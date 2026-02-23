इंजीनियर और डिजाइनरों की कुर्सी खतरे में? Anthropic के इंजीनियर बोले- मैनेजर हो या कोडर, अब सबकी छुट्टी पक्की

AI Jobs Threat: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद से टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है. AI ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है. अब AI केवल चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा है. ऐसे में दुनिया की दिग्गज AI कंपनी Anthropic के एक लीड इंजीनियर बोर्सी चेर्नी ने ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसे सुनकर टेक वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में AI एजेंट्स न केवल इंसानों की मदद करेंगे, बल्कि वे इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर और डिजाइनरों का काम पूरी तरह से संभाल लेंगे. साथ ही उनका मानना है कि यह बदलाव धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से होगा.

क्या है डूम्सडे (कयामत) वाली भविष्यवाणी?

Anthropic के लीड इंजीनियर बोर्सी चेर्नी ने एक इंटरव्यू में कहा कि AI का विकास अब उस स्तर पर पहुंच रहा है, जहां वह केवल एक टूल नहीं रहेगा. उन्होंने इसे टेक प्रोफेशनल्स के लिए 'डूम्सडे' यानी कयामत जैसा बताया है. उनके अनुसार, AI एजेंट्स अब इतने सक्षम हो रहे हैं कि वे किसी भी तरह के डिजिटल काम को खुद मैनेज कर सकेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि जो काम अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग के जरिए, डिजाइनर अपनी कला के जरिए और प्रोडक्ट मैनेजर अपनी प्लानिंग के जरिए करते थे, वह सब आने वाले समय में AI अकेले कर पाएगा.

AI एजेंट्स बदल देंगे पूरा खेल

जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम जिन भी AI टूल्स का उपयोग करते हैं, वे सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देते हैं. लेकिन अब AI एजेंट्स उससे एक कदम आगे निकल रहे हैं. ये ऐसे प्रोग्राम हैं, जो न केवल सोच सकते हैं बल्कि आपके लिए एक्शन भी ले सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ऐप बनवाना है, तो एक AI एजेंट खुद ही उसकी कोडिंग करेगा, खुद ही डिजाइन तैयार करेगा और उसे लॉन्च भी कर देगा. इसके लिए उसे किसी इंसान के बार-बार आदेश देने की जरूरत नहीं होगी.

कौन-कौन सी नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा?

एक रिपोर्ट के अनुसार, AI के आने से कई नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले तीन सेक्टर बताए जा रहे हैं. इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि कोडिंग का बड़ा हिस्सा अब AI खुद लिखने लगा है. कठिन से कठिन बग्स को ठीक करना अब AI के लिए बाएं हाथ का खेल होता जा रहा है. इसके साथ ही AI मार्केट रिसर्च से लेकर रोडमैप तैयार करने तक का काम डेटा के आधार पर बेहतर ढंग से कर सकता है, जिससे यह प्रोडक्ट मैनेजर के लिए भी चुनौती बन गया है. वहीं यूजर इंटरफेस (UI) और एक्सपीरियंस (UX) डिजाइनिंग में AI स्पीड और क्रिएटिविटी के मामले में इंसानों को कड़ी टक्कर दे रही है, जिससे डिजाइनर्स के लिए भी यह खतरे की घंटी बनता जा रहा है.

क्या वाकई नौकरियां खत्म हो जाएंगी?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तस्वीर जितनी डरावनी दिख रही है, उतनी है नहीं. हालांकि, काम करने का तरीका जरूर पूरी तरह बदलने वाला है. इंजीनियर ने यह भी कहा कि AI के आने से काम और तेजी से आगे बढ़ेगा. इसका मतलब है कि एक इंसान, जो पहले एक छोटा सा काम करने में हफ्तों लगाता था, वह अब AI की मदद से बड़े प्रोजेक्ट्स को अकेले संभाल पाएगा.

क्या करें आईटी प्रोफेशनल्स?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की बजाय लोगों को AI के साथ काम करना सीखना चाहिए. जो लोग AI टूल्स को समझेंगे और उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे. आने वाला समय मशीन बनाम इंसान का नहीं, बल्कि मशीन के साथ इंसान का होगा. ऐसे में लोगों को समय रहते इसके लिए तैयार होना होगा.

