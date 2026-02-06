Advertisement
trendingNow13099688
Hindi Newsटेकअब कोडिंग और PPT की टेंशन खत्म! Anthropic ने लॉन्च किया सबसे स्मार्ट AI, फीचर्स देखकर हो जाएंगे हैरान!

अब कोडिंग और PPT की टेंशन खत्म! Anthropic ने लॉन्च किया सबसे 'स्मार्ट' AI, फीचर्स देखकर हो जाएंगे हैरान!

Claude Opus 4.6: AI की रेस अब सिर्फ सवाल-जवाब तक नहीं रह गई है. अब यह खुद फैसले लेने और पूरे प्रोजेक्ट संभालने की दिशा में बढ़ चुका है. इसी क्रम में Anthropic ने अपने नए और सबसे ताकतवर मॉडल Claude Opus 4.6 को पेश कर टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. यह मॉडल न सिर्फ रिसर्च और कोडिंग टास्क खुद संभालता है, बल्कि प्लान बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार करने जैसे काम भी कर लेता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब कोडिंग और PPT की टेंशन खत्म! Anthropic ने लॉन्च किया सबसे 'स्मार्ट' AI, फीचर्स देखकर हो जाएंगे हैरान!

Claude Opus 4.6: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में सबसे ज्यादा पॉवरफुल बनने की जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है. जब पूरी दुनिया की नजरें OpenAI और Google के एआई पर टिकी हैं तो इसी बीच Anthropic ने अपना सबसे दमदार मॉडल Claude Opus 4.6 लॉन्च करके खलबली मचा दी है. यह सिर्फ एक मामूली अपडेट नहीं बल्कि AI की क्षमताओं में एक बड़ी छलांग है. एन्थ्रोपिक का यह एडवांस मॉडल Claude Opus 4.6 खासतौर पर कोडिंग, रिसर्च और रिजनिंग जैसे बड़े टास्क को खुद से पूरा करने की क्षमता में पिछले वर्जन से कहीं ज्यादा पावरफुल है.

क्या है इसमें खास
Claude Opus 4.6 की सबसे खास बात है इसकी 10 लाख टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो. इसका मतलब है कि यह एक साथ हजारों पन्नों का डेटा प्रोसेस कर सकता है. कंपनी तो यह भी दावा करती है कि यह मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मुश्किल कोडिंग के काम बिना किसी गलती के काफी समय तक कर सकता है.

इस मामले में सबसे आगे
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोडिंग और रिजनिंग टेस्ट में Opus 4.6 ने बाजी मारी है. इसने OpenAI के GPT-5.2 को भी पीछे छोड़ दिया है. चाहे वो फाइनेंस का काम हो , कानूनी रिसर्च हो या मुश्किल डेटा का विश्लेषण Claude Opus 4.6 अभी सबसे सटीक नतीजे देने वाला मॉडल बनकर सामने आया है.

Add Zee News as a Preferred Source

बिना इंसानी मदद के करेगा काम
Anthropic ने इसमें एजेंटिक वर्कफ्लो की सुविधा भी दी है. इसका मतलब है कि यह मॉडल खुद से प्लान बना सकता है सिर्फ इतना ही नहीं यह अपनी गलतियां सुधार सकता है और बड़े प्रोजेक्ट्स को कम से कम इंसानी मदद के साथ पूरा कर सकता है. साथ ही अब इसमें एक साथ कई AI एजेंट्स की टीम बनाकर काम कराया जा सकेगा.

ये भी पढे़ंः दिल्ली में 800 लोग गायब: संकट में आपका स्मार्टफोन बनेगा सुरक्षा कवच, जानें कैसे

आसानी से करता है ये काम
ओपस 4.6 की एक और खास बात यह है कि यह सीधे PowerPoint के अंदर स्लाइड बनाने और उनमें एडिटिंग करने की क्षमता के साथ आया है. साथ ही यह वित्तीय विश्लेषण के लिए रेगुलेटरी फाइलिंग, मार्केट रिपोर्ट और कंपनी के इंटरनल डेटा को एक साथ जोड़कर एक पूरा और समझने के लिए एनालिसिस तैयार कर सकता है.

एन्थ्रोपिक के मुताबिक ओपस 4.6 जानकारी जुटाने, उसका विश्लेषण करने और ऐसा आउटपुट देने में सबसे बेहतर है. कंपनी का मानना है कि यह मॉडल कठिन से कठिन कामों को आसानी से संभाल सकता है, एक साथ बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मौजूद गलतियों को पहचान सकता है.

ये भी पढे़ंः YouTube का बड़ा धमाका! अब अंग्रेजी नहीं बोलने वाले भी समझेंगे हर विदेशी वीडियो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Claude Opus 4.6Anthropic AI

Trending news

दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
Anurag Thakur
BCCI मामले में अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाया आजीवन बैन
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना
National News
पंजाब सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर पीएम मोदी का राहुल गांधी पर निशाना