Advertisement
trendingNow13124277
Hindi Newsटेकएक पोस्ट और 2.5 लाख करोड़ साफ! कैसे Anthropic ने IBM के खजाने पर लगा दी सेंध? नया AI टूल से डर गए निवेशक

एक पोस्ट और 2.5 लाख करोड़ साफ! कैसे Anthropic ने IBM के 'खजाने' पर लगा दी सेंध? नया AI टूल से डर गए निवेशक

Anthropic ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि उनका AI (Claude) पुरानी COBOL भाषा को आसानी से मॉडर्नाइज कर सकता है. निवेशको को डर लगा कि अगर AI यह काम कर देगा, तो IBM के महंगे कंसल्टिंग और मेनफ्रेम बिजनेस का क्या होगा? नतीजा- एक दिन में $30 बिलियन (करीब ₹2.5 लाख करोड़) स्वाहा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 27, 2026, 11:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक पोस्ट और 2.5 लाख करोड़ साफ! कैसे Anthropic ने IBM के 'खजाने' पर लगा दी सेंध? नया AI टूल से डर गए निवेशक

The COBOL Crisis: टेक दुनिया में कभी-कभी एक बयान या ब्लॉग पोस्ट भी बाजार में भूचाल ला देता है. ऐसा ही कुछ हुआ जब AI कंपनी Anthropic ने अपने ब्लॉग में COBOL और AI मॉडर्नाइजेशन पर बात की. इसके कुछ ही समय बाद दिग्गज टेक कंपनी IBM के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. एक ही ट्रेडिंग सेशन में IBM की मार्केट वैल्यू से 30 अरब डॉलर से ज्यादा साफ हो गए. निवेशकों को डर था कि अगर AI पुराने सिस्टम को तेजी से बदल सकता है, तो IBM के पारंपरिक बिजनेस मॉडल पर असर पड़ सकता है. लेकिन आखिर यह COBOL क्या है, और एक ब्लॉग पोस्ट से इतना बड़ा असर क्यों पड़ा?

COBOL क्या है और क्यों है इतना अहम?
COBOL का पूरा नाम Common Business-Oriented Language है. यह प्रोग्रामिंग भाषा 1959 में बनाई गई थी. इसे CODASYL नाम के एक ग्रुप ने तैयार किया और 1960 में इसका पहला वर्जन आया. शुरुआत में इसे एक अस्थायी समाधान माना गया था, लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसकी उपयोगिता समझते हुए इसे अनिवार्य कर दिया. धीरे-धीरे यह बैंकिंग, सरकारी सिस्टम, एयरलाइंस और बड़े कॉरपोरेट सिस्टम की रीढ़ बन गया. IBM के मुताबिक आज भी दुनिया में होने वाले करीब 80 प्रतिशत इन-पर्सन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन और 95 प्रतिशत एटीएम ट्रांजैक्शन COBOL सिस्टम के जरिए होते हैं. अनुमान है कि करीब 250 अरब लाइनों का COBOL कोड आज भी अलग-अलग सेक्टर में चल रहा है.

समस्या कहां है?
COBOL भले ही पुरानी भाषा हो, लेकिन यह आज भी मिशन-क्रिटिकल सिस्टम का हिस्सा है. असली चुनौती यह है कि इस भाषा को जानने वाले विशेषज्ञों की संख्या घटती जा रही है. कई पुराने इंजीनियर रिटायर हो रहे हैं और नई पीढ़ी के डेवलपर्स आधुनिक भाषाओं जैसे Python या Java में प्रशिक्षित हैं. इसके अलावा, पुराने COBOL सिस्टम को क्लाउड और आधुनिक सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ जोड़ना आसान नहीं है. सिक्योरिटी और रेगुलेटरी जरूरतें भी समय के साथ बदल चुकी हैं. ऐसे में कंपनियों को अपने लेगेसी सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत महसूस हो रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Anthropic ने क्या कहा?
Anthropic ने अपने ब्लॉग में लिखा कि COBOL आज भी फाइनेंस, एयरलाइंस और सरकारी सिस्टम में बेहद अहम है, लेकिन इसे मॉडर्नाइज करना महंगा और समय लेने वाला काम रहा है. कंपनी ने दावा किया कि पहले COBOL सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सालों तक कंसल्टेंट्स की बड़ी टीमें लगती थीं. इससे समय और लागत दोनों ज्यादा होते थे. लेकिन अब AI टूल्स, खासकर Claude Code, इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं. AI बड़े कोडबेस को समझ सकता है, डिपेंडेंसी मैप कर सकता है, रिस्क पहचान सकता है और माइग्रेशन से पहले सिस्टम को डॉक्यूमेंट कर सकता है. Anthropic का कहना था कि AI की मदद से COBOL मॉडर्नाइजेशन सालों की जगह कुछ क्वार्टर्स में हो सकता है.

निवेशकों को क्यों लगा डर?
Anthropic के इस दावे के बाद बाजार में यह धारणा बनी कि अगर AI पुराने सिस्टम को जल्दी और सस्ते में अपग्रेड कर सकता है, तो IBM की वह कमाई प्रभावित हो सकती है जो लेगेसी सिस्टम और मेनफ्रेम सर्विस से आती है. ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार, IBM के शेयरों में एक दिन में 13 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई, जो 25 साल में सबसे खराब दिन था. फरवरी में कंपनी के शेयर करीब 27 प्रतिशत तक गिर चुके थे. निवेशकों को डर था कि AI ऑटोमेशन से वह काम, जिसके लिए पहले लंबी कंसल्टिंग और महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत होती थी, अब कम समय और कम लागत में हो सकता है.

IBM का जवाब
IBM ने अपने ब्लॉग में साफ कहा कि उसके मेनफ्रेम प्लेटफॉर्म की वैल्यू सिर्फ COBOL पर निर्भर नहीं है. कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रॉब थॉमस ने कहा कि IBM मेनफ्रेम की ताकत उसकी आर्किटेक्चर, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस और बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शन संभालने की क्षमता में है. उनका कहना था कि IBM का प्लेटफॉर्म सिलिकॉन से लेकर ऑपरेटिंग सिस्टम तक खास तौर पर डिजाइन किया गया है, और इसकी तुलना किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट से नहीं की जा सकती.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

AnthropicIBMWhat is COBOL

Trending news

जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
OPS joins DMK
जयललिता के करीबी, 3 बार के CM पन्नीरसेल्वम स्टालिन की मौजूदगी में DMK में शामिल
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
alankar agnihotri
उदित राज, अमिताभ ठाकुर...अलंकार अग्निहोत्री से पहले इन अधिकारियों ने भी बनाई पार्टी
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: NCP या शिवसेना यूबीटी? एक सीट को लेकर MVA में बढ़ी खींचतान; दावेदारी तेज
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर