Google ने लॉन्च किए नए फीचर्स, अब एक ही फोन से कनेक्ट कर पाएंगे 2 ऑडियो डिवाइस, जानें और क्या-क्या हुए बदलाव

Android Update: गूगल अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए लगातार नई-नई चीजों को ला रहा है. गूगल अपने अपडेट्स में यूजर्स को कुछ नया देने की कोशिश करता है. इसी क्रम में गूगल ने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए बड़े अपडेट जारी किए हैं. जिसमें एंड्रॉयड कीबोर्ड Gboard में AI टूल्स को जोड़ा गया है. जिससे अब यूजर्स अपने मैसेज को कुछ ही क्लिक में छोटा, स्पष्ट या जरूरी बदलाव कर सकते हैं. नया अपग्रेड ऑटोमैटिक ग्रामर और स्पेलिंग को भी सही कर सकता है और पूरे मैसेज को एक बार में प्रूफरीड करना आसान बनाता है. खास बात यह है कि ये सभी प्रोसेस डिवाइस पर ही होते हैं, जिससे यूजर्स का डेटा पूरी तरह से सेफ रहता है.

नए अपडेट के बाद Emoji Kitchen पहले से काफी ज्यादा क्रिएटिव हो गया है. अब यूजर्स इमोजी को रीमिक्स भी इस ऐप पर आसानी से कर सकते हैं और अपने पसंदीदा इमोजी को सेव करके बार-बार यूज भी कर सकते हैं. इससे चैटिंग और मैसेजिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर होने वाला है.



सॉन्ग या मूवी का मिलेगा अच्छा एक्सपीरियंस

गूगल ने इस बार अपने अपडेट में ऑडियो-शेयरिंग पर विशेष ध्यान दिया है. इस नए अपडेट के बाद एक ही डिवाइस से दो LE Audio ब्लूटूथ हेडफोन कनेक्ट किए जा सकते हैं, जिससे दो लोग एक साथ सॉन्ग या कोई मूजी देख सकते हैं. बड़े ग्रुप के लिए भी नया ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें यूजर्स QR कोड स्कैन करके प्राइवेट लिसनिंग सेशन में शामिल हो सकते हैं.

Quick Share और भी हुआ एडवांस

गूगल ने नए अपडेट के साथ Quick Share को और भी आसान बना दिया है. नए अपडेट के बाद फाइल भेजने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ट्रांसफर प्रोसेस की रियल-टाइम में स्पीड भी परशेंट के रूप में देखी जा सकती है और रिसीव हुई फाइल्स को तुरंत ओपन करना भी आसान हो गया है. इससे Quick Share पहले से ज्यादा भरोसेमंद और उपयोगी हो गया है.

यूजर्स को मिलेगा अच्छा एक्सपीरियंस

गूगल का कहना है कि इन अपडेट्स का मकसद एंड्रॉयड को और अधिक पर्सनलाइज्ड और प्रैक्टिकल बनाना है. एआई-आधारित राइटिंग टूल्स, इमोजी के नए विकल्प, ऑडियो-शेयरिंग और क्विक शेयर जैसे फीचर्स मिलकर एंड्रॉयड को न सिर्फ मजेदार बल्कि उपयोगी भी बना रहे हैं. इन बदलावों से गूगल ने साफ कर दिया है कि एंड्रॉयड आज भी टेक्नोलॉजी की भीड़ में प्रतिस्पर्धी और यूजर-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बना रहेगा.

