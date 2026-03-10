AI भी नहीं छीन पाएगा आपकी रोजी-रोटी! इन 6 नौकरियों पर कभी नहीं आएगा कोई खतरा; Anthropic की रिपोर्ट में बड़ी राहत

Jobs Safe from AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दबदबे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मेरी नौकरी सेफ है? तो AI स्टार्टअप एन्थ्रोपिक (Anthropic) के एक नई स्टडी ने इस डर को कुछ हद तक कम किया है. Anthropic ने अपनी रिपोर्ट में उन नौकरियों के बारे में बताया है, जिनको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वह नौकरियां.
Trending Photos
Jobs Safe from AI: जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का दौर शुरू हुआ है, तब से लोगों में एक ही डर है कि अब उनकी नौकरी का क्या होगा? AI जिस तरह से एडवांस हो रहा है, अब लोगों का यह डर और भी बढ़ता जा रहा है. लेकिन दिग्गज AI कंपनी Anthropic ने हाल ही में एक चौंकाने वाली स्टडी रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट में कंपनी ने उन नौकरियों के बारे में बताया है, जिनको AI कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है. रिसर्च में जहां कोडिंग और डेटा एंट्री जैसे कामों पर एआई का कब्जा बढ़ रहा है, वहीं 6 ऐसे काम हैं जहां AI जीरो साबित हो रहा है. ऐसे में हम आपको यहां उन नौकरियों की लिस्ट बता रहे हैं, जो एआई के दौर में भी पूरी तरह 'सेफ' हैं.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि AI कितनी भी तेजी से आगे बढ़े, लेकिन अभी भी कई ऐसे काम हैं, जिनमें इंसानी समझ, अनुभव और तुरंत फैसले लेने की क्षमता की जरूरत होती है. ऐसे कामों को मशीनों से पूरी तरह करवाना आसान नहीं है. खासकर वे पेशे, जिनमें लोगों से सीधे बातचीत करनी पड़ती है या मौके पर मौजूद रहकर काम करना पड़ता है, वहां इंसानों की भूमिका आज भी अहम बनी हुई है. आइए जानते हैं उन नौकरियों के बारे में.
स्टडी में बताया गया कि कुक, मोटरसाइकिल मैकेनिक, बारटेंडर और डिशवॉशर जैसे कामों पर AI का असर अभी बहुत कम है. इन कामों में हर दिन नई परिस्थिति सामने आती है. कई बार तुरंत फैसला लेना पड़ता है और अनुभव के आधार पर काम करना होता है. यही वजह है कि इन क्षेत्रों में मशीनों की जगह इंसान ही बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं.
यह भी पढ़ें:- चिलचिलाती गर्मी में भी शिमला बन जाएगा घर! AC खरीदने से पहले नोट कर लें ये स्मार्ट...
स्विमिंग पूल या समुद्र किनारे तैनात लाइफगार्ड का काम भी उन पेशों में गिना जा रहा है, जिन्हें मशीनें आसानी से नहीं कर सकतीं. इस काम में लगातार चौकन्ना रहना पड़ता है और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करनी होती है. इंसानी समझ और संवेदनशीलता यहां सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है.
डॉक्टर, नर्स और सर्जन का काम केवल डेटा देखना नहीं होता है. इस काम में इंसानी समझ बहुत जरूरी होती है. इस काम में AI इंसानों की मदद कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस कर पाना बेहद मुश्किल है. इसमें मरीज के साथ सहानुभूति (Empathy) दिखाना और नाजुक समय में फैसले लेना होता है. एआई बीमारी बता सकता है, लेकिन हाथ पकड़कर आश्वासन नहीं दे सकता है.
इंसानी भावनाओं की गहराई और मानसिक उलझनों को सुलझाने के लिए एक इंसान का होना जरूरी है. एआई केवल पैटर्न पहचान सकता है, लेकिन उसे महसूस नहीं कर सकता. ऐसे में यहां इंसान का होना बहुत जरूरी है.
खासकर छोटे बच्चों को पढ़ाना केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि उनके चरित्र का निर्माण करना होता है. एक रोबोट कभी भी एक प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक की जगह नहीं ले सकता. AI के पास जानकारी है, लेकिन वह भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर है. इस काम को एक अच्छा शिक्षक ही कर सकता है.
वकील का काम सिर्फ कानून की किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि जिरह करना और न्याय की बारीकियों को समझना होता है. अदालत में पेश होने वाली मानवीय दलीलें एआई के बस की बात नहीं हैं. AI आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन जिरह आपको करनी होगी.
अग्निशमन दल (Firefighters) और पुलिस अधिकारी, जो पल-पल बदलती खतरनाक स्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाते हैं, उनके काम में जिस साहस की जरूरत है, वह मशीनों में नहीं है. इस काम में मशीन उनकी मदद कर सकती है. लेकिन मशीन अकेले किसी को भी बचा नहीं सकती है.
एन्थ्रोपिक के रिसर्चर्स का मानना है कि एआई उन कामों में माहिर है, जो 'पैटर्न' और 'डेटा' पर आधारित हैं. लेकिन जिन कामों में भावना, सहानुभूति और इंसानी समझ की जरूरत है, वहां इंसान ही 'बॉस' रहेगा. क्योंकि आज भी सही और गलत के बीच का बारीक अंतर पहचानना सिर्फ डेटा के बस की बात नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एआई हमारी नौकरियां छीनने नहीं, बल्कि उन्हें आसान बनाने आया है. अगर आप ऊपर दी गई लिस्ट में नहीं भी हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है. बस खुद को अपस्किल (Upskill) करते रहें और एआई को अपना दुश्मन नहीं, असिस्टेंट बनाएं. जो इंसान AI का इस्तेमाल करना जानता होगा, उसकी नौकरी कभी खतरे में नहीं पड़ेगी.
यह भी पढ़ें:- Google Chrome यूजर्स सावधान! सरकारी एजेंसी ने जारी की हाई-अलर्ट वार्निंग, हैकर्स...