Kiss Cam के बाद अब चैट स्कैंडल में फंसे Andy Byron! पत्नी ने लीक किए OnlyFans मैसेज, मचा हंगामा

Andy Byron OnlyFans scandal: डेटा एनालिटिक्स कंपनी Astronomer के पूर्व CEO Andy Byron इन दिनों एक बड़े विवाद में घिर गए हैं. यह विवाद तब शुरू हुआ जब उनकी पत्नी Megan Kerrigan ने कथित तौर पर उनके और OnlyFans क्रिएटर Sophie Rain के बीच हुई प्राइवेट चैट्स को लीक कर दिया. एक हल्के-फुल्के Kiss-Cam मोमेंट से शुरू हुई कहानी अब सोशल मीडिया पर एक बड़े इंफिडेलिटी और प्राइवेसी विवाद में बदल गई है.

लीक हुई चैट्स और बड़े आरोप

ऑनलाइन सामने आए स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, Andy Byron ने Finsta नामक एक सीक्रेट मैसेजिंग ऐप के जरिए Sophie Rain को लगभग $40,000 तक दिए, जिसमें एक्सप्लिसिट वीडियो कॉल्स भी शामिल थीं. एक चैट में Byron ने लिखा- “All good. Most guys I talk to are married”, जिस पर Rain ने जवाब दिया- “Okay, call me in 5 mins”.

Megan Kerrigan के इस कदम को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने सही बताया तो कुछ ने निजी जिंदगी में दखल मानते हुए इसकी आलोचना भी की. विवाद के बीच Byron ने Astronomer के CEO पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने इस मामले पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है.

Sophie Rain का जवाब

Sophie Rain ने The Blast से बातचीत में इस मामले पर सीधे कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने Megan Kerrigan के लिए हमदर्दी जताई. Rain ने कहा- “मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन यह स्थिति वाकई पागलपन है. एक क्रिश्चियन होने के नाते मैं इस तरह के बर्ताव का समर्थन नहीं करती. अगर Megan को मेरी जरूरत है, तो मैं उनके साथ खड़ी हूं.”

उन्होंने Coldplay कॉन्सर्ट का जिक्र करते हुए कहा- “मैं Coldplay की बड़ी फैन हूं और खुश हूं कि यह हुआ. चीट करने वाले लोग सबसे बुरे होते हैं. मैं Chris Martin को सलाम करती हूं कि उन्होंने इसे शो में शामिल किया.”

खुलासे में बढ़ी रकम

Bop House क्रिएटर Camilla Araujo ने दावा किया कि Byron ने सिर्फ Sophie Rain पर ही नहीं, बल्कि कई OnlyFans क्रिएटर्स पर $250,000 से ज्यादा खर्च किए.

Araujo के अनुसार, इनमें से कई क्रिएटर्स उनके इंफ्लुएंसर मेंशन “Bop House” से जुड़े हुए थे.

पत्नी की चुप्पी

Megan Kerrigan ने अब तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है. The Daily Mail के सूत्रों के मुताबिक, वह इस समय मेन (Maine) स्थित कपल के लग्जरी एस्टेट में लो-प्रोफाइल रह रही हैं.

विवाद से उठे सवाल

यह मामला सिर्फ एक निजी विवाद नहीं रहा, बल्कि इसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं —

• क्या पार्टनर के निजी संदेश सार्वजनिक करना सही है?

• डिजिटल प्राइवेसी की सीमाएं कहां खत्म होती हैं?

• सोशल मीडिया युग में निजी रिश्तों की सुरक्षा कैसे की जाए?

FAQs

Q1: Andy Byron कौन हैं?

वे डेटा एनालिटिक्स फर्म Astronomer के पूर्व CEO हैं.

Q2: विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

Coldplay कॉन्सर्ट के दौरान एक Kiss-Cam मोमेंट और उसके बाद उनकी पत्नी द्वारा कथित चैट्स लीक करने से.

Q3: Byron पर क्या आरोप हैं?

कथित रूप से उन्होंने Sophie Rain को हजारों डॉलर दिए और कई OnlyFans क्रिएटर्स पर $250,000 से ज्यादा खर्च किया.

Q4: Sophie Rain ने क्या कहा?

उन्होंने क्लाइंट्स के बारे में कमेंट करने से मना किया, लेकिन Byron की पत्नी के लिए सपोर्ट जताया.