'महिलाओं के लिए Luxury Porn...' Anthropic CEO की पत्नी का जेफरी एपस्टीन कनेक्शन, लीक ईमेल से खुले चौंकाने वाले राज!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल Anthropic के सीईओ डारियो अमोदेई की पत्नी और उनकी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर कैमी क्लार्क को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. लीक हुई एपस्टीन फाइल्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक की रिपोर्ट के अनुसार, क्लार्क ने साल 2011 में एक लक्जरी पॉर्न कंपनी में निवेश हासिल करने की कोशिश की थी. एपस्टीन फाइल्स से लीक हुए ईमेल के मुताबिक, क्लार्क अपनी इस कंपनी को महिलाओं के लिए एक क्रांतिकारी पॉर्न कंपनी बता रही थीं.
कैमी क्लार्क को साल 2011 के मार्च में साहित्यिक एजेंट जॉन ब्रॉकमैन के जरिए एपस्टीन से मिलाया गया था. यह संपर्क तब हुआ जब एपस्टीन को 2008 में सेक्स ऑफेंडर और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के आरोप में पहले ही सजा हो चुकी थी.
ब्रॉकमैन ने दोनों को डिनर पर मिलने का सजेशन दिया था. एपस्टीन फाइल्स के ईमेल से जानकारी सामने आई है कि ब्रॉकमैन ने एपस्टीन से कहा था कि उन्हें क्लार्क और उनकी बिजनेस पार्टनर मिशेल कैपोसफालो के साथ डिनर पर कनेक्ट करना चाहिए.
शुरुआती परिचय वाले ईमेल के जवाब में कैमी क्लार्क ने लिखा था, हम आज शाम आपके साथ डिनर करना पसंद करेंगे. इसके अगले ही दिन उन्होंने अपनी कंपनी के फंडिंग रिक्वायर्मेट्स के साथ ईमेल भेजा और लिखा कि कल रात आपसे मिलना बहुत शानदार रहा!
कुछ दिनों बाद कैमी ने अपनी कंपनी की पहली कुछ फिल्मों की स्क्रिप्ट और ट्रीटमेंट भेजते हुए लिखा कि एपस्टीन और उनकी महिलाओं को यह कंटेंट पसंद आ सकता है. उन्होंने ईमेल में लिखा कि जेफरी! हमें लगा कि आप और महिलाओं को हमारी पहली 4 फिल्मों अमेरिकन गर्ल इन पेरिस की स्क्रिप्ट पसंद आएगी. थोड़ा NSFW (Not Safe For Work) है... कैमी.
अगले साल मार्च 2012 में, उन्होंने एपस्टीन से सवाल किया कि क्या वह उनके और उनकी सहयोगी के बिजनेस में निवेश करने में दिलचस्पी रखते हैं. हालांकि, ऐसे कोई संकेत नहीं हैं कि एपस्टीन ने कोई फंडिंग दी थी. वास्तव में, एक अलग ईमेल में एपस्टीन ने रिप्लाई किया था, टीवी Se.. नहीं कर सकता.
जुलाई 2012 में, क्लार्क ने एपस्टीन को एक हाउस-वार्मिंग पार्टी में भी इनवाइट किया था, लेकिन ईमेल से यह साफ नहीं होता कि इसके बाद दोनों कभी दोबारा मिले थे या नहीं.
कैमी क्लार्क को एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई और उनकी कंपनी की साउंडिंग बोर्ड और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर यानी रणनीतिक सलाहकार के रूप में बताया गया है. इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कंपनी और अमोदेई पर उनके प्रभाव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
लेकिन वह कभी ऑफिशियली कंपनी में काम नहीं करती है, लेकिन वह एक प्रभावशाली शैडो एडवाइजर की तरह काम करती हैं. उन्हें दावोस जैसे बड़े सम्मेलनों में अपने पति के भाषण के दौरान पहली पंक्ति में बैठे देखा गया है. इसके साथ ही, वह सन वैली में एलन एंड कंपनी सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण बैठकों में निवेशकों से भी बातचीत करती हैं.
हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 'एआई इंपैक्ट समिट' के दौरान भी, जहाँ प्रत्येक एग्जीक्यूटिव को अपने साथ एक अतिरिक्त व्यक्ति लाने की अनुमति थी, अमोदेई अपनी पत्नी को साथ लाए थे, जबकि अधिकांश अन्य एग्जीक्यूटिव अपने सहयोगियों को लाए थे.
कैमी क्लार्क का जन्म 1979 में अमेरिका के नेवादा में हुआ था. 2014 में गूगल के पूर्व प्रमुख एरिक श्मिट को तीन साल तक डेट करने के बाद, उन्होंने 2022 में डारियो अमोदेई से शादी की.
जब अमोदेई 2016 में OpenAI में शामिल हुए, तब क्लार्क ने उनके रणनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और उनकी मुलाकात एरिक श्मिट से कराई. 2018 में क्लार्क ने अमोदेई की श्मिट से एक अहम बैठक कराई, जिसके तहत श्मिट उनके सैन फ्रांसिस्को स्थित अपार्टमेंट में आए थे. उस मुलाकात के दौरान श्मिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए थे.
जब डारियो अमोदेई, उनकी बहन डेनियला और कई सहयोगियों ने 2020 के अंत में एंथ्रोपिक की स्थापना के लिए ओपनएआई छोड़ा, तब श्मिट कंपनी के प्रमुख शुरुआती निवेशकों में से एक बने. उन्होंने मई 2021 में घोषित कंपनी के 124 मिलियन डॉलर के बड़े सीरीज ए फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था.