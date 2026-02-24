AI की दुनिया में महा-चोरी! 24,000 फर्जी अकाउंट्स और 1.6 करोड़ मैसेज; चीन ने ऐसे चुराया Claude AI का 'दिमाग'

सिलिकॉन वैली की AI रेस अब सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह जियोपॉलिटिकल मुद्दा भी बनती जा रही है. अमेरिकी AI कंपनी Anthropic ने आरोप लगाया है कि तीन चीनी AI कंपनियों – DeepSeek, Moonshot AI और MiniMax – ने उसके Claude AI मॉडल की क्षमताओं को कॉपी करने की कोशिश की. कंपनी का दावा है कि इन फर्म्स ने 24,000 से ज्यादा फेक अकाउंट बनाए और Claude के साथ 1.6 करोड़ से अधिक बातचीत (प्रॉम्प्ट एक्सचेंज) कीं.

Claude AI से क्या निकालने की कोशिश?

Anthropic के अनुसार इन कंपनियों का मकसद Claude AI की एडवांस क्षमताओं को समझना और उन्हें अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना था. खासतौर पर एजेंटिक रीजनिंग, टूल यूज और कोडिंग जैसी क्षमताओं को टारगेट किया गया. यहां Claude AI से मतलब है Claude, जो Anthropic का पावरफुल लैंग्वेज मॉडल है और ChatGPT जैसे सिस्टम्स को टक्कर देता है.

‘डिस्टिलेशन’ क्या है और विवाद कहां है?

AI इंडस्ट्री में “डिस्टिलेशन” शब्द नया नहीं है. इसका मतलब होता है बड़े और महंगे मॉडल को छोटे और सस्ते मॉडल में बदलना, ताकि उसे कम रिसोर्स में चलाया जा सके. लेकिन विवाद तब शुरू होता है जब यह प्रक्रिया किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी के प्राइवेट मॉडल से बड़े पैमाने पर डेटा निकालकर की जाए. ऐसे में यह ऑप्टिमाइजेशन कम और कॉपी ज्यादा लगने लगता है.

किस कंपनी ने कितनी बातचीत की?

Anthropic का दावा है कि DeepSeek से जुड़े करीब 1.5 लाख एक्सचेंज ट्रैक किए गए, जो लॉजिक और सेफ्टी से जुड़े सवालों पर फोकस थे. Moonshot AI पर आरोप है कि उसने 34 लाख एक्सचेंज किए, जिनका टारगेट एजेंटिक रीजनिंग और कोडिंग था. वहीं MiniMax पर 1.3 करोड़ एक्सचेंज करने का आरोप है. रिपोर्ट के अनुसार, एक समय पर MiniMax ने अपनी लगभग आधी ट्रैफिक Claude की नई रिलीज से क्षमताएं निकालने में लगा दी थी.

DeepSeek पहले भी चर्चा में रहा

DeepSeek पहले भी अमेरिकी AI इंडस्ट्री को चौंका चुका है. उसका ओपन-सोर्स R1 मॉडल कम लागत में फ्रंटियर-लेवल परफॉर्मेंस देने का दावा कर चुका है. आने वाला DeepSeek V4 मॉडल तो कथित तौर पर कोडिंग बेंचमार्क में Claude और ChatGPT से बेहतर प्रदर्शन करने का दावा कर रहा है.

राजनीति और AI चिप्स का कनेक्शन

यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच AI को लेकर तनाव बढ़ रहा है. हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump के प्रशासन ने अमेरिकी कंपनियों को कुछ एडवांस AI चिप्स, जैसे Nvidia के H200, चीन को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी थी. आलोचकों का मानना है कि इससे चीन की कंप्यूटिंग क्षमता मजबूत होगी और AI रेस में उसे बढ़त मिल सकती है.

सुरक्षा से जुड़ी चिंता

Anthropic का कहना है कि अगर बड़े पैमाने पर डिस्टिलेशन के जरिए मॉडल की क्षमताएं निकाली गईं, तो इसके लिए एडवांस चिप्स की जरूरत होगी. इसलिए सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट पर रोक सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि ऐसे “एक्सट्रैक्शन अटैक” को भी सीमित कर सकती है. कंपनी ने सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है. उसका कहना है कि अगर किसी मॉडल को गलत तरीके से कॉपी किया गया, तो उसमें मौजूद सेफ्टी गार्डरेल्स हट सकती हैं. इससे बायोवेपन्स रिसर्च या साइबर हमलों जैसे दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है.