OpenAI को टक्कर देने वाली दिग्गज AI कंपनी की भारत में एंट्री कन्फर्म, इस शहर में बनेगा नया ठिकाना

Anthropic India office​: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की दुनिया में अब मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है! जहां एक ओर OpenAI जैसे दिग्गज अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं अब एक और टेक की ग्लोबल कंपनी भारत में एंट्री करने जा रही है. यह कंपनी AI के क्षेत्र में OpenAI की सबसे बड़ी टक्कर देने वाली कंपनी मानी जा रही है और अब उसने भारत में अपना नया ठिकाना बनाने का ऐलान कर दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:50 PM IST
Anthropic In India:  दिग्गज AI चैटबॉट Claude बनाने वाली अमेरिकी कंपनी Anthropic ने अब भारत में अपनी दस्तक दे दी है. Claude ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में आया है जब कुछ ही समय पहले ChatGPT की मदर कंपनी OpenAI ने भी नई दिल्ली में अपना ऑफिस खोलने की घोषणा की थी जिससे भारत के टेक्नोलॉजी मार्केट में AI कंपनियों के बीच मुकाबला और कड़ा हो गया है.

बेंगलुरु में खुलेगा ऑफिस
Anthropic के CEO और को फाउंडर डारियो अमोदेई ने भारत को AI के लिए एक बड़ा और मजबूत मार्केट बताया. उन्होंने कहा कि भारत अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी टैलेंट और AI के लाभों के कारण बहुत जरूरी है. इंडियन मार्केट के लिए खास AI समाधान तैयार करने के उद्देश्य से कंपनी ने बेंगलुरु में अपना पहला भारतीय ऑफिस बनाने का फैसला किया है. यह शहर न सिर्फ टैलेंट का केंद्र है बल्कि देश के एंटरप्राइज सेक्टर के भी करीब है. Claude का यह जापान के टोक्यो के बाद इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में कंपनी का दूसरा ऑफिस होगा.

यहां रहेगा सबसे ज्यादा फोकस
CEO अमोदेई इस सप्ताह भारत दौरे पर आ सकते हैं जिससे देश की AI लक्ष्य के साथ तालमेल बिठाते हुए जिम्मेदार AI सिस्टम बनाने की कंपनी की प्रतिबद्धता की शुरुआत कर सकें. भारत में Anthropic का विशेष ध्यान एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में AI का इस्तेमाल करके बदलाव लाना है. कंपनी का टारगेट है भारतीय स्टार्टअप्स और बिजनेस को सशक्त बनाना और बड़े बिजनेस को समर्थन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाना.

चीफ कमर्शियल ऑफिसर पॉल स्मिथ के मुताबिक भारत में यह विस्तार इंडियन कंपनियों और स्टार्टअप्स के बीच भरोसेमंद AI मॉडलों की बढ़ती मांग को पूरा करेगा जो बड़े पैमाने के ऑपरेशन को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से संभाल सकें.

भारतीय भाषाओं और यूजर्स पर विशेष ध्यान
भारत Anthropic के Claude AI चैटबॉट के लिए अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है. यहां बड़ी संख्या में लोग मोबाइल UI डेवलपमेंट और वेब ऐप डिबगिंग जैसे कामों के लिए Claude का इस्तेमाल करते हैं. कंपनी अब हिंदी समेत बंगाली और तमिल जैसी करीब 12 प्रमुख भाषाओं में Claude की क्षमताओं को बेहतर बनाने पर काम कर रही है. इससे शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र में AI को अपनाने में आसानी होगी.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

AnthropicChatGPTai chatbot

