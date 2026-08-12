/अब AI कंटेंट चोरी करना होगा नामुमकिन! Anthropic ने लॉन्च किया नया वॉटरमार्किंग फीचर, जानें कैसे काम करेगा यह टूल

इंटरनेट पर AI से बने कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है. इसी बीच Anthropic ने एक बड़ा ऐलान किया है. अब Claude AI द्वारा जनरेट किए गए टेक्स्ट और फाइलों में एक खास तरह का वाटरमार्क जोड़ा जाएगा. यह वाटरमार्क इंसानी आंखों से दिखाई नहीं देगा. लेकिन मशीनें इसे आसानी से पहचान सकेंगी. कंपनी ने यह कदम यूरोपीय संघ (EU) के नए नियमों का पालन करने के लिए उठाया है. आइए समझते हैं कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके क्या फायदे व सीमाएं हैं.
आज के समय में एआई से बना कंटेंट हर जगह फैल रहा है. इससे ऑनलाइन जानकारी की विश्वसनीयता पर खतरा पैदा हो गया है. फर्जी खबरें, धोखाधड़ी और गलत पहचान जैसी समस्याओं को रोकने के लिए दुनिया भर की सरकारें सख्त नियम बना रही हैं. इसी क्रम में यूरोपीय संघ ने EU AI Act लागू किया है. इस कानून के आर्टिकल 50 के तहत एआई बनाने वाली कंपनियों को यह साफ करना होगा कि कौन सा कंटेंट एआई द्वारा तैयार किया गया है. Anthropic ने इन्हीं नियमों का पालन करने के लिए Claude AI में वाटरमार्किंग जोड़ने का फैसला किया है.
Anthropic ने कंटेंट की पहचान के लिए मुख्य रूप से दो तरीके अपनाए हैं. पहला तरीका टेक्स्ट के लिए है और दूसरा तरीका फाइलों के लिए है.
अदृश्य टेक्स्ट वाटरमार्क: जब भी आप Claude AI से कोई टेक्स्ट जनरेट करेंगे, तो उसमें मॉडल लेवल पर ही एक कोड छुपा दिया जाएगा. यह कोड पढ़ते समय किसी भी इंसान को दिखाई नहीं देगा. इससे जवाब की गुणवत्ता या पढ़ने के अनुभव पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन जब आप इस टेक्स्ट को कहीं कॉपी-पेस्ट करेंगे, तो यह अदृश्य कोड भी साथ चला जाएगा.
डिजिटल मेटाडेटा: अगर आप Claude AI के जरिए कोई इमेज या फाइल (जैसे .png, .jpg या .svg) प्रोसेस करते हैं, तो उसमें एक खास डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ा जाएगा. यह सिग्नेचर C2PA मानकों के अनुरूप होगा. इससे यह पता चल सकेगा कि फाइल कब बनी और क्या इसमें कोई छेड़छाड़ की गई है.
एआई वाटरमार्किंग एक बेहतरीन तकनीक है, लेकिन इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं.
यूरोपीय संघ का 'ट्रांसपेरेंसी कोड' (Code of Practice) एआई कंपनियों पर कई जिम्मेदारियां डालता है. Anthropic, OpenAI, Google और Meta जैसी कंपनियों को अपने एआई सिस्टम में वाटरमार्किंग और डिटेक्शन टूल देने के निर्देश दिए गए हैं. अगर कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर 1.5 करोड़ यूरो (लगभग 135 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. भारत में भी सूचना प्रौद्योगिकी (IT Rules) में संशोधन करके एआई कंटेंट को लेबल करना अनिवार्य बनाने की दिशा में काम चल रहा है.