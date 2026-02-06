Advertisement
खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो; Google करने जा रहा कमाल

खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो; Google करने जा रहा कमाल

Android to iPhone File Transfer: स्मार्टफोन यूजर्स के लिए Android और iPhone के बीच फाइल शेयरिंग हमेशा से एक सिरदर्द रही है. एक तरफ Apple का AirDrop सेकंडों में फोटो-वीडियो शेयर कर देता है तो वहीं दूसरी ओर Android यूजर्स को लिंक, ऐप या थर्ड पार्टी ऐप्स का सहारा लेना पड़ता है. अब इस लंबे गैप को खत्म करने के लिए Google बड़ा कदम उठाने जा रहा है. 

 

Feb 06, 2026
खत्म होगी Android-iPhone की सबसे बड़ी समस्या, चुटकियों में शेयर होंगे फोटो-वीडियो; Google करने जा रहा कमाल

Android to iPhone File Transfer: सालों से Android और iPhone यूजर्स के बीच किसी भी फाइल को शेयर करना मुश्किल भरा काम रहा है. जहां Apple यूजर्स AirDrop से सेकंडों में फोटो और वीडियो शेयर कर देते हैं तो वहीं Android यूजर्स को थर्ड-पार्टी ऐप्स या लिंक की मदद लेना पड़ता है. अब इसी समस्या को दूर करने की तैयारी Google ने कर ली है. कंपनी जल्द ही ऐसा फीचर लाने की तैयारी में है जिससे हर Android फोन से सीधे iPhone पर फाइल भेजना संभव हो सकेगा. गूगल का यह नया फीचर AirDrop की तरह काम करेगा और Android यूज़र्स के लिए फाइल शेयरिंग को पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाने का काम करेगा.

Android और iPhone के बीच फाइल शेयरिंग की समस्या का हल मिलने जा रहा है. Google ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह AirDrop-style sharing को सभी Android डिवाइस के लिए रोलआउट करने जा रहा है.

Pixel की कैद से बाहर निकलेगा यह फीचर
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल ने बीते साल 2025 के नवंबर महीने में अपने Pixel 10 सीरीज के साथ Quick Share के जरिए AirDrop कम्पैटिबिलिटी की शुरुआत की थी. अभी तक यह केवल पिक्सल यूजर्स को ही यह फीचर मिलता था लेकिन अब ताइपे में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान Google के इंजीनियरिंग वाइस प्रेसिडेंट एरिक के ने बताया है कि इसे पूरे Android इकोसिस्टम में विस्तार देने की तैयारी है.

इन डिवाइसों में भी करेगा काम
एरिक के मुताबिक कंपनी ने इस तकनीक का ट्रायल कर लिया है जो सफल भी रहा है. एरिक के अनुसार यह टेक्नोलॉजी मजबूती से काम करती है. अब हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे बाकी Android फोन्स में भी रोलआउट करने के लिए काम कर रहे हैं. जल्द ही आप इसके बारे में कुछ रोमांचक घोषणाएं सुनेंगे.

गूगल का यह फीचर न सिर्फ iPhone बल्कि iPads और MacBooks के साथ भी स्मूथली काम करेगा. इसके लिए किसी थर्ड-पार्टी ऐप या क्लाउड लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सेफ्टी का भी पूरा ध्यान
Google इसे किसी जुगाड़ की तरह नहीं बल्कि Android के एक नए प्लेटफॉर्म फीचर के रूप में तैयार कर रहा है. इसको लेकर गूगल का दावा है कि इसे ट्रस्टेड प्रोटोकॉल्स पर बनाया गया है और ऑडिटर्स द्वारा इसकी सेफ्टी चेक की गई है जिससे यूजर्स का डेटा पूरी तरह सेफ रहे.

डेटा ट्रांसफर भी बनेगा बच्चों का खेल
सिर्फ फाइल शेयरिंग ही नहीं Google अब फोन स्विच करने के प्रोसेस को भी आसान बनाने पर काम कर रहा है. संकेतों और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई यूजर iPhone से Android पर शिफ्ट होता है तो उसका डेटा ट्रांसफर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा.

कब तक होगा रोलआउट?
इस फीचर को लेकर Google ने अभी कोई एक डेट नहीं बताई है, लेकिन Very Soon जैसे शब्दों का इस्तेमाल यह बताता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में बड़े टेक इवेंट्स के दौरान इसकी आधिकारिक लॉन्च डेट सामने आ सकती है.

