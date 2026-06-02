Anthropic Files For Mega IPO: एंथ्रोपिक ला रहा $965 बिलियन का महा-IPO, OpenAI के छूटे पसीने!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की दुनिया में इन दिनों एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है. चैटजीपीटी (ChatGPT) को टक्कर देने वाले मशहूर क्लॉड एआई (Claude AI) चैटबॉट के निर्माता एंथ्रोपिक (Anthropic) ने शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी पूरी कर ली है. कंपनी ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ (IPO) के लिए गोपनीय रूप से कागजात दाखिल कर दिए हैं. यह कदम टेक इंडस्ट्री के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे मूल्यवान पब्लिक लिस्टिंग में से एक हो सकता है. इस एक फैसले ने दुनिया भर के बड़े निवेशकों और टेक दिग्गजों के बीच खलबली मचा दी है क्योंकि यह वैश्विक एआई रेस की पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है.

ओपनएआई से भी आगे निकली वैल्यूएशन

एंथ्रोपिक ने अभी तक बाजार में बेचे जाने वाले शेयरों की संख्या या उनकी कीमत का खुलासा नहीं किया है. लेकिन प्राइवेट फंडिंग के हालिया आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी की कुल वैल्यूएशन लगभग 965 बिलियन डॉलर आंकी गई है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह वैल्यूएशन इसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कंपनी ओपनएआई (OpenAI) की 852 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन से भी काफी ज्यादा है. एंथ्रोपिक की स्थापना साल 2021 में डारियो अमोदेई और ओपनएआई के ही कुछ पूर्व रिसर्चर्स ने मिलकर की थी.

बिजनेस की दुनिया में क्लॉड का जलवा

क्लॉड एआई ने बहुत ही कम समय में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स के बीच अपनी एक मजबूत जगह बना ली है. खासकर इनका 'क्लॉड कोड' (Claude Code) टूल प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए डेवलपर्स की पहली पसंद बन चुका है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस आईपीओ के आने से पहली बार आम लोगों और निवेशकों को एंथ्रोपिक की असली कमाई, मुनाफे और एआई को चलाने में आने वाले भारी-भरकम खर्चों का सटीक हिसाब-किताब देखने को मिलेगा.

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अमेज़न का साथ और एआई बाजार की जंग

बाजार में उतरने से पहले ही एंथ्रोपिक के पास कई मजबूत हथियार मौजूद हैं. कंपनी ने अमेज़न वेब सर्विसेज (AWS) के साथ 100 बिलियन डॉलर से अधिक का एक ऐतिहासिक और दीर्घकालिक समझौता किया है. इसके तहत अमेज़न क्लॉड मॉडल की ट्रेनिंग और विकास के लिए अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे रहा है. इसी बड़े भरोसे के कारण कंपनी की वैल्यूएशन इस साल की शुरुआत में 380 बिलियन डॉलर से बढ़कर अब सीधे 965 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है.

ओपनएआई और क्लॉड की सीधी टक्कर

भले ही एंथ्रोपिक बिजनेस और डेवलपर्स के बाजार में ओपनएआई को कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन आम यूज़र्स के मामले में चैटजीपीटी अभी भी बहुत आगे है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटरनेट यूजर्स में से करीब 36.6 प्रतिशत लोग चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हैं. जबकि गूगल के जेमिनी को 27.4 प्रतिशत और क्लॉड को केवल 5.4 प्रतिशत लोग इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बिजनेस क्षेत्र की फिनटेक कंपनी रैंप (Ramp) की मानें तो पहली बार कई बड़ी कंपनियों ने ओपनएआई के टूल्स को छोड़कर एंथ्रोपिक के क्लॉड को अपनाना शुरू कर दिया है.

सुरक्षा और सरकारों के साथ चुनौतियां

तेजी से आगे बढ़ने के बावजूद एंथ्रोपिक के रास्ते में कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हैं. साइबर सुरक्षा पर केंद्रित इनके 'मायथोस' (Mythos) मॉडल को लेकर अमेरिकी सरकार और सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने कुछ चिंताएं जताई हैं. यह मॉडल बड़े पैमाने पर सॉफ्टवेयर की कमियों को ढूंढने में सक्षम है, जिससे इसके गलत इस्तेमाल का डर बना रहता है. इसके अलावा अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के साथ सप्लाई चेन रिस्क को लेकर भी कंपनी का कुछ विवाद चल रहा है, जिससे इन्हें संभलकर निकलना होगा.

निवेशकों के लिए क्या हैं इसके मायने

इस आईपीओ के आने के बाद आम लोग और रिटेल निवेशक भी पहली बार सीधे तौर पर एंथ्रोपिक के शेयर खरीद सकेंगे. पिछले कुछ समय से एक्सपर्ट्स यह सवाल उठा रहे थे कि क्या एआई कंपनियों की वैल्यूएशन सिर्फ हवा में बढ़ रही है या उनके पीछे कोई मजबूत बिजनेस मॉडल भी है. ऐसे में एंथ्रोपिक का यह पब्लिक लिस्टिंग पूरी दुनिया के लिए एक लिटमस टेस्ट साबित होगा जो यह तय करेगा कि एआई बाजार का भविष्य कितना सुरक्षित और मुनाफेदार है.