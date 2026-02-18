IT सेक्टर में फिर मचेगी खलबली! जिस कंपनी ने गिरवाए थे शेयर, उसने लॉन्च किया अब तक का सबसे खतरनाक AI; जानें क्या है 'Sonnet 4.6'

एआई कंपनी Anthropic ने अपना नया मॉडल Claude Sonnet 4.6 लॉन्च कर दिया है. कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे सक्षम Sonnet मॉडल है. हाल ही में कंपनी के एक वर्कप्लेस टूल की वजह से आईटी शेयरों में बड़ी बिकवाली देखने को मिली थी, जिसके बाद यह लॉन्च और ज्यादा चर्चा में आ गया है. कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि Sonnet 4.6 पिछले वर्जन का बड़ा अपग्रेड है. इसमें कोडिंग, कंप्यूटर उपयोग, लंबा टेक्स्ट समझने की क्षमता, एजेंट प्लानिंग, नॉलेज वर्क और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सुधार किया गया है. यह मॉडल अब claude.ai और Claude Cowork पर Free और Pro प्लान यूजर्स के लिए डिफॉल्ट मॉडल के रूप में उपलब्ध होगा.

कीमत वही, क्षमता ज्यादा

कंपनी ने साफ किया है कि Claude Sonnet 4.6 की कीमत पहले वाले Sonnet 4.5 के बराबर ही रहेगी. इसकी शुरुआती कीमत 3 डॉलर और 15 डॉलर प्रति मिलियन टोकन तय की गई है. यानी यूजर्स को ज्यादा फीचर्स मिलेंगे लेकिन कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. इससे यह मॉडल उन डेवलपर्स और प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षक बनता है जो कम लागत में बेहतर एआई टूल चाहते हैं.

कोडिंग और कंप्यूटर उपयोग में बड़ा सुधार

Anthropic के अनुसार, Claude Sonnet 4.6 में कोडिंग परफॉर्मेंस में खास सुधार किया गया है. पहले जिन जटिल कामों के लिए Opus क्लास मॉडल की जरूरत पड़ती थी, अब वे काम Sonnet 4.6 से भी किए जा सकते हैं. इसमें ऑफिस से जुड़े जटिल कार्य और रियल-वर्ल्ड टास्क भी शामिल हैं.

कंपनी ने कंप्यूटर उपयोग की क्षमता में भी प्रगति का दावा किया है. यह मॉडल API पर निर्भर रहने के बजाय सीधे सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, यानी क्लिक और टाइप करके काम कर सकता है. OSWorld बेंचमार्क, जो यह मापता है कि एआई मॉडल वेब ब्राउजर और कोड एडिटर जैसे असली ऐप्स में कितना अच्छा काम करते हैं, उसमें Sonnet मॉडल ने लगातार बेहतर प्रदर्शन दिखाया है. शुरुआती यूजर्स के मुताबिक, यह मॉडल स्प्रेडशीट नेविगेट करने, कई स्टेप वाले वेब फॉर्म भरने और एक साथ कई ब्राउजर टैब पर काम करने जैसे कार्य लगभग इंसानों के स्तर पर कर पा रहा है.

लंबा कॉन्टेक्स्ट और बेहतर प्लानिंग

Claude Sonnet 4.6 का एक बड़ा फायदा इसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो है. यह एक ही रिक्वेस्ट में पूरी कोडबेस, लंबा कॉन्ट्रैक्ट या कई रिसर्च पेपर पढ़ और प्रोसेस कर सकता है. इससे लॉन्ग-टर्म प्लानिंग में सुधार होता है. कंपनी ने Vending-Bench Arena नाम के मूल्यांकन में मजबूत प्रदर्शन का हवाला दिया है, जहां मॉडल ने लंबे सिमुलेटेड समय में प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता दिखाई. Anthropic का कहना है कि यह मॉडल Opus स्तर की बुद्धिमत्ता के करीब पहुंच रहा है, लेकिन लागत के मामले में ज्यादा किफायती है.

सुरक्षा और उपलब्धता

कंपनी ने बताया कि Claude Sonnet 4.6 पर व्यापक सुरक्षा परीक्षण किए गए हैं. दावा किया गया है कि यह हाल के Claude मॉडलों जितना सुरक्षित या उनसे भी अधिक सुरक्षित है. यह मॉडल अब सभी Claude प्लान्स, Claude Cowork, Claude Code, कंपनी की API और प्रमुख क्लाउड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है. कंपनी ने अपने फ्री टियर को भी अपग्रेड कर दिया है, जिसमें अब फाइल क्रिएशन, कनेक्टर्स, स्किल्स और कॉम्पैक्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं.