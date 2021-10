'अनुपमा' के एक्टर ने Flipkart से मंगवाए 6 हजार के ईयरफोन, डब्बा खोला तो उड़ गए होश; फिर दिखाया ऐसा गुस्सा

नई दिल्ली. फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर बिग बिलियन डेज (Big Billion Days) सेल खत्म हो चुकी है. सेल में स्मार्टफोन्स से लेकर कई प्रोडक्ट्स सस्ते दाम में मिले. हाल ही में खबर आई थी कि शख्स ने फ्लिपकार्ट से आईफोन 12 ऑर्डर किया था, लेकिन जब डब्बा खोला तो साबुन निकली और उसका वीडियो काफी तेजी से वायरल (Viral Video) हुआ. अब फेमस टीवी शो अनुपमा (Anupama) के एक्टर पारस कलनावत (Paras Kalnawat) के साथ फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर धोखा हुआ है. आइए जानते हैं आखिर हुआ क्या...

शो में अनुपमा (Anupama) के बेटे का किरदार निभाने वाले समर (पारस कलनावत) ने Flipkart से 6 हजार रुपये के Nothing Ear (1) ऑर्डर किया था. डब्बा खोला तो उसमें ईयरफोन नहीं थे. यानी जैसा नाम था वैसा ही डब्बा निकला - Nothing. पारस ने ट्विटर पर तस्वीरें शेयर कीं और फ्लिपकार्ट से शिकायत की.

Paras Kalnawat ने ट्विटर पर दो तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'तो मुझे Nothing के बॉक्स में कुछ नहीं मिला. फ्लिपकार्ट वास्तव में समय के साथ खराब होता जा रहा है और जल्द ही लोग उत्पादों को खरीदना बंद कर देंगे.'

So Here I Have Received Nothing In @nothing box From @Flipkart ! Flipkart is actually getting worse with time and soon people are going to stop purchasing products from @Flipkart ! pic.twitter.com/wGnzU0MlNq

इस पर फ्लिपकार्ट का जवाब आया. उन्होंने जवाब देते हुए लिखा, 'सॉरी, हम आपकी चिंता को समझते हैं. हम यहां आपकी मदद करने के लिए हैं. कृपया ऑर्डर आईडी हमारे साथ साझा करें ताकि हम इस पर गौर कर सकें और आगे आपकी सहायता कर सकें. आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है.'

Sorry to hear that. We understand your concern about the order. We're here to help you. Please share the order ID with us so that we can look into it and assist you further. Awaiting your response. (1/2)

— FlipkartSupport (@flipkartsupport) October 13, 2021