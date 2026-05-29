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Hindi Newsटेकएआई की दुनिया में भूचाल! Claude ने लॉन्च किया ऐसा मॉडल जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, फीचर्स सुनकर कांप उठे विरोधी

एआई की दुनिया में भूचाल! Claude ने लॉन्च किया ऐसा मॉडल जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, फीचर्स सुनकर कांप उठे विरोधी

एंथ्रोपिक (Anthropic) ने अपना नया फ्लैगशिप एआई मॉडल Claude Opus 4.8 लॉन्च कर दिया है, जो कोडिंग और रीजनिंग के साथ-साथ अपनी 'ईमानदारी' और सटीक जजमेंट के लिए जाना जाएगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 29, 2026, 07:23 AM IST
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Anthropic ने अपने फ्लैगशिप AI मॉडल Claude Opus 4.8 को लॉन्च कर दिया है.
Anthropic ने अपने फ्लैगशिप AI मॉडल Claude Opus 4.8 को लॉन्च कर दिया है.

Anthropic ने अपने फ्लैगशिप AI मॉडल Claude Opus 4.8 को लॉन्च कर दिया है. खास बात यह है कि कंपनी ने अपना पिछला AI मॉडल लॉन्च करने के सिर्फ 41 दिन बाद ही यह नया अपग्रेड पेश किया है. इस बार कंपनी का दावा सिर्फ बेहतर इंटेलिजेंस या कोडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव “ईमानदारी” में किया गया है. कंपनी का कहना है कि नया Claude Opus 4.8 उन समस्याओं को कम करेगा जिनकी शिकायत AI यूजर्स लंबे समय से करते आ रहे हैं. इनमें सबसे बड़ी समस्या थी कि AI कई बार ऐसे दावे कर देता था जिनके समर्थन में उसके पास सही जानकारी नहीं होती थी. अब Anthropic का दावा है कि Claude Opus 4.8 ज्यादा जिम्मेदारी के साथ जवाब देगा और जहां उसे किसी बात का पूरा भरोसा नहीं होगा, वहां वह अनिश्चितता भी दिखाएगा.

AI अब अपनी गलती मानने में होगा बेहतर

Anthropic के मुताबिक शुरुआती टेस्टिंग में यह सामने आया कि नया Opus 4.8 मॉडल अपनी सीमाओं को बेहतर तरीके से समझता है. कंपनी ने कहा कि यह मॉडल पहले के मुकाबले ज्यादा बार यूजर्स को बताता है कि किसी जानकारी को लेकर वह पूरी तरह निश्चित नहीं है.

कंपनी ने अपने रिलीज नोट में लिखा कि शुरुआती टेस्टर्स ने पाया कि Opus 4.8 अपने काम में अनिश्चितता को फ्लैग करने में ज्यादा सक्षम है और बिना सबूत वाले दावे कम करता है. आसान भाषा में कहें तो यह AI अब “सब कुछ जानने वाला” बनने की कोशिश कम करेगा और ज्यादा भरोसेमंद जवाब देने की दिशा में काम करेगा.

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आज के समय में जब AI टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, तब यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कई बार AI गलत जानकारी को भी आत्मविश्वास के साथ पेश कर देता है, जिससे यूजर्स भ्रमित हो जाते हैं. Anthropic अब इसी समस्या को कम करने की कोशिश कर रहा है.

कोडिंग और एजेंटिक टास्क में भी सुधार

Claude Opus 4.8 में कोडिंग, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से जुड़े सुधार भी देखने को मिलेंगे. कंपनी ने इसे Opus 4.7 की तुलना में “छोटा लेकिन स्पष्ट सुधार” बताया है. हालांकि कंपनी का दावा है कि एजेंटिक टास्क में इसका प्रदर्शन पहले से ज्यादा बेहतर है.

एजेंटिक टास्क ऐसे काम होते हैं जहां AI को कई स्टेप्स में सोचकर निर्णय लेना होता है. उदाहरण के तौर पर बड़े सॉफ्टवेयर सिस्टम की जांच करना, जटिल समस्याओं को हल करना या लगातार बदलती परिस्थितियों में फैसला लेना. शुरुआती टेस्टर्स के मुताबिक नया मॉडल ऐसे कामों में ज्यादा तेज और भरोसेमंद नजर आया.

AI की बढ़ती लागत को कम करने की कोशिश

Anthropic सिर्फ AI को स्मार्ट बनाने पर ही फोकस नहीं कर रही, बल्कि AI की बढ़ती लागत को कम करने पर भी काम कर रही है. कंपनी का कहना है कि Opus 4.8 का Fast Mode पुराने मॉडल्स की तुलना में तीन गुना सस्ता है.

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां AI सिस्टम चलाने की भारी लागत को लेकर चिंता जता रही हैं. हाल के दिनों में Microsoft और Uber जैसी कंपनियों ने भी AI पर बढ़ते खर्च को लेकर चिंता जाहिर की थी. Anthropic का मानना है कि कम लागत वाला AI मॉडल कंपनियों के लिए ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है और बड़े स्तर पर AI अपनाने में मदद करेगा.

Effort Control फीचर देगा ज्यादा कंट्रोल

कंपनी ने Claude Opus 4.8 के साथ नया “Effort Control” फीचर भी पेश किया है. यह फीचर यूजर्स को यह तय करने की सुविधा देगा कि AI किसी सवाल का जवाब देने से पहले कितनी “सोचने की क्षमता” इस्तेमाल करे. अगर यूजर High Effort मोड चुनता है, तो Claude ज्यादा समय लेकर गहराई से सोचने के बाद जवाब देगा. वहीं Low Effort सेटिंग में AI तेजी से जवाब देगा और कम रिसोर्स इस्तेमाल करेगा. सरल भाषा में समझें तो यह कुछ हद तक “Quick Reply Mode” और “Deep Thinking Mode” जैसा फीचर है. इससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से AI की स्पीड और क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे.

Dynamic Workflows से बड़े टास्क होंगे आसान

Anthropic ने एक और नया फीचर Dynamic Workflows भी पेश किया है, जो फिलहाल रिसर्च प्रीव्यू में उपलब्ध है. यह फीचर ऐसे बड़े और जटिल कामों के लिए बनाया गया है जिन्हें एक अकेला AI एजेंट संभाल नहीं सकता. कंपनी के अनुसार यह फीचर बड़े AI मॉडल्स को एक साथ सैकड़ों AI सब-एजेंट्स को मैनेज करने की क्षमता देता है. इसका इस्तेमाल हजारों लाइनों वाले कोड की जांच, बड़े सॉफ्टवेयर बग्स खोजने और सैकड़ों फाइल्स वाले माइग्रेशन टेस्टिंग जैसे कामों में किया जा सकता है. इससे AI सिस्टम बड़े एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स में ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

जल्द आएंगी Mythos-Class क्षमताएं

Anthropic ने यह भी बताया कि आने वाले हफ्तों में वह ग्राहकों के लिए Mythos-class capabilities भी उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. अप्रैल में कंपनी ने बताया था कि Mythos पुराने मॉडल्स की तुलना में साइबर सिक्योरिटी कमजोरियों को खोजने में काफी ज्यादा सक्षम है. हालांकि इस खुलासे के बाद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई थी कि इतनी ताकतवर AI तकनीक गलत हाथों में भी जा सकती है. अब कंपनी का कहना है कि उसने सुरक्षा उपायों पर तेजी से काम किया है और जल्द ही यह तकनीक ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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