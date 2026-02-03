Advertisement
trendingNow13096552
Hindi Newsटेककहीं आप भी तो नहीं हैं AI के गुलाम? नई स्टडी में हुआ खुलासा- चैटबॉट्स के जवाब पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे लोग

कहीं आप भी तो नहीं हैं AI के गुलाम? नई स्टडी में हुआ खुलासा- चैटबॉट्स के जवाब पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे लोग

AI रिसर्च कंपनी एंथ्रोपिक की नई स्टडी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिसर्च के अनुसार, लोग AI चैटबॉट्स की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं और उनके जवाबों को बिना किसी जांच के सच मान लेते हैं. कई बार तो एक्सपर्ट्स भी Ai के गलत तर्कों को नहीं पकड़ पा रहे हैं. यह आने वाले समय में लोगों के लिए गलतफहमी और खतरे का कारण बन सकता है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कहीं आप भी तो नहीं हैं AI के गुलाम? नई स्टडी में हुआ खुलासा- चैटबॉट्स के जवाब पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे लोग

टेक्नोलॉजी एक तरफ जहां लोगों की लाइफ आसान बना रही है, वहीं दुसरी तरफ अब एक नई चिंता भी सामने आ रही है. क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आज के समय में लोगों का ऐसा अटूट भरोसा हो गया है कि अब वह चिंता का विषय बनता जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपने हर एक सवाल के लिए AI चैटबॉट पर निर्भर हो गए हैं, तो थोड़ा संभल जाइए. एंथ्रोपिक (Anthropic) की एक नई स्टडी ने इसको लेकर पूरी दुनिया को आगाह किया है. उनका कहना है कि आज के समय में लोग एआई की सलाह को बिना किसी सवाल या जांच के सच मान रहे हैं. ऐसे में AI अगर गलत जानकारी भी दे रहा है, तो इंसान उसे पकड़ने के बजाय उसी रास्ते पर चल दे रहा है. यह लोगों के लिए बेहद डरावना होता जा रहा है. 

मशीन के आगे फेल हुआ इंसानी दिमाग?
एंथ्रोपिक के रिसर्चर्स ने यह जानने के लिए एक रिसर्च की कि इंसान और AI के बीच का रिश्ता कैसा है. स्टडी में पाया गया कि जब भी लोगों को कोई कठिन काम दिया गया या कोई सलाह मांगी गई, तो उन्होंने एआई के जवाब को ही 'अंतिम सत्य' मान लिया. इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने भी कई बार AI के गलत जवाब की कोई काट नहीं दी. स्टडी के अनुसार, एआई चैटबॉट्स की भाषा इतनी आत्मविश्वास से भरी और लुभावनी होती है कि यूजर को लगता ही नहीं कि यह गलत हो सकता है. इसे टेक्निकल भाषा में 'Automated Bias' कहा जा रहा है. इसके अनुसार इंसान धीरे-धीरे खुद सोचने के बजाय मशीन की बात को सही मानने लगता है. ऐसा खासतौर पर उन लोगों में ज्यादा देखा गया जो पहले से तनाव, अकेलेपन या किसी निजी परेशानी से गुजर रहे थे. 

यह भी पढ़ें:- बिजली बिल से चाहिए 70% छुटकारा? वैज्ञानिकों ने रेत से बना डाली ऐसी बैटरी, जो कोयले..

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसा क्यों हो रहा है?
रिसर्चर्स का मानना है कि इसके पीछे मुख्य वजह एआई का बातूनी अंदाज है. एआई केवल डेटा नहीं देता, बल्कि वह बड़े प्यार और तर्क के साथ अपनी बात रखता है. ऐसे में लोग इसकी गलती पकड़ नहीं पाते हैं. कई बार जब AI लगातार सही स्पेलिंग या छोटे-मोटे गणित हल करता है, तो इंसान का दिमाग उस पर भरोसा करना शुरू कर देता है. लोग अब गूगल सर्च करके चार अलग-अलग वेबसाइट पढ़ने के बजाय एआई से एक सारा जवाब एक ही जगह लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इससे हमारी सोचने और परखने की शक्ति कम हो रही है.

क्या है इसके खतरे?
एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में इसको लेकर चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि AI पर यह अंधा विश्वास लोगों आगे चल कर बहुत भारी पड़ने वाला है. अगर एआई ने किसी गंभीर बीमारी या कानूनी मामले में गलत सलाह दे दी, तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं. AI को इस तरह से प्रोग्राम किया जा सकता है कि वह धीरे-धीरे आपकी सोच बदल दे और आपको पता भी न चले. यह स्थिती आपके लिए बहुत डेंजर हो सकती है. AI के कहने पर चलने से आपमें जिम्मेदारी की कमी हो जाएगी. अप अपनी गलती नहीं देख पाएंगे. 

सावधानी ही बचाव है
एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई एक शानदार 'असिस्टेंट' हो सकता है. लेकिन इसको आप अपना 'बॉस' नहीं बनने दें. किसी भी बड़े फैसले से पहले एआई के जवाब को क्रॉस-चेक करना बहुत जरूरी है. याद रखें, एआई सिर्फ पिछला डेटा देख सकता है, उसके पास इंसानी संवेदनाएं और वर्तमान का विवेक नहीं है. इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मदद के लिए करें, अपने दिमाग की जगह देने के लिए नहीं.

यह भी पढ़ें:- Sam Altman को क्यों आया खुद पर रोना? नया AI ऐप लॉन्च करते ही बोले- मैं तो फालतू...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Anthropic studyresearch paper AIClaude AIChatGPT mental health study

Trending news

कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?