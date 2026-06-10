संभलकर! आ गया 'God-Like' सुपर-इंटेलिजेंट AI, गलत सवाल पूछा तो तुरंत कर देगा ब्लॉक

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में एक ऐसा बड़ा धमाका हुआ है जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है. टेक कंपनी Anthropic ने आखिरकार अपने सबसे सीक्रेट और शक्तिशाली 'Mythos-class' एआई मॉडल के पहले पब्लिक वर्जन Claude Fable 5 को मार्केट में उतार दिया है. दो महीने पहले तक सुरक्षा कारणों से जिस AI को दुनिया से छुपाकर 'Project Glasswing' के तहत रखा गया था, वह अब एंटरप्राइज क्लाइंट्स और पेड सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे बुद्धिमान और 'God-like' कंप्यूटिंग पावर वाला मॉडल है, जो इंसानी कामों को चुटकियों में कर सकता है.
Anthropic ने Claude Fable 5 को लॉन्च करके टेक वर्ल्ड में नया इतिहास रच दिया है. यह कंपनी के सबसे एडवांस 'Mythos-class' का पहला ऐसा मॉडल है जिसे आम जनता (पेड यूजर्स) के लिए जारी किया गया है. इससे पहले अप्रैल में इसे केवल कुछ खास पार्टनर्स के लिए प्रीव्यू के तौर पर लाया गया था. सुरक्षा चिंताओं के कारण इसे लॉक रखा गया था, लेकिन अब कंपनी ने इसके बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स के साथ इसे सबके सामने पेश कर दिया है. Anthropic का मानना है कि यह तकनीक दुनिया को नुकसान से ज्यादा फायदा पहुंचाएगी.
यह नया एआई मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइंटिफिक रिसर्च, विजन और नॉलेज वर्क में उस्ताद है. मुश्किल से मुश्किल कोडिंग और लॉजिकल टास्क को यह पलक झपकते ही सॉल्व कर देता है. कंपनी के पुराने सबसे बेस्ट मॉडल से भी यह लॉजिक के मामले में 10% से ज्यादा आगे है. इसकी सोचने और समझने की क्षमता इतनी सटीक है कि यह बड़े-बड़े रिसर्चर्स के काम को बेहद आसान बना देता है.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह बाकी AI मॉडल से अलग क्यों है? इसका जवाब है इसकी रियल-टाइम सुरक्षा प्रणाली. एंथ्रोपिक ने इसमें एक ऐसी एडवांस आर्किटेक्चर बनाई है जो खतरनाक और गैर-कानूनी सवालों को तुरंत ब्लॉक कर देती है. अगर कोई यूजर इससे केमिकल वेपन या साइबर अटैक से जुड़ा कोई गलत सवाल पूछता है, तो Fable 5 तुरंत फ्रीज हो जाता है. वह खुद जवाब न देकर उस सवाल को अपने से कम पावरफुल मॉडल (Claude Opus 4.8) के पास ट्रांसफर कर देता है ताकि सुरक्षित जवाब मिल सके.
इसके साथ ही कंपनी ने सुरक्षा प्रोफेशनल्स के लिए एक और मॉडल Claude Mythos 5 भी पेश किया है. यह बिल्कुल फेबल 5 जैसा ही है, लेकिन इसमें से सुरक्षा की पाबंदियां (Guardrails) हटा दी गई हैं. इसका इस्तेमाल केवल प्रमाणित कंपनियां और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ही अपने खास और लीगल काम के लिए कर सकेंगे ताकि वे साइबर खतरों से निपट सकें.
बेहतरीन बुद्धिमत्ता और गॉड-लाइक पावर के साथ आने वाले इस एआई मॉडल की कीमत काफी ज्यादा है. Fable 5 की कीमत $10 प्रति मिलियन इनपुट टोकन और $50 प्रति मिलियन आउटपुट टोकन रखी गई है. यह इसके पुराने मॉडल Opus 4.8 से दोगुनी महंगी है. हालांकि, कंपनी की हेड डिएन पेन का कहना है कि यह ज्यादा सटीक है, जिससे कंपनियों का समय और कंप्यूटिंग लागत बचती है, यानी इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) बहुत ज्यादा है.
इस बड़े लॉन्च के साथ ही Anthropic ने शेयर मार्केट में अपने IPO के लिए भी कदम बढ़ा दिए हैं. कंपनी का रेवेन्यू रन रेट पिछले साल के $10 बिलियन से बढ़कर इस साल $47 बिलियन तक पहुंच गया है. हाल ही में हुई फंडिंग के बाद Anthropic की कुल वैल्यूएशन $965 बिलियन आंकी गई है. इस आंकड़े के साथ इसने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी OpenAI ($852 बिलियन) को भी पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की सबसे मूल्यवान एआई कंपनी बनने की राह पर है.