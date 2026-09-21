/सैलरी ₹22.5 लाख महीना! जानिए Anthropic के उस सीक्रेट रोल के बारे में, जो तय करेगा कि AI जंग लड़ेगा या नहीं!

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI दिन-ब-दिन बहुत स्मार्ट होता जा रहा है. यह आपके लिए कोड लिख सकता है, कहानियां बना सकता है और मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में कर सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही AI किसी खतरनाक हथियार या मिसाइल को डिजाइन करने में मदद करने लगे तो क्या होगा? इसी डर को सच होने से रोकने के लिए Anthropic कंपनी ने एक अनोखा और चौंकाने वाला कदम उठाया है. कंपनी अपने AI मॉडल 'Claude' की सीमाओं को तय करने के लिए एक Weapons Expert (हथियार विशेषज्ञ) की भर्ती कर रही है. आइए जानते हैं कि यह पूरा माजरा क्या है और इस जॉब के लिए कितनी सैलरी मिल रही है.
आजकल हर कोई ChatGPT और Claude जैसे AI का इस्तेमाल कर रहा है. यह तकनीक जितनी काम की है, उतनी ही खतरनाक भी साबित हो सकती है. अगर सही सुरक्षा न हो, तो कोई भी गलत इरादे वाला इंसान AI से मिसाइल बनाने या हमला करने की प्लानिंग पूछ सकता है. इसी खतरे से निपटने के लिए Anthropic ने कमर कस ली है.
Anthropic अपनी इस खास पोस्ट के लिए बहुत भारी-भरकम पैसा देने को तैयार है. कंपनी ने इस जॉब का नाम 'Policy Design Manager, Conventional Weapons' रखा है. इसके लिए सालाना 245,000 डॉलर से लेकर 285,000 डॉलर तक की सैलरी दी जाएगी. अगर इसे भारतीय रुपये में देखें तो यह करीब ₹2.7 करोड़ सालाना बैठता है. यानी हर महीने टैक्स से पहले लगभग ₹22.5 लाख की कमाई होगी.
इस जॉब पर आने वाले इंसान का काम सिर्फ इतना नहीं होगा कि वह बंदूक या गोली से जुड़े सवालों को ब्लॉक कर दे. आजकल के आधुनिक हथियार काफी हद तक सॉफ्टवेयर और ऑटोमैटिक सिस्टम पर चलते हैं. इसलिए इस एक्सपर्ट को यह तय करना होगा कि साधारण साइंस रिसर्च और खतरनाक हथियार बनाने के बीच की लाइन कहां खींचनी है. वह यह देखेगा कि Claude AI का कोई गलत इस्तेमाल करके खतरनाक ड्रोन्स या रोबोटिक वेपन्स न बना ले.
कंपनी ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसके पास हथियारों और उनके सिस्टम की प्रैक्टिकल नॉलेज हो. डिफेंस रिसर्च लैब, सरकारी एजेंसी या किसी हथियार बनाने वाली कंपनी में काम करने का अनुभव रखने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा बैचलर डिग्री के साथ-साथ रोबोटिक्स, सॉफ्टवेयर और ऑटोमैटिक सिस्टम की समझ होना भी जरूरी है.
Anthropic का AI मॉडल 'Claude' समय के साथ बहुत ज्यादा एडवांस और ताकतवर होता जा रहा है. हाल ही में कंपनी ने एक रिसर्च में पाया था कि उनका AI मॉडल मिलिट्री और टेक्निकल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों में काफी मदद कर सकता है. इसीलिए कंपनी चाहती है कि AI कोई भी गलत कदम उठाए, उससे पहले ही मजबूत नियम और गार्डरेल्स बना दिए जाएं ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके.