17 बार फेल, पर नहीं मानी हार! आज खड़ी कर दी 40,000 करोड़ की कंपनी, मिलिए IIT के इस जिद्दी लड़के से

IIT कानपुर के हॉस्टल के आख़िरी साल की हलचल भरी जिंदगी में, जहां ज्यादातर छात्र करोड़ों के पैकेज वाली जॉब्स का जश्न मना रहे थे, वहीं अंकुश सचदेवा चुपचाप अपने पांचवें फेल स्टार्टअप आइडिया को देख रहे थे. उनके लैपटॉप में ऐसे कई ऐप्स और वेबसाइट्स थीं जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाईं. कभी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, कभी लोकल सर्विस ऐप, तो कभी सोशल एक्सपेरिमेंट. दोस्त मजाक में पूछते, “फिर से नया आइडिया?” और अंकुश मुस्कुरा कर लैपटॉप रीस्टार्ट कर देते. किसी को अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसी दौड़ में हैं, जिसे अभी कोई देख नहीं रहा.

IIT डिग्री, लेकिन कॉर्पोरेट जॉब नहीं

अंकुश की कहानी आम IIT टॉपर जैसी नहीं है. कंप्यूटर साइंस की डिग्री लेने के बाद उन्होंने किसी बड़ी कंपनी का रास्ता नहीं चुना. इसके बजाय, उन्होंने असफलताओं की एक लंबी श्रृंखला को अपनाया. लगातार 17 बार फेल होना- यह कोई गलती नहीं, बल्कि सच्चाई है. ई-कॉमर्स से लेकर यूटिलिटी ऐप्स तक, हर आइडिया टूटता गया. बाहर से देखने वालों को लगा कि वह जिद्दी हैं और “असली नौकरी” नहीं करना चाहते. लेकिन अंकुश के लिए हर फेलियर एक सीख थी. वह हार नहीं रहे थे, बल्कि समझ रहे थे कि क्या काम नहीं करता.

भारत की असली समस्या की पहचान

साल 2015 में अंकुश ने अपने IIT कानपुर के दोस्तों फरीद अहसन और भानु सिंह के साथ मिलकर एक बड़ी सच्चाई देखी. इंटरनेट छोटे शहरों और गांवों में तेजी से फैल रहा था, लेकिन वहां के लोगों के लिए कोई ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म नहीं था जो उनकी भाषा और संस्कृति से जुड़ा हो. ज्यादातर ऐप्स अंग्रेजी और मेट्रो सिटीज तक सीमित थे. यही वह पल था, जिसने सब कुछ बदल दिया.

ShareChat: भाषा में बात करने वाला सोशल मीडिया

यहीं से जन्म हुआ ShareChat का- एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूजर की भाषा में बात करता है. शुरुआत हिंदी से हुई, फिर यह 15 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में फैल गया, जिनमें बंगाली, गुजराती, मलयालम, पंजाबी जैसी भाषाएं शामिल हैं. यह किसी विदेशी ऐप का अनुवाद नहीं था, बल्कि भारत की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया प्लेटफॉर्म था. लोकल न्यूज, देसी मीम्स, क्षेत्रीय हास्य और रोजमर्रा की जिंदगी- सब कुछ ShareChat पर दिखने लगा.

करोड़ों यूजर्स की डिजिटल चौपाल

ShareChat ने सिर्फ़ ग्रोथ नहीं की, बल्कि एक डिजिटल क्रांति शुरू की. पंजाब के किसान से लेकर असम के कवि तक, सब एक-दूसरे से जुड़ने लगे. मध्य प्रदेश की एक गृहिणी की रेसिपी वीडियो वायरल होने लगी. यह उन लोगों की डिजिटल चौपाल बन गया, जिन्हें पहले इंटरनेट पर कोई जगह नहीं मिलती थी. 2021 तक इसके 16 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हो गए. 2022 में कंपनी की वैल्यूएशन ₹40,000 करोड़ तक पहुंच गई.

असली प्रेरणा करोड़ों में नहीं

आज स्टार्टअप की दुनिया में अंकुश सचदेवा का नाम सम्मान से लिया जाता है. लेकिन उनकी कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा ₹40,000 करोड़ नहीं है. असली प्रेरणा है वे 17 असफलताएं, जिन्होंने उन्हें मजबूत बनाया. हर “ना” को उन्होंने “अभी नहीं” समझा. यह कहानी सिखाती है कि ओवरनाइट सक्सेस के दौर में, असली कामयाबी धीरे-धीरे बनती है.

सीख जो हर युवा को जाननी चाहिए

अंकुश सचदेवा की जर्नी एक साफ संदेश देती है- आप अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते, बल्कि उनसे मिली सीख से बनते हैं. जिंदगी की लैब में, वह 17 बार फेल नहीं हुए, बल्कि 17 एक्सपेरिमेंट्स के बाद गेम चेंज करने में कामयाब हुए.