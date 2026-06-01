मार्केट में आया नया 'बॉस'! एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन $965 बिलियन के पार, जानें कैसे ChatGPT को पीछे छोड़ा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा तख्तापलट हुआ है. क्लाउड (Claude) बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) $965 अरब डॉलर की वैल्यूएशन के साथ सैम ऑल्टमैन की OpenAI को पछाड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान AI स्टार्टअप बन गई है.
Trending Photos
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की रेस में अब तक सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI और उनके चैटजीपीटी (ChatGPT) को टक्कर देना नामुमकिन माना जा रहा था. लेकिन टेक जगत में एक ऐसा ऐतिहासिक तख्तापलट हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है. अपने बेहतरीन एआई मॉडल 'क्लाउड' (Claude) के लिए मशहूर स्टार्टअप एंथ्रोपिक (Anthropic) अब दुनिया की सबसे मूल्यवान एआई कंपनी बन गई है. एक नई फंडिंग राउंड के बाद एंथ्रोपिक की वैल्यूएशन आसमान छूते हुए 965 अरब डॉलर (लगभग $965 Billion) पर पहुंच गई है. इस छलांग के साथ ही उसने OpenAI को दूसरे नंबर पर धकेल दिया है. आइए जानते हैं कि एंथ्रोपिक ने इस महा-मुकाबले में कैसे बाजी मारी और उसके कौन से सीक्रेट टूल्स इसके पीछे जिम्मेदार हैं.
एंथ्रोपिक ने हाल ही में सीरीज एच (Series H) फंडिंग राउंड के जरिए 65 अरब डॉलर जुटाए हैं. इस फंडिंग का नेतृत्व एल्टिमीटर कैपिटल, ड्रैगनीयर, ग्रीनोक्स और सेक्वोया कैपिटल जैसे दिग्गज निवेशकों ने किया है. इसके अलावा टेक दिग्गज अमेज़न ने भी इसमें 5 अरब डॉलर का निवेश किया है. इस निवेश के बाद एंथ्रोपिक की कुल वैल्यूएशन 965 अरब डॉलर हो गई है. वहीं दूसरी तरफ सैम ऑल्टमैन की अगुवाई वाली OpenAI की आखिरी वैल्यूएशन 852 अरब डॉलर आंकी गई थी. इस तरह एंथ्रोपिक ने वैल्यूएशन के मामले में OpenAI को काफी पीछे छोड़ दिया है.
एंथ्रोपिक की इस जादुई रफ्तार के पीछे उसके कॉर्पोरेट और एंटरप्राइज टूल्स की भारी डिमांड है. कंपनी का रेवेन्यू रन रेट जो साल 2025 में 10 अरब डॉलर था, वह अब बढ़कर 47 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय 'क्लाउड कोड' (Claude Code) को जाता है. यह एंथ्रोपिक का एक एआई कोडिंग असिस्टेंट टूल है जो दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुका है. इसी टूल की बदौलत बड़ी कंपनियां एंथ्रोपिक के प्लेटफॉर्म पर तेजी से शिफ्ट हो रही हैं.
अपनी बादशाहत को और मजबूत करने के लिए एंथ्रोपिक ने इस हफ्ते दो नए एआई मॉडल्स भी लॉन्च किए हैं. इनमें पहला है 'क्लाउड ओपस 4.8' (Claude Opus 4.8) और दूसरा 'क्लाउड मिथोस प्रिव्यू' (Claude Mythos Preview). कंपनी का दावा है कि क्लाउड ओपस 4.8 में सोचने, समझने और अपनी गलतियों को खुद सुधारने की क्षमता पहले से बहुत बेहतर हुई है. यह कोडिंग और फाइनेंस एनालिसिस के काम को बिना किसी गलती के पलक झपकते ही कर देता है. वहीं मिथोस मॉडल को खासतौर पर साइबर सिक्योरिटी के लिए डिजाइन किया गया है.
एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई ने हाल ही में खुलासा किया था कि साल 2026 की पहली तिमाही में उनके रेवेन्यू और एआई के इस्तेमाल में सालाना आधार पर करीब 80 गुना की भारी बढ़ोतरी देखी गई है. उन्होंने माना कि इस अप्रत्याशित ग्रोथ की वजह से कंपनी के कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्वर्स पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था. कंपनी के सीएफओ क्रिशन राय का कहना है कि नए फंड की मदद से वे अपने सर्वर्स की क्षमता को बढ़ाएंगे ताकि ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके.
ओपनएआई और एंथ्रोपिक के बीच की यह दुश्मनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है. टेक बाजार के जानकारों के मुताबिक दोनों ही कंपनियां इस साल के अंत तक शेयर बाजार में अपना आईपीओ (IPO) लाने की तैयारी कर रही हैं. ऐसे में एंथ्रोपिक का नंबर वन बनना उसके आईपीओ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है. एआई की इस जंग में फिलहाल तो एंथ्रोपिक ने बाजी मार ली है, लेकिन सैम ऑल्टमैन की OpenAI इस पर क्या पलटवार करती है, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.