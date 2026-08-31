/अंकित बालियान मर्डर में Snapchat कनेक्शन! कैसे गैंगस्टर्स और शूटर्स के पसंदीदा बने ये 5 हाई-टेक Apps?

आजकल अपराध का तरीका पूरी तरह से हाई-टेक और डिजिटल हो चुका है. अब गैंगस्टर, शार्पशूटर या उनके गुर्गे सिर्फ नॉर्मल फोन कॉल या साधारण SMS से काम नहीं चलाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) के जरिए तुरंत उनकी लोकेशन तक पहुंच सकती है. पुलिस की सर्विलांस टीम को चकमा देने के लिए वे तरह-तरह के प्राइवेसी-फ्रेंडली और एन्क्रिप्टिड सोशल मीडिया ऐप्स का सहारा ले रहे हैं.
हाल ही में हुए हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड ने इस कड़वे सच को एक बार फिर सबके सामने ला दिया है. जांच के दौरान पता चला कि शूटरों को मर्डर का टारगेट देने और पूरी प्लानिंग समझाने के लिए Snapchat का इस्तेमाल किया गया था. घटना से पहले इलाके की रेकी करने से लेकर मर्डर के बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने तक, पूरा केस डिजिटल सबूतों के इर्द-गिर्द घूम रहा है- जिसकी तार विदेश (कनाडा) में बैठे गैंगस्टर्स से जुड़ी मिली हैं. सवाल यह उठता है कि आखिर ये कौन-से ऐप्स हैं जिन्हें अपराधी अपना सेफ-हाउस मान बैठे हैं और क्या सच में इन ऐप्स पर कोई ट्रेस नहीं छूटता? आइए समझते हैं...
Snapchat (गायब होने वाले मैसेज का खेल): अंकित बालियान केस में इसी ऐप की मुख्य भूमिका सामने आई. Snapchat का सबसे बड़ा फीचर Disappearing Messages है. यानी मैसेज पढ़ते ही या 24 घंटे के भीतर वह अपने आप डिलीट हो जाता है. गैंगस्टर्स को लगता है कि इससे चैट का कोई रिकॉर्ड नहीं बचेगा, इसलिए शूटरों को तुरंत निर्देश देने के लिए इसका इस्तेमाल बढ़ गया है.
Signal (प्राइवेसी का सबसे मजबूत किला): दुनिया भर में Signal को सबसे सुरक्षित एन्क्रिप्टेड ऐप माना जाता है. इसमें End-to-End Encryption इतना तगड़ा होता है कि खुद ऐप की कंपनी भी आपकी चैट नहीं पढ़ सकती. विदेश (कनाडा, दुबई आदि) में बैठे गैंगस्टर्स भारत में मौजूद अपने लोकल नेटवर्क से संपर्क साधने के लिए Signal का खूब फायदा उठाते हैं.
Zangi (नए लड़कों को नेटवर्क में जोड़ने का जरिया): Zangi भी एक ऐसा ही प्राइवेट मैसेजिंग और कॉलिंग ऐप है, जिसका नाम दिल्ली पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की फाइलों में बार-बार आया है. गैंग के बड़े आका इसका इस्तेमाल नए और अनजान लड़कों को काम देने, उन्हें ट्रेनिंग देने या सुपारी के निर्देश भेजने के लिए करते हैं.
Telegram (बड़ा नेटवर्क और सीक्रेट ग्रुप्स): Telegram कोई सिर्फ अपराधियों का ऐप नहीं है, इसे करोड़ों आम लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके Secret Chats, बिना फोन नंबर के Username से आईडी बनाना और विशालकाय Channels बनाने के फीचर्स का फायदा उठाकर क्रिमिनल नेटवर्क एक साथ कई लोगों को ब्रॉडकास्ट मैसेज या इंस्ट्रक्शन भेजते हैं.
Instagram और अन्य सोशल मीडिया (शिकार फंसाने का पहला कदम): गैंगस्टर्स सीधे किसी सीक्रेट ऐप पर बात शुरू नहीं करते. पहले Instagram जैसी जगहों पर किसी लड़के की रील्स, कमेंट्स या प्रोफाइल देखकर उसे टारगेट करते हैं. वहां थोड़ी बहुत बातचीत करके उनका माइंडवॉश किया जाता है और फिर आगे के असली क्राइम प्लान के लिए उन्हें Signal या Zangi पर शिफ्ट कर दिया जाता है.
|कारण
|गैंगस्टर क्या सोचकर इस्तेमाल करते हैं?
|असलियत क्या है?
|End-to-End Encryption
|उन्हें लगता है कि इंटरनेट कॉलिंग और चैट को पुलिस बीच रास्ते में इंटरसेप्ट (टैप) नहीं कर सकती.
|कॉलिंग तो टैप नहीं होती, पर फोन जब्त होने पर डेटा निकाला जा सकता है.
|Disappearing Content
|मैसेज अपने आप मिट जाएंगे तो पुलिस के हाथ कोई चैट हिस्ट्री या लिखित सबूत नहीं लगेगा.
|मैसेज भले मिट जाएं, फोन की कैश मेमोरी और डिजिटल फॉरेंसिक में निशान रह जाते हैं.
|इंटरनेशनल कनेक्टिविटी
|विदेश में बैठे-बैठे भारत में बात करने के लिए भारी-भरकम रोमिंग चार्जेस या इंटरनेशनल सिम की जरूरत नहीं पड़ती.
|इंटरनेट का इस्तेमाल होते ही IP Address जेनरेट होता है, जिससे लोकेशन का पता लगाया जा सकता है.
|Fake Identities
|बिना अपनी असली पहचान या बिना असली सिम कार्ड के फर्जी यूजरनेम से आईडी बनाना बेहद आसान है.
|फेक आईडी भी जिस इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट होगी, उसका डेटा ट्रैक हो जाता है.
यह पूरी तरह से गलतफहमी है कि इन ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले कभी पकड़े नहीं जाएंगे! एन्क्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जब मैसेज हवा में (इंटरनेट के जरिए) ट्रैवल कर रहा है, तब उसे कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता. लेकिन साइबर क्राइम और पुलिस जांच सिर्फ सर्वर के मैसेज पर टिकी नहीं होती.
पुलिस ऐसे डिजिटल नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए इन आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करती है:
डिजिटल फॉरेंसिक और डिवाइस रिकवरी: जैसे ही पुलिस किसी आरोपी या उसके साथी को गिरफ्तार करती है, फॉरेंसिक टूल्स (जैसे Cellebrite आदि) के जरिए मोबाइल के डिलीट हो चुके मैसेज, स्क्रीनशॉट, बैकअप और हिडन फाइल्स को रिकवर कर लिया जाता है.
Metadata और IP Tracking: मैसेज के अंदर क्या लिखा था, भले ही वो तुरंत न मिले, लेकिन किस IP Address से, किस समय, किस वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके ऐप चलाया गया—यह डेटा (Metadata) पुलिस आसानी से हासिल कर लेती है.
डॉट्स कनेक्ट करना (Cross-Referencing): अंकित बालियान केस का ही उदाहरण लें- पुलिस सिर्फ Snapchat के मैसेज मिलने का इंतजार नहीं कर रही थी. उन्होंने शामली के सीसीटीवी फुटेज, संदिग्धों के मोबाइल टावर लोकेशन, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले के आईपी एड्रेस और उनके पिछले क्राइम रिकॉर्ड को आपस में जोड़ा.