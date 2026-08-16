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'महिलाओं के लिए Luxury Porn...' Anthropic CEO की पत्नी का जेफरी एपस्टीन कनेक्शन, लीक ईमेल से खुले चौंकाने वाले राज!

AI की दिग्गज कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई की पत्नी और रणनीतिक सलाहकार कैमी क्लार्क विवादों में आ गई हैं. मीडिया रिपोर्ट और लीक हुई एपस्टीन फाइल्स से खुलासा हुआ है कि क्लार्क ने 2011 में अपनी एडल्ट एंटरटेनमेंट कंपनी में फंडिंग के लिए अपराधी जेफरी एपस्टीन से संपर्क किया था.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 16, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:36 AM IST
'महिलाओं के लिए Luxury Porn...' Anthropic CEO की पत्नी का जेफरी एपस्टीन कनेक्शन, लीक ईमेल से खुले चौंकाने वाले राज!
Image Credit: एपस्टीन फाइल्स से निकला नया भूचाल

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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