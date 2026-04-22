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Hindi Newsटेकएंड्रॉयड फोन में आ गया भूतिया वायरस, बिना आपकी मर्जी के खुद को करता है री-इंस्टॉल; जानिए हटाने का तरीका

एंड्रॉयड फोन में आ गया 'भूतिया' वायरस, बिना आपकी मर्जी के खुद को करता है री-इंस्टॉल; जानिए हटाने का तरीका

यह खुद को किसी भरोसेमंद ऐप की तरह छिपा लेता है और यूजर को बिना शक हुए इंस्टॉल करने पर मजबूर कर देता है. यह मालवेयर ज्यादातर अनऑफिशियल सोर्स, फिशिंग लिंक या शेयर किए गए APK फाइल्स के जरिए फैलता है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 22, 2026, 06:46 AM IST
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Android यूजर्स के लिए एक नया खतरा सामने आया है जिसे ‘God Mode’ मालवेयर कहा जा रहा है.
Android यूजर्स के लिए एक नया खतरा सामने आया है जिसे ‘God Mode’ मालवेयर कहा जा रहा है.

Android यूजर्स के लिए एक नया खतरा सामने आया है जिसे ‘God Mode’ मालवेयर कहा जा रहा है. यह सामान्य वायरस से अलग है, क्योंकि इसे हटाना आसान नहीं होता. आमतौर पर हम किसी ऐप को अनइंस्टॉल करके छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन यह मालवेयर डिलीट करने के बाद भी दोबारा फोन में वापस आ सकता है. यह खुद को किसी भरोसेमंद ऐप की तरह छिपा लेता है और यूजर को बिना शक हुए इंस्टॉल करने पर मजबूर कर देता है. यह मालवेयर ज्यादातर अनऑफिशियल सोर्स, फिशिंग लिंक या शेयर किए गए APK फाइल्स के जरिए फैलता है. यही वजह है कि कई यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनका फोन पहले ही संक्रमित हो चुका है.

कैसे खुद को दोबारा इंस्टॉल कर लेता है यह वायरस

इस मालवेयर की सबसे खतरनाक बात इसकी “पर्सिस्टेंस टेक्नोलॉजी” है. यह फोन में Accessibility Permission मांगता है, जिसे कई यूजर बिना समझे अनुमति दे देते हैं. एक बार यह परमिशन मिल जाए तो यह फोन के कई हिस्सों को कंट्रोल कर सकता है. इसके बाद यह खुद को दोबारा इंस्टॉल कर सकता है या बैकग्राउंड में ऐसे प्रोसेस चला सकता है जिससे यह वापस आ जाए. कुछ मामलों में यह फोन के बैकअप और रिस्टोर फीचर का भी फायदा उठाता है. यानी आपने ऐप डिलीट किया, लेकिन अगर उसका डेटा बैकअप में मौजूद है तो अगली सिंक के दौरान यह फिर से इंस्टॉल हो सकता है. कुछ एडवांस वर्जन तो सिस्टम लेवल प्रोसेस में छिप जाते हैं, जिससे इन्हें सामान्य तरीके से हटाना और भी मुश्किल हो जाता है.

कैसे पहचानें कि आपका फोन संक्रमित है

अगर आपका फोन बार-बार Accessibility Permission मांग रहा है या अनजान ऐप इंस्टॉल करने के नोटिफिकेशन दिख रहे हैं, तो सतर्क हो जाएं. इसके अलावा बैटरी का तेजी से खत्म होना, बार-बार पॉप-अप आना, बिना इंस्टॉल किए ऐप्स का दिखना और डेटा यूसेज का अचानक बढ़ना भी इसके संकेत हो सकते हैं. फोन का स्लो हो जाना और बिना अनुमति के मैसेज या कॉल एक्सेस होना भी खतरे की घंटी है.

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इस मालवेयर को पूरी तरह हटाने के तरीके

सबसे पहले अपने फोन को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करें ताकि यह बाहरी सर्वर से संपर्क न कर सके. इसके बाद फोन को Safe Mode में बूट करें, जिससे थर्ड पार्टी ऐप्स बंद हो जाते हैं. अब फोन में इंस्टॉल ऐप्स को ध्यान से देखें और किसी भी संदिग्ध ऐप को हटाएं. Accessibility सेटिंग्स में जाकर उन ऐप्स की परमिशन हटाएं जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है. साथ ही, अनजान ऐप्स के लिए Device Administrator एक्सेस भी बंद करें. इसके बाद बैकअप डेटा चेक करें और संदिग्ध ऐप से जुड़े डेटा को डिलीट करें. कुछ समय के लिए ऑटोमेटिक रिस्टोर फीचर भी बंद कर दें. एक भरोसेमंद मोबाइल सिक्योरिटी ऐप से स्कैन करना भी मददगार हो सकता है. अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है, तो Factory Reset आखिरी विकल्प हो सकता है. लेकिन रीसेट से पहले जरूरी डेटा का बैकअप जरूर लें और ऐप्स या सिस्टम सेटिंग्स को बैकअप में शामिल न करें.

खुद को सुरक्षित कैसे रखें

ऐसे खतरनाक मालवेयर से बचने के लिए हमेशा ऐप्स को सिर्फ ऑफिशियल सोर्स जैसे Google Play Store से ही डाउनलोड करें. किसी भी अनजान लिंक या APK फाइल से ऐप इंस्टॉल करने से बचें. समय-समय पर ऐप परमिशन चेक करते रहें और फोन को लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट के साथ अपडेट रखें. सबसे जरूरी बात, किसी भी संदिग्ध लिंक या डाउनलोड पर क्लिक करने से पहले दो बार सोचें, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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