अब कोडिंग और PPT की टेंशन खत्म! Anthropic ने लॉन्च किया सबसे 'स्मार्ट' AI, फीचर्स देखकर हो जाएंगे हैरान!

Claude Opus 4.6: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉवरफुल बनने की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. जब पूरी दुनिया की नजरें OpenAI और Google के एआई पर टिकी हैं तो इसी बीच Anthropic ने अपना सबसे दमदार मॉडल Claude Opus 4.6 लॉन्च करके खलबली मचा दी है. यह सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं बल्कि AI की क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है. एन्थ्रोपिक का यह एडवांस मॉडल Claude Opus 4.6 खासतौर पर कोडिंग, रिसर्च और रिजनिंग जैसे बड़े टास्क को खुद से पूरा करने की क्षमता में पिछले वर्जन से कहीं ज्यादा पावरफुल है.

क्या है इसमें खास

Claude Opus 4.6 की सबसे खास बात है इसकी 10 लाख टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो. इसका मतलब है कि यह एक साथ हजारों पन्नों का डेटा प्रोसेस कर सकता है. कंपनी तो यह भी दावा करती है कि यह मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मुश्किल कोडिंग के काम बिना किसी गलती के काफी समय तक कर सकता है.

इस मामले में सबसे आगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोडिंग और रिजनिंग टेस्ट में Opus 4.6 ने बाजी मारी है. इसने OpenAI के GPT-5.2 को भी पीछे छोड़ दिया है. चाहे वो फाइनेंस का काम हो , कानूनी रिसर्च हो या मुश्किल डेटा का विश्लेषण Claude Opus 4.6 अभी सबसे सटीक नतीजे देने वाला मॉडल बनकर सामने आया है.

बिना इंसानी मदद के करेगा काम

Anthropic ने इसमें एजेंटिक वर्कफ्लो की सुविधा भी दी है. इसका मतलब है कि यह मॉडल खुद से प्लान बना सकता है सिर्फ इतना ही नहीं यह अपनी गलतियां सुधार सकता है और बड़े प्रोजेक्ट्स को कम से कम इंसानी मदद के साथ पूरा कर सकता है. साथ ही अब इसमें एक साथ कई AI एजेंट्स की टीम बनाकर काम कराया जा सकेगा.

आसानी से करता है ये काम

ओपस 4.6 की एक और खास बात यह है कि यह सीधे PowerPoint के अंदर स्लाइड बनाने और उनमें एडिटिंग करने की क्षमता के साथ आया है. साथ ही यह वित्तीय विश्लेषण के लिए रेगुलेटरी फाइलिंग, मार्केट रिपोर्ट और कंपनी के इंटरनल डेटा को एक साथ जोड़कर एक पूरा और समझने के लिए एनालिसिस तैयार कर सकता है.

एन्थ्रोपिक के मुताबिक ओपस 4.6 जानकारी जुटाने, उसका विश्लेषण करने और ऐसा आउटपुट देने में सबसे बेहतर है. कंपनी का मानना है कि यह मॉडल कठिन से कठिन कामों को आसानी से संभाल सकता है, एक साथ बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मौजूद गलतियों को पहचान सकता है.

