Laptop को एक झटके में फुल चार्ज कर देगा ये चार्जर! मिलेंगे तीन USB-C पोर्ट, टचस्क्रीन और ऐप कंट्रोल

यह वही चार्जर है जिसने अमेरिका में जबरदस्त सफलता हासिल की थी. अब यह यूरोप के ग्राहकों के लिए Anker की वेबसाइट और Amazon पर €129 (लगभग ₹11,500) की कीमत में उपलब्ध है.

 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Oct 21, 2025, 09:45 AM IST
Laptop को एक झटके में फुल चार्ज कर देगा ये चार्जर! मिलेंगे तीन USB-C पोर्ट, टचस्क्रीन और ऐप कंट्रोल

Anker ने अपना नया Prime 160W GaN Charger यूरोप में लॉन्च कर दिया है. यह वही चार्जर है जिसने अमेरिका में जबरदस्त सफलता हासिल की थी. अब यह यूरोप के ग्राहकों के लिए Anker की वेबसाइट और Amazon पर €129 (लगभग ₹11,500) की कीमत में उपलब्ध है.

Prime सीरीज का हिस्सा: एक पावरफुल चार्जिंग इकोसिस्टम
Anker की यह नई Prime सीरीज केवल चार्जर तक सीमित नहीं है. इसमें शामिल हैं-
• 3-in-1 वायरलेस मैग्नेटिक चार्जिंग स्टेशन,
• 26K 300W Power Bank,
• और 14-in-1 Docking Station.

इन सभी प्रोडक्ट्स को मिलाकर कंपनी एक ऐसा पूरा चार्जिंग इकोसिस्टम तैयार कर रही है जो एक साथ कई डिवाइसेज को तेजी और स्मार्ट तरीके से चार्ज कर सके.

छोटे साइज में लैपटॉप जितनी पावर
Anker Prime 160W GaN चार्जर का आकार बेहद कॉम्पैक्ट है- लगभग AirPods केस जितना (65 x 52 x 35 mm) और वजन केवल 220 ग्राम. लेकिन इसकी ताकत किसी लैपटॉप चार्जर से कम नहीं. इसमें तीन USB-C पोर्ट दिए गए हैं जो मिलकर 160W तक की पावर आउटपुट दे सकते हैं. कंपनी का दावा है कि यह 16-inch MacBook Pro को सिर्फ 24 मिनट में 0 से 50% तक चार्ज कर सकता है.

स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन
चार्जर की सबसे खास बात इसका ऑटोमैटिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है. यह जुड़े हुए डिवाइसेज के हिसाब से पावर आउटपुट एडजस्ट करता है. उदाहरण के लिए-
• तीन पोर्ट इस्तेमाल करने पर यह 100W + 30W + 30W पावर देता है,
• लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे 70W + 70W + 20W मोड में बदला जा सकता है,
• या फिर आप एक सिंगल पोर्ट से 140W आउटपुट भी ले सकते हैं.

टच डिस्प्ले और ऐप-बेस्ड कंट्रोल
इस चार्जर के फ्रंट में एक छोटा टच डिस्प्ले दिया गया है जो रियल-टाइम चार्जिंग डेटा दिखाता है. यूजर इसमें मोड बदल सकते हैं या फिर Anker ऐप से कनेक्ट करके और भी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं- जैसे कि स्क्रीन ब्राइटनेस, टाइमर सेटिंग, और भाषा बदलना.

सुरक्षा और कूलिंग सिस्टम
Anker ने इस चार्जर में ActiveShield 4.0 सेफ्टी सिस्टम दिया है. यह सिस्टम चार्जर के अंदर कई पॉइंट्स पर टेम्परेचर मॉनिटर करता है ताकि ओवरहीटिंग या ओवरलोड जैसी समस्याओं से बचा जा सके. इससे डिवाइस सुरक्षित और ठंडा बना रहता है, चाहे आप इसे कितनी देर तक इस्तेमाल करें.

ट्रैवलर्स के लिए परफेक्ट चार्जर
अगर आप लगातार सफर में रहते हैं और लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन को साथ लेकर चलते हैं, तो Anker Prime 160W आपके लिए परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर साबित हो सकता है. यह पावरफुल, कॉम्पैक्ट और स्मार्ट चार्जिंग फीचर्स के साथ आता है- यानी ज्यादा चार्जिंग स्पीड, कम जगह और ज्यादा सुरक्षा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Anker, Anker Prime 160W charger, Anker GaN charger

