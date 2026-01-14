सावधान... बिना किसी लिंक पर क्लिक किए हैक हो सकता है आपका एंड्रॉयड फोन, सरकार ने जारी किया अलर्ट! तुरंत करें ये काम

CERT-In Warning: अभी तक हम यह सोचते हैं कि किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने या संदिग्ध फाइल डाउनलोड करने से फोन हैक हो सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब एक ऐसा खतरनाक खतरा सामने आया है जहां बिना कोई गलती किए ही आपका फोन हैक हो सकता है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने करोड़ों एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है. इससे बचने के लिए जरूर उपाय तुरंत जान लीजिए.
CERT-In Warning: अगर आप भी Android यूजर हैं तो जरा सावधान हो जाइए. बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या किसी को OTP शेयर किए बिना भी आपका फोन हैक हो सकता है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने इसको लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है. CERT-In ने हैकिंग के खतरे की चेतावनी जारी करते हुए स्मार्टफोन यूजर्स को खास सलाह दी है. सलाह में CERT-In का कहना है कि स्मार्टफोन यूजर्स तुरंत अपने फोन का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में अपडेट करें. यह चेतावनी एक गंभीर सुरक्षा खामी से जुड़ी है जिसके जरिए हैकर्स दूर बैठे आपके फोन तक पहुंच बना सकते हैं और आपकी प्राइवेट जानकारी हासिल कर सकते हैं.
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम में Dolby Digital Plus (DD+) यूनिफाइड डिकोडर से जुड़ी एक बड़ी खामी पाई है. इस बग को जीरो-क्लिक नाम दिया गया है. इसकी सबसे खतनाक बात यह है कि इसके जरिए हैकर्स बिना आपकी किसी गलती के यानी बिना किसी लिंक पर क्लिक किए या फाइल ओपन किए भी आपके फोन का कंट्रोल हासिल कर सकते हैं. इस खतरनाक बग की सहायता से डिवाइस की मेमोरी को करप्ट किया जा सकता है और आपकी प्राइवेसी भी इससे खतरे में पड़ सकती है.
यह नार्मल हैकिंग से अलग है क्योंकि ज्यादातर हैकिंग के मामलों मे किसी न किसी लिंक पर क्लिक करना होता है लेकिन इस जीरो-क्लिक हमले में यूजर को पता भी नहीं होता है और फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास पहुंच जाता है.
गूगल ने क्या कहा?
गूगल ने अपने सिक्योरिटी बुलेटिन में इस खामी को स्वीकार किया है और इसे क्रिटिकल यानी बहुत ही खतरनाक श्रेणी में रखा. डॉल्बी का भी मानना है कि उनके डिकोडर के पुराने वर्जन 4.5 और 4.13 यह खामी थी जिसे अब ठीक कर लिया गया है. गूगल के अनुसार जनवरी का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच इस खतरे को पूरी तरह दूर कर देगा.
बचने के लिए क्या करें
CERT-In और टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूजर्स बिना देरी किए अपने फोन को अपडेट करें. इसके लिए अपने फोन की Settings में जाएं, यहां System Update सर्च करें और अगर जनवरी 2026 का अपडेट उपलब्ध है तो उसे बिना देरी किए डाउनलोड और इंस्टॉल करें.
