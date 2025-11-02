Advertisement
चौंकिए मत! सुरक्षा में Android ने दी iPhone को पटखनी, Google की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Android vs iPhone Security: Google की ताजा रिपोर्ट ने स्मार्टफोन यूजर्स को हैरान कर दिया है! सालों से यह माना जाता रहा है कि सिक्योरिटी के मामले में iPhone सबसे भरोसेमंद होते हैं लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट है. गूगल के सर्वे में खुलासा हुआ है कि सुरक्षा के मामले में Android फोन iPhone से कहीं ज्यादा सेफ हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:42 PM IST
चौंकिए मत! सुरक्षा में Android ने दी iPhone को पटखनी, Google की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Android vs iPhone Security: क्या आपको पता है कि iPhone आईफोन ज्यादा सेफ है या  Android फोन? ज्यादातर लोग इस सवाल का गलत ही जवाब जानते हैं. आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि iPhone में ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है तो iPhone ज्यादा सेफ होता है. लेकिन नहीं. iPhone से भी ज्यादा सेफ हैं  Android फोन. ऐसा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि Google की एक रिपोर्ट बताती है. आइए विस्तार से जानते हैं क्या है कहती है गूगल की रिपोर्ट.

Google ने किया सर्वे
गूगल के एक सर्वे ने स्मार्टफोन यूजर्स को पूरी तरह चौंका दिया है. ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि महंगे iPhone सबसे ज्यादा सेफ होते हैं. लेकिन Google की सर्वे रिपोर्ट कुछ और ही बताती है. सर्वे के मुताबिक सुरक्षा के मामले में Android फोन लाखों रुपये कीमत वाले iPhone से ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं. गूगल की इस रिपोर्ट ने मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर लोगों की सोच ही बदल दी है.

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार गूगल ने साइबर सिक्योरिटी मंथ के मौके पर YouGov के साथ मिलकर एक सर्वे किया. इस सर्वे के नतीजे काफी चौंकाने वाले हैं. इस सर्वे में भारत और ब्राजील के करीब 5,000 स्मार्टफोन यूजर्स से जुड़े डाटा का विश्लेषण किया गया. सर्वे में आए रिजल्ट से पता चला कि सुरक्षा के मामले में सस्ते एंड्रॉयड फोन, महंगे iPhone मॉडलों से ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक iPhone यूजर्स की तुलना में एंड्रॉयड यूजर्स को स्कैम या फ्रॉड से जुड़े मैसेज मिलने की संभावना लगभग 58% तक कम पाई गई.

एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सिस्टम है मजबूत-Google
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गूगल के सर्वे रिजल्ट में एंड्रॉयड का सिक्योरिटी सिस्टम काफी मजबूत साबित हुआ है. खासकर Google Pixel यूजर्स के मामले में, जहां स्कैम से जुड़े टेक्स्ट मिलने की संभावना 96% तक कम पाई गई. रिपोर्ट बताती है कि iOS यूजर्स को एंड्रॉयड यूजर्स की तुलना में 65% ज्यादा फ्रॉड या स्कैम मैसेज मिले. वहीं 20% ज्यादा एंड्रॉयड यूजर्स ने यह माना कि उनके फोन की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन सिस्टम iPhone की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हैं.

गूगल के अनुसार एंड्रॉयड में मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम यूजर्स को फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम से बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है. कंपनी ने बताया कि उसका AI-आधारित मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी संभावित खतरे को यूजर तक पहुंचने से पहले ही पहचान कर ब्लॉक कर देता है. गूगल के मुताबिक एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हर महीने करीब 10 अरब से ज्यादा स्कैम कॉल्स और मैसेजेस को डिटेक्ट कर रोक देता है जिससे यूजर्स को ज्यादा सेफ्टी मिलता है.

