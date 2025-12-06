AI पर इंसानों का कंट्रोल नहीं रहेगा? Anthropic के साइंटिस्ट की चेतावनी ने उड़ाई नींद! बोले-दुनिया हिल जाएगी

Anthropic Chief Scientist Warning: दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की अपना रही है. एक और जहां AI इंसानों के काम को आसान बना रही है तो वहीं दूसरी ओर इसके खतरे भी कम नहीं है. इसी बीच एआई की रफ्तार को लेकर अब एक और बड़ी चेतावनी सामने आई है. AI कंपनी Anthropic के चीफ साइंटिस्ट जैरेड कैपलन ने खुद ही इस बार एआई को लेकर डरा देने वाली बात कह दी है. उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ साल मानव इतिहास के सबसे निर्णायक साल साबित हो सकते हैं.

Anthropic के चीफ साइंटिस्ट जैरेड कैपलन के अनुसार साल 2030 से पहले इंसानों का यह तय करना होगा कि क्या हम AI को इतनी आजादी देने के लिए तैयार हैं कि वह खुद को ट्रेन कर सके, खुद को और एडवांस बना सके अपनी पॉवर को इंसानों के कंट्रोल से भी आगे ले जाए. कैपलन का दावा है कि यही वह मोड़ होगा जहां से भविष्य या तो सुपर-इंटेलिजेंट मददगार AI की ओर जाएगा या फिर ऐसी दिशा में जहां इंसान टेक्नोलॉजी पर अपना कंट्रोल खो सकता है.

ये होगा सबसे बड़ा फैसला

द गार्जियन को दिए एक इंटरव्यू में कपलान ने आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI या सुपरइंटेलिजेंस को तैयार करने की तेज दौड़ पर बोले. उन्होंने इसको लेकर अपील किया कि इसे सबसे बड़ा फैसला मानकर इस पर विचार करें.

कपलान ने इस बातचीत के दौरान समझाया कि अब तक इस तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी को इंसानों के हितों को ध्यान में रखने में सफल रहे हैं लेकिन AI को बार-बार खुद को एडवांस बनाने की अनुमति देना कई मायनों में बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यह AI को जाने देने जैसा है. उनका अनुमान है कि यह फैसला 2027 और 2030 के बीच आ सकता है.

कपलान के अनुसार जब तक AI इंसानों के दिमाग के बराबर या नीच रहता है तब तक वह इंसानों की जरूरत के मुताबिक काम करेगा. लेकिन जो चीज उन्हें परेशान करती है वह है AI के इंसानों से ज्यादा स्मार्ट होने के बाद.

AI को नहीं हरा पाएगा उनका भी बेटा

कपलान ने यह भी बताया कि आने वाले 2-3 सालों में AI ज्यादातर ब्लू-कॉलर नौकरियों से इंसानों की छुट्टी कर सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका छह साल का बेटा कभी भी निबंध लिखने या मैथ्स का पेपर हल करने जैसे स्कूल के कामों में एक AI से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा.

कपलान का मानना है कि अगर AI सिस्टम्स खुद को सुधारना शुरू कर दिए तो इंसानों का AI पर कंट्रोल खो सकता है. उनका कहना है कि एडवांस जनरल इंटेलिजेंस की ओर यह दौड़ बहुत कठिन है और खतरे भी बहुत ज्यादा है.

