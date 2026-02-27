'हमारा AI जासूसी और कत्लेआम के लिए नहीं है' Anthropic ने पेंटागन को दिखाया ठेंगा, ठुकराया अरबों का ऑफर

Anthropic Pentagon deal: Anthropic ने अमेरिकी रक्षा विभाग United States Department of Defense यानी Pentagon की आखिरी पेशकश को डेडलाइन से सिर्फ 24 घंटे पहले ठुकरा दिया. कंपनी ने साफ कहा कि वह अपने AI मॉडल ‘Claude’ का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों की जासूसी या घातक सैन्य मिशनों में नहीं होने देना चाहती. यह बात कंपनी के आधिकारिक बयान में कही गई. Anthropic के CEO Dario Amodei ने कहा कि Pentagon के साथ बातचीत में “लगभग कोई प्रगति नहीं” हुई है. Pentagon ने शुक्रवार शाम 5:01 बजे तक का समय दिया था, ताकि Anthropic अपने AI मॉडल के “पूर्ण उपयोग” की अनुमति दे दे. लेकिन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की भाषा पर गंभीर आपत्ति थी.

जासूसी और ऑटोमेटिक हथियारों को लेकर विवाद

Anthropic का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी स्पष्ट शर्तें नहीं थीं जो AI को “मास सर्विलांस” यानी बड़े पैमाने पर निगरानी या पूरी तरह से ऑटोमेटेड हथियारों में इस्तेमाल होने से रोक सकें. कंपनी ने यह भी कहा कि जो नया “समझौता” ड्राफ्ट दिया गया था, उसमें कानूनी शब्द ऐसे थे जिनके जरिए सुरक्षा उपायों को कभी भी नजरअंदाज किया जा सकता था. यानी कंपनी को डर है कि अगर उसने यह डील साइन कर ली, तो उसके AI का इस्तेमाल ऐसी गतिविधियों में हो सकता है जो उसके सेफ्टी प्रिंसिपल्स के खिलाफ हैं. यही वजह है कि Anthropic ने आखिरी समय में भी हामी नहीं भरी.

बातचीत खत्म नहीं, लेकिन तनाव बरकरार

हालांकि ऑफर ठुकराने के बाद भी Anthropic ने यह साफ किया है कि वह बातचीत से पीछे नहीं हट रही. कंपनी को उम्मीद है कि आगे और बातचीत होगी. असली लड़ाई AI के इस्तेमाल की सीमाओं को लेकर है- खासकर अमेरिकी नागरिकों की निगरानी और स्वायत्त हथियारों पर रोक को लेकर. Pentagon ने इस बीच संभावित सख्त कदम उठाने की तैयारी भी शुरू कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा ठेकेदार कंपनियों जैसे Boeing और Lockheed Martin से उनके Anthropic के साथ संबंधों की जांच करने को कहा गया है.

Defense Production Act का दबाव

अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे Defense Production Act का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह कानून सरकार को आपात स्थिति में कंपनियों को जरूरी सामान या सेवाएं देने के लिए मजबूर करने की ताकत देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार ऐसा कदम उठाती है, तो यह कानूनी चुनौती का सामना कर सकता है. क्योंकि AI जैसे नए और जटिल क्षेत्र में “जबरन आदेश” कई कानूनी और नैतिक सवाल खड़े कर सकता है.

“All Lawful Purposes” नियम क्या है?

Pentagon का नियम है कि क्लासिफाइड कामों के लिए इस्तेमाल होने वाला AI “सभी कानूनी उद्देश्यों” के लिए उपलब्ध होना चाहिए. यह शर्त सिर्फ Anthropic पर लागू नहीं है. लेकिन अब तक Anthropic ही ऐसी AI कंपनी रही है जिसका मॉडल अमेरिकी क्लासिफाइड सिस्टम में इस्तेमाल हुआ है. इस बीच xAI पहले ही Pentagon के “all lawful purposes” नियम के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है. वहीं OpenAI और Google को भी क्लासिफाइड सरकारी AI प्रोजेक्ट्स में शामिल करने की बातचीत तेज हो रही है.