप से जिम्मेदार मानी जा सकती है. इस मामले को लेकर गूगल के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि कंपनी की पॉलिसी धोखाधड़ी, हैकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी के सख्त खिलाफ हैं. गूगल ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए जांच एजेंसियों और I4C के साथ मिलकर काम कर रहा है.
सरकारी डेटा के मुताबिक, सिर्फ साल 2025 में ही भारतीयों ने डिजिटल फ्रॉड के कारण लगभग 2.4 बिलियन डॉलर गंवाए हैं. ऐसे में गूगल प्लेटफॉर्म के जरिए चलाए जा रहे इस फ्रॉड नेटवर्क पर सरकार की यह कार्रवाई साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ा कदम मानी जा रही है.