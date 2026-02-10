दुनिया हिलाने वाली Anthropic भारत में हुई 'लाचार'! एक छोटे से स्टार्टअप ने रोक दिया रास्ता, मांगे ₹10000000

Anthropic Name Controversy: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में तेजी से पहचान बना चुकी विदेशी कंपनी Anthropic को भारत में कदम रखने से पहले ही मुश्किल का सामना करना पड़ गया है. कंपनी भारत में अपने काम को फैलाने की तैयारी कर ही रही थी कि इसके नाम को लेकर विवाद शुरू हो गया है. Anthropic नाम को लेकर बेंगलुरु की एक कंपनी ने अपना दावा ठोक दिया है. कंपनी का कहना है कि इस नाम पर उसका अधिकार पहले बनता है. बता दें कि भारतीय कंपनी ने इस डिस्प्यूट के लिए 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की है.

कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?

अमेरिका में धमाका करने के बाद Anthropic भारत में भी AI से जुड़ी सर्विसेज को आगे बढ़ाने और यहां टीम खड़ी करने की योजना पर काम कर रही थी. इस बीच कंपनी अपने नाम और लोगो (Logo) को रजिस्टर कराने पहुंची. वहां कंपनी को पता चला कि बेंगलुरु में एक भारतीय कंपनी कई सालों से Anthropic नाम का इस्तेमाल कर रही है. स्थानीय कंपनी का कहना है कि जैसे ही विदेशी कंपनी ने भारत में अपने नाम से एक्टिविटी शुरू की उनके ग्राहकों और पार्टनर्स में भ्रम की स्थिति बनने लगी. ऐसे में भारतीय कंपनी का दावा है कि उसका ब्रांड नाम और पहचान इसी नाम से जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगर कोई बड़ी ग्लोबल कंपनी उसी नाम से बाजार में आती है, तो इसमें उसका सीधा नुकसान होगा. इसी वजह से कंपनी ने कानूनी रास्ता अपनाया है और नाम के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं. भारतीय कंपनी ने इस डिस्प्यूट के लिए 1 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग भी की है.

क्या कहता है भारत का कानून?

भारतीय कानून के अनुसार, अगर कोई स्थानीय कंपनी पहले से किसी नाम का इस्तेमाल कर रही है या उसने रजिस्ट्रेशन के लिए पहले आवेदन किया है. तो ऐसी स्थिति में किसी विदेशी कंपनी को वही नाम मिलना मुश्किल हो जाता है. इस विवाद की वजह से एंथ्रोपिक भारत में अपना आधिकारिक ऑफिस खोलने, लोकल पार्टनरशिप करने और मार्केटिंग करने में चुनौतियों का सामना कर रही है.

अदालत में पहुंचा विवाद

नाम को लेकर दोनों कंपनियों में हुआ यह विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है. बेंगलुरु की कंपनी ने मांग की है कि वह पहले से इस नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे उसे इस नाम की मान्यता दी जाए. वहीं विदेशी कंपनी का पक्ष है कि वह वैश्विक स्तर पर इसी नाम से जानी जाती है और भारत में भी उसी पहचान के साथ काम करना चाहती है. फिलहाल मामला सुनवाई के दौर में है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें रख रहे हैं.

Anthropic क्यों है चर्चा में?

Anthropic एक जानी-मानी AI कंपनी है. यह सिक्योर और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काम करने के लिए जानी जाती है. इसका Claude AI मॉडल खूब चर्चा में रहा है. इसके AI मॉडल दुनियाभर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते डिजिटल मार्केट में कंपनी की दिलचस्पी स्वाभाविक मानी जा रही है. क्योंकि भारत में AI को लेकर तेजी से काम हो रहा है. इसलिए Anthropic भी इसी मौके को भुनाने की तैयारी में थी, लेकिन नाम का यह विवाद उसकी रफ्तार धीमी कर सकता है.

क्या हो सकता है असर?

अगर अदालत बेंगलुरु की कंपनी के पक्ष में फैसला देती है, तो Anthropic को भारत में अलग नाम से काम करना पड़ सकता है. वहीं अगर इस केस में विदेशी कंपनी को राहत मिलती है, तो बेंगलुरु की कंपनी के सामने अपनी पहचान बचाए रखने की चुनौती होगी. इस फैसले का असर सिर्फ दोनों कंपनियों के साथ भारत में आने वाली दूसरी विदेशी टेक कंपनियों पर भी पड़ सकता है. लेकिन कानूनी जानकारों का मानना है कि ऐसे मामलों को सिर्फ आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट या नए नाम के साथ ही सुलझाया जा सकता है.

