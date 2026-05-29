Virat Kohli मार रहे थे छक्के, दूर से पत्नी अनुष्का शर्मा दबा रही थीं ये बटन! जानिए क्या है ये अंगूठी

मैच में पति विराट कोहली और आरसीबी को सपोर्ट करने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम पहुंची थीं. मैच के दौरान कैमरे की नजर अनुष्का शर्मा की उंगली पर पड़ी, जहां उन्होंने एक बेहद ही अनोखी और खास रिंग पहनी हुई थी.
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आईपीएल 2026 (IPL 2026) का रोमांच अपने चरम पर है और मैदान पर चौके-छक्कों के साथ-साथ स्टैंड्स में बैठे स्टार्स भी खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. बीते 27 मई को धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और गुजरात टाइटंस (GT) के बीच एक बेहद कड़ा क्वालिफायर मुकाबला खेला गया. इस मैच में पति विराट कोहली और आरसीबी को सपोर्ट करने बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी स्टेडियम पहुंची थीं. मैच के दौरान कैमरे की नजर अनुष्का शर्मा की उंगली पर पड़ी, जहां उन्होंने एक बेहद ही अनोखी और खास रिंग पहनी हुई थी. इस रिंग की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है कि आखिर यह कौन सी अंगूठी है.
मैच के दौरान अनुष्का शर्मा की उंगलियों में जो रिंग दिखाई दी, वह कोई महंगी हीरे या सोने की अंगूठी नहीं थी. दरअसल, अनुष्का ने अपनी उंगली में 'डिजिटल टैली काउंटर रिंग' (Digital Tally Counter Ring) पहनी हुई थी. इसे आम बोलचाल की भाषा में 'जाप काउंटर' या 'प्रेयर काउंटर रिंग' (Prayer Counter Ring) भी कहा जाता है. इस रिंग को देखने के बाद फैंस अनुष्का के इस नए और मॉडर्न लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इसकी खूब चर्चा हो रही है.
Anushka Sharma was chanting RADHE RADHE during RCB vs GT Qualifiers.
Even after winning and meeting Virat Kohli still she was chanting RADHE RADHE https://t.co/8v3K1sVng5 pic.twitter.com/aqdCpbpiCk
— Jeet (@JeetN25) May 28, 2026
अगर आप सोच रहे हैं कि यह जाप माला काउंटर क्या बला है, तो आपको बता दें कि यह ध्यान और मंत्र जाप के दौरान गिनती रखने का एक आधुनिक उपकरण है. पुराने जमाने में लोग हाथ में पारंपरिक माला लेकर उसके मनकों की मदद से मंत्रों की संख्या गिनते थे. लेकिन आज के डिजिटल युग में यह उसी प्राचीन प्रक्रिया का नया और मॉडर्न रूप है. यह एक छोटी सी रिंग जैसी डिवाइस होती है जिसे उंगली में आसानी से पहना जा सकता है. इसमें एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन और एक बटन होता है. व्यक्ति जब भी एक बार मंत्र का जाप करता है, वह बटन दबा देता है और डिवाइस में गिनती रिकॉर्ड हो जाती है.
इस डिजिटल जाप काउंटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे इस्तेमाल करते समय व्यक्ति को अलग से गिनती याद रखने की कोई टेंशन नहीं होती. इससे ध्यान और मेडिटेशन के दौरान मन पूरी तरह शांत रहता है और फोकस नहीं भटकता. यह डिवाइस बेहद हल्की, पोर्टेबल और बैटरी से चलने वाली होती है. यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और मेडिटेशन रूटीन में इस गैजेट का जमकर इस्तेमाल कर रही है.
यह कोई पहली बार नहीं है जब अनुष्का शर्मा को इस तरह की आध्यात्मिक डिवाइस के साथ देखा गया हो. इससे पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के हाथ में भी यह जाप काउंटर कई बार देखा जा चुका है. विराट और अनुष्का दोनों ही अपनी व्यस्त लाइफस्टाइल के बीच अक्सर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, पूजा-पाठ और मेडिटेशन से जुड़े रहते हैं. वे समय-समय पर विभिन्न आश्रमों और धार्मिक स्थलों का दौरा भी करते रहते हैं.
अगर आप भी अनुष्का शर्मा की इस रिंग को खरीदना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अपना बैंक बैलेंस खाली करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. यह प्रेयर काउंटर रिंग या डिजिटल काउंटर रिंग सभी प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बहुत ही कम दाम में उपलब्ध है. बाजार में इसकी कीमत मात्र 200 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में है. यानी इतने कम बजट में आप भी अनुष्का शर्मा जैसा ही स्पिरिचुअल और कूल लुक अपना सकते हैं.
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