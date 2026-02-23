Advertisement
trendingNow13119348
Hindi Newsटेकइंजीनियर और डिजाइनरों की कुर्सी खतरे में? Anthropic के इंजीनियर बोले- मैनेजर हो या कोडर, अब सबकी छुट्टी पक्की

इंजीनियर और डिजाइनरों की कुर्सी खतरे में? Anthropic के इंजीनियर बोले- मैनेजर हो या कोडर, अब सबकी छुट्टी पक्की

AI Jobs Threat: अगर आप सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केवल चैट करने या फोटो बनाने तक सीमित है, तो आप गलत हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही एक बड़ी कंपनी Anthropic के एक लीड इंजीनियर ने साफ कहा है कि आने वाले समय में एआई एजेंट्स इंसानों का ज्यादातर काम खुद संभाल सकते हैं. इस बात को सुनकर टेक वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 23, 2026, 06:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियर और डिजाइनरों की कुर्सी खतरे में? Anthropic के इंजीनियर बोले- मैनेजर हो या कोडर, अब सबकी छुट्टी पक्की

AI Jobs Threat: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आने के बाद से टेक्नोलॉजी की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है. AI ने आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की नींद उड़ा दी है. अब AI केवल चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा है. ऐसे में दुनिया की दिग्गज AI कंपनी Anthropic के एक लीड इंजीनियर बोर्सी चेर्नी ने ऐसी भविष्यवाणी की है, जिसे सुनकर टेक वर्ल्ड में हड़कंप मच गया है. उनका कहना है कि आने वाले समय में AI एजेंट्स न केवल इंसानों की मदद करेंगे, बल्कि वे इंजीनियर, प्रोडक्ट मैनेजर और डिजाइनरों का काम पूरी तरह से संभाल लेंगे. साथ ही उनका मानना है कि यह बदलाव धीरे-धीरे नहीं, बल्कि बहुत तेजी से होगा.

क्या है डूम्सडे (कयामत) वाली भविष्यवाणी?
Anthropic के लीड इंजीनियर बोर्सी चेर्नी ने एक इंटरव्यू में कहा कि AI का विकास अब उस स्तर पर पहुंच रहा है, जहां वह केवल एक टूल नहीं रहेगा. उन्होंने इसे टेक प्रोफेशनल्स के लिए 'डूम्सडे' यानी कयामत जैसा बताया है. उनके अनुसार, AI एजेंट्स अब इतने सक्षम हो रहे हैं कि वे किसी भी तरह के डिजिटल काम को खुद मैनेज कर सकेंगे. इसका सीधा मतलब यह है कि जो काम अभी तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोडिंग के जरिए, डिजाइनर अपनी कला के जरिए और प्रोडक्ट मैनेजर अपनी प्लानिंग के जरिए करते थे, वह सब आने वाले समय में AI अकेले कर पाएगा.

AI एजेंट्स बदल देंगे पूरा खेल
जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम जिन भी AI टूल्स का उपयोग करते हैं, वे सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देते हैं. लेकिन अब AI एजेंट्स उससे एक कदम आगे निकल रहे हैं. ये ऐसे प्रोग्राम हैं, जो न केवल सोच सकते हैं बल्कि आपके लिए एक्शन भी ले सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आपको एक ऐप बनवाना है, तो एक AI एजेंट खुद ही उसकी कोडिंग करेगा, खुद ही डिजाइन तैयार करेगा और उसे लॉन्च भी कर देगा. इसके लिए उसे किसी इंसान के बार-बार आदेश देने की जरूरत नहीं होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- गर्मी की 'टेंशन' खत्म! फ्रिज में अपनाएं ये सीक्रेट टिप्स, कूलिंग होगी डबल और बिल...

कौन-कौन सी नौकरियों पर मंडरा रहा है खतरा?
एक रिपोर्ट के अनुसार, AI के आने से कई नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले तीन सेक्टर बताए जा रहे हैं. इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि कोडिंग का बड़ा हिस्सा अब AI खुद लिखने लगा है. कठिन से कठिन बग्स को ठीक करना अब AI के लिए बाएं हाथ का खेल होता जा रहा है. इसके साथ ही AI मार्केट रिसर्च से लेकर रोडमैप तैयार करने तक का काम डेटा के आधार पर बेहतर ढंग से कर सकता है, जिससे यह प्रोडक्ट मैनेजर के लिए भी चुनौती बन गया है. वहीं यूजर इंटरफेस (UI) और एक्सपीरियंस (UX) डिजाइनिंग में AI स्पीड और क्रिएटिविटी के मामले में इंसानों को कड़ी टक्कर दे रही है, जिससे डिजाइनर्स के लिए भी यह खतरे की घंटी बनता जा रहा है.

क्या वाकई नौकरियां खत्म हो जाएंगी?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तस्वीर जितनी डरावनी दिख रही है, उतनी है नहीं. हालांकि, काम करने का तरीका जरूर पूरी तरह बदलने वाला है. इंजीनियर ने यह भी कहा कि AI के आने से काम और तेजी से आगे बढ़ेगा. इसका मतलब है कि एक इंसान, जो पहले एक छोटा सा काम करने में हफ्तों लगाता था, वह अब AI की मदद से बड़े प्रोजेक्ट्स को अकेले संभाल पाएगा.

क्या करें आईटी प्रोफेशनल्स?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि घबराने की बजाय लोगों को AI के साथ काम करना सीखना चाहिए. जो लोग AI टूल्स को समझेंगे और उन्हें अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, वही आगे बढ़ेंगे. आने वाला समय मशीन बनाम इंसान का नहीं, बल्कि मशीन के साथ इंसान का होगा. ऐसे में लोगों को समय रहते इसके लिए तैयार होना होगा.

यह भी पढ़ें:- WhatsApp से अब खुद-ब-खुद पहुंच जाएगा मैसेज! आ रहा 'जादुई' फीचर, जानें कैसे करेगा...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

AI Jobs ThreatAnthropic AI AgentAI agents job market

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?