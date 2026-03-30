'Claude Mythos' के खौफ से कांप उठा शेयर बाजार, एक झटके में स्वाहा हुए 14.5 बिलियन डॉलर; जानिए क्या है यह

AI कंपनी Anthropic का एक नया और अभी तक लॉन्च न हुआ मॉडल “Claude Mythos” लीक हो गया, जिसके बाद पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हलचल मच गई. 27 मार्च को जैसे ही इस मॉडल से जुड़ी जानकारी सामने आई, साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए. लीक हुई जानकारी में इस मॉडल को “अब तक का सबसे ताकतवर AI” बताया गया है, जो साइबर खतरों को पहचानने, उनका फायदा उठाने और तुरंत जवाब देने में बेहद एडवांस्ड है.

कैसे हुआ यह बड़ा AI लीक?

रिपोर्ट के मुताबिक, यह लीक किसी हैकिंग की वजह से नहीं बल्कि एक इंसानी गलती के कारण हुआ. कंपनी के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में गलत सेटिंग्स की वजह से ड्राफ्ट ब्लॉग पोस्ट और डेटा पब्लिक कैश में दिखाई देने लगे. इसी लीक में “Capybara” नाम के एक नए AI टियर का भी जिक्र मिला, जो मौजूदा Claude Opus मॉडल से भी ज्यादा एडवांस्ड बताया जा रहा है.

लॉन्च से पहले ही बाजार में असर

Claude Mythos के सामने आते ही निवेशकों में डर फैल गया कि यह AI पारंपरिक साइबर सिक्योरिटी कंपनियों के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है. इसका असर तुरंत शेयर बाजार में दिखा, जहां कई बड़ी कंपनियों के शेयर गिर गए. एक ही दिन में करीब 14.5 अरब डॉलर की मार्केट वैल्यू कम हो गई. CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler और Tenable जैसी कंपनियों को बड़ा नुकसान हुआ. इससे साफ है कि निवेशक इस AI को एक संभावित गेम-चेंजर मान रहे हैं.

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क्या इतना खतरनाक है यह AI मॉडल?

लीक डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, Claude Mythos मौजूदा सिक्योरिटी टूल्स से बेहतर काम कर सकता है. यह सिस्टम की कमजोरियों को पहचान सकता है, उन पर हमला करने के तरीके समझ सकता है और खुद ही समाधान भी दे सकता है. इसका मतलब यह है कि भविष्य में कंपनियों को बड़ी साइबर सिक्योरिटी टीम या महंगे सॉफ्टवेयर की जरूरत कम पड़ सकती है. यही वजह है कि इसे इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है.

कंपनी ने क्या कहा?

Anthropic ने इस लीक को स्वीकार किया है और कहा है कि यह गलती से हुआ, न कि किसी बड़े साइबर अटैक की वजह से. कंपनी के अनुसार, Claude Mythos अभी टेस्टिंग फेज में है और इसे सीमित यूजर्स के साथ ट्रायल किया जा रहा है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल रीजनिंग, कोडिंग और साइबर सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव ला सकता है, लेकिन इसे सावधानी से लॉन्च किया जाएगा.

क्या AI खत्म कर देगा साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री?

फिलहाल निवेशकों की प्रतिक्रिया से ऐसा लग रहा है कि यह AI इंडस्ट्री के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग हो सकती है. साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एक टूल या सॉफ्टवेयर पर निर्भर नहीं करती, इसमें ह्यूमन एक्सपर्ट्स, नियम (compliance) और कई जटिल सिस्टम शामिल होते हैं. ऐसे में Claude Mythos जैसे AI मॉडल इन प्रोफेशनल्स की जगह लेने के बजाय उनकी मदद भी कर सकते हैं. हालांकि, यह भी सच है कि इतना पावरफुल AI खुद डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां ढूंढ सकता है, जिससे नए तरह के खतरे भी पैदा हो सकते हैं.