Advertisement
trendingNow13124065
Hindi Newsटेकहमारा AI जासूसी और कत्लेआम के लिए नहीं है Anthropic ने पेंटागन को दिखाया ठेंगा, ठुकराया अरबों का ऑफर

'हमारा AI जासूसी और कत्लेआम के लिए नहीं है' Anthropic ने पेंटागन को दिखाया ठेंगा, ठुकराया अरबों का ऑफर

Anthropic ने पेंटागन के उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें उनके AI मॉडल 'Claude' का इस्तेमाल सैन्य मिशनों के लिए करने की बात थी. CEO डारियो अमोदेई का कहना है कि वे नहीं चाहते कि उनका AI अमेरिकियों की जासूसी करे या पूरी तरह से स्वायत्त घातक हथियार (Killer Robots) बनाए. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने 'Defense Production Act' का उपयोग कर कंपनी को मजबूर करने की चेतावनी दी है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'हमारा AI जासूसी और कत्लेआम के लिए नहीं है' Anthropic ने पेंटागन को दिखाया ठेंगा, ठुकराया अरबों का ऑफर

Anthropic Pentagon deal: Anthropic ने अमेरिकी रक्षा विभाग United States Department of Defense यानी Pentagon की आखिरी पेशकश को डेडलाइन से सिर्फ 24 घंटे पहले ठुकरा दिया. कंपनी ने साफ कहा कि वह अपने AI मॉडल ‘Claude’ का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी या घातक सैन्य मिशनों में नहीं होने देना चाहती. यह बात कंपनी के आधिकारिक बयान में कही गई. Anthropic के CEO Dario Amodei ने कहा कि Pentagon के साथ बातचीत में “लगभग कोई प्रगति नहीं” हुई है. Pentagon ने शुक्रवार शाम 5:01 बजे तक का समय दिया था, ताकि Anthropic अपने AI मॉडल के “पूर्ण उपयोग” की अनुमति दे दे. लेकिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की भाषा पर गंभीर आपत्ति थी.

जासूसी और ऑटोमेटिक हथियारों को लेकर विवाद
Anthropic का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी स्पष्ट शर्तें नहीं थीं जो AI को “मास सर्विलांस” यानी बड़े पैमाने पर निगरानी या पूरी तरह से ऑटोमेटेड हथियारों में इस्तेमाल होने से रोक सकें. कंपनी ने यह भी कहा कि जो नया “समझौता” ड्राफ्ट दिया गया था, उसमें कानूनी शब्द ऐसे थे जिनके जरिए सुरक्षा उपायों को कभी भी नजरअंदाज किया जा सकता था. यानी कंपनी को डर है कि अगर उसने यह डील साइन कर ली, तो उसके AI का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में हो सकता है जो उसके सेफ्टी प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं. यही वजह है कि Anthropic ने आखिरी समय में भी हामी नहीं भरी.

बातचीत खत्म नहीं, लेकिन तनाव बरकरार
हालांकि ऑफर ठुकराने के बाद भी Anthropic ने यह साफ किया है कि वह बातचीत से पीछे नहीं हट रही. कंपनी को उम्मीद है कि आगे और बातचीत होगी. असली लड़ाई AI के इस्तेमाल की सीमाओं को लेकर है- खासकर अमेरिकी नागरिकों की निगरानी और स्वायत्त हथियारों पर रोक को लेकर. Pentagon ने इस बीच संभावित सख्त कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा ठेकेदार कंपनियों जैसे Boeing और Lockheed Martin से उनके Anthropic के साथ संबंधों की जांच करने को कहा गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Defense Production Act का दबाव
अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे Defense Production Act का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह कानून सरकार को आपात स्थिति में कंपनियों को जरूरी सामान या सेवाएं देने के लिए मजबूर करने की ताकत देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, तो यह कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है. क्योंकि AI जैसे नए और जटिल क्षेत्र में “जबरन आदेश” कई कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर सकता है.

“All Lawful Purposes” नियम क्या है?
Pentagon का नियम है कि क्लासिफाइड कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला AI “सभी कानूनी उद्देश्यों” के लिए उपलब्ध होना चाहिए. यह शर्त सिर्फ Anthropic पर लागू नहीं है. लेकिन अब तक Anthropic ही ऐसी AI कंपनी रही है जिसका मॉडल अमेरिकी क्लासिफाइड सिस्टम में इस्तेमाल हुआ है. इस बीच xAI पहले ही Pentagon के “all lawful purposes” नियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है. वहीं OpenAI और Google को भी क्लासिफाइड सरकारी AI प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की बातचीत तेज हो रही है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AnthropicDario AmodeiPentagon

Trending news

उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन