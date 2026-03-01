Advertisement
trendingNow13126321
Hindi NewsटेकTrump और Anthropic की लड़ाई में दो फाड़ हुए दिग्गज! सिलिकॉन वैली से हॉलीवुड तक रार, जानें कौन है किसके साथ

Trump और Anthropic की लड़ाई में दो फाड़ हुए दिग्गज! सिलिकॉन वैली से हॉलीवुड तक रार, जानें कौन है किसके साथ

Anthropic vs Donald Trump Clash: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के बीच छिड़ी जंग अब सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गई है. इसने पूरी दुनिया के दिग्गजों को दो गुटों में बांट दिया है. Anthropic और राष्ट्रपति Donald Trump के बीच शुरू हुआ विवाद अब टेक इंडस्ट्री से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंच गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 01, 2026, 07:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Trump और Anthropic की लड़ाई में दो फाड़ हुए दिग्गज! सिलिकॉन वैली से हॉलीवुड तक रार, जानें कौन है किसके साथ

Anthropic vs Donald Trump Clash: अमेरिका इस समय इजरायल के साथ ईरान पर हमलावर है. इस हमले में अभी तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है और कई लोगों के घायल होने की भी खबरें आ रही हैं. लेकिन एक जंग अमेरिका के अंदर भी चल रही है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है. AI कंपनी Anthropic और राष्ट्रपति Donald Trump के बीच शुरू हुआ विवाद अब टेक इंडस्ट्री से निकलकर हॉलीवुड तक पहुंच गया है. इस जंग ने पूरी दुनिया के दिग्गजों को दो गुटों में बांट दिया है. सिलिकॉन वैली के टेक जीनियस हों या हॉलीवुड के चमकते सितारे हर कोई इस डिजिटल दंगल में अपनी साइड चुन रहा है. अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई टेक वर्ल्ड के सबसे विवादित चेहरों में शामिल हो गए हैं.

सिलिकॉन वैली में बगावत के सुर
इस डिजिटल जंग में सिलिकॉन वैली के टेक जीनियस ने अलग-अलग पाला पकड़ लिया है. कभी एकजुट होकर सरकारों से लड़ने वाले ये लोग आज खुद बंटे हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ सैम ऑल्टमैन (OpenAI) और एलोन मस्क जैसे लोग हैं, जो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का समर्थन कर रहे हैं. उनका मानना है कि एआई को सेना की मदद करनी ही चाहिए. वहीं दूसरी तरफ एंथ्रोपिक के पक्ष में वे लोग खड़े हैं, जो एआई की सिक्योरिटी और नैतिकता (Ethics) को सर्वोपरि मानते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह लड़ाई देशभक्ति बनाम सिद्धांत की बन गई है.

यह भी पढ़ें:- सरकारी ऑफिस के चक्करों से मिलेगी आजादी! घर बैठे ऐसे करें किसी भी विभाग की शिकायत...

Add Zee News as a Preferred Source

हॉलीवुड ने भी मारी एंट्री!
अब टेक वर्ल्ड की इस जंग में हॉलीवुड भी कूद पड़ा है. एआई को खतरा मानने वाला हॉलीवुड इस बार एंथ्रोपिक के साथ खड़ा नजर आ रहा है. कई बड़े निर्देशकों और कलाकारों का मानना है कि अगर आज एआई को सेना के हवाले कर दिया गया, तो आने वाले समय में यह पूरी मानवता के लिए टर्मिनेटर जैसा खतरा बन सकता है. हॉलीवुड के दिग्गजों को डर है कि ट्रंप का दबाव एआई को एक विनाशकारी हथियार बना देगा, जबकि एंथ्रोपिक इसे सिक्योर और कंट्रोल में रखना चाहती है. मशहूर पॉप स्टार Katy Perry समेत कई हस्तियों ने इशारों-इशारों में कंपनी का समर्थन किया है. उनका कहना है कि AI का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए.

कौन है डारियो अमोदेई के खिलाफ?
हैरानी की बात यह है कि एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई को अपनों से ही चुनौती मिल रही है. टेक वर्ल्ड के कई बड़े इन्वेस्टर्स (Venture Capitalists) अब अमोदेई से दूरी बना रहे हैं. उनका तर्क है कि ट्रंप सरकार से पंगा लेना कंपनी के भविष्य और उनके निवेश के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. अमोदेई के खिलाफ खड़े लोगों का कहना है कि 'जब सरकार हाथ बढ़ा रही हो, तो उसे ठुकराना समझदारी नहीं होती.'

कौन-कौन खड़ा हुआ Anthropic के साथ?
इस विवाद में सिर्फ Anthropic अकेला नहीं है. कई बड़े नामों ने कंपनी के समर्थन में आवाज उठाई है. OpenAI के सीईओ Sam Altman ने भी कहा कि उन्हें Anthropic पर भरोसा है और वे सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं. इसके साथ ही अमेरिकी सेनेटर Mark Kelly ने भी कहा कि सरकार का यह कदम सही नहीं है. Anthropic को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है. Vinod Khosla और वेंचर कैपिटलिस्ट Roy Bahat ने भी Anthropic के CEO का समर्थन किया है. हॉलीवुड की पॉप स्टार Katy Perry ने 'done' लिखकर दिखाया कि वे Anthropic का समर्थन करती हैं.

ट्रंप का हंटर और डरे हुए दिग्गज
डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एंथ्रोपिक को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद से टेक कंपनियों में खौफ का माहौल है. गूगल और मेटा जैसी कंपनियां भी अब फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं. उन्हें डर है कि अगर उन्होंने एंथ्रोपिक का खुला समर्थन किया, तो अगला नंबर उनका हो सकता है. यह साइलेंट वॉर अब उस मोड़ पर है, जहां हर कोई अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है.

क्या होगा इस जंग का अंजाम?
यह लड़ाई सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि यह तय करेगी कि आने वाले समय में एआई पर किसका कंट्रोल होगा. इसमें सरकार और टेक कंपनियों की क्या भूमिका होगी. अगर ट्रंप जीतते हैं, तो एआई पूरी तरह सरकारी और सैन्य नियंत्रण में होगा. वहीं अगर एंथ्रोपिक अपनी जिद पर टिकी रहती है, तो शायद हमें एक अंडरग्राउंड एआई रिवोल्यूशन देखने को मिले.

यह भी पढ़ें:- AI से कोडिंग कराना पड़ा महंगा! एक 'कॉपी-पेस्ट' ने डुबो दी कंपनी की नैया, नौकरी से...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Anthropic vs Donald Trump ClashTrump vs Anthropic conflictSilicon Valley

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी