Google का धांसू फीचर! अब आपका हेडफोन बनेगा रियल-टाइम ट्रांसलेटर, एक क्लिक में 70+ भाषाओं में कर सकेंगे बात

Google Translate New Feature: हर दिन एडवांस हो रही इस डिजिटल दुनिया में अब भाषा की समस्या किसी चुनौती जैसी नहीं रही है. एडलांस टूल की मदद से अब पल भर में ही दूसरी भाषा को आप समझ सकते हैं. इसी क्रम में अब गूगल ने अपने यूजर्स को भी एक शानदार फीचर लाया है. Google के नए फीचर में पुराने और नए किसी भी हेडफोन को ही रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदला जा सकता है. इस फीचर के आ जाने के बाद अब यूजर बिना किसी खर्च के ही दुनिया की किसी भी भाषा कर सकेंगे.

Google ने आपके हेडफोन्स को और भी एडवांस बनाने जा रहा है. इसको लेकर कंपनी ने एक बीटा फीचर की घोषणा कर दी है जो किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन को रियल-टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल देता है. इसके साथ ही ट्रांसलेट ऐप में गूगल का एआई जेमिनी-पावर्ड स्मार्ट ट्रांसलेशन और बेहतर भाषा सीखने के टूल्स भी शामिल किए गए हैं. बता दें कि गूगल के इस अपडेट लिस्ट में भारत भी उन देशों की लिस्ट में हैं जहां यह अपडेट पहले जारी होगा.

70 से भी ज्यादा भाषाओं को करता है सपोर्ट

Add Zee News as a Preferred Source

अभी यह बीटा फीचर कुछ ऐंड्रॉयड के ट्रांसलेट ऐप में मिल रहा है. बस आप अपना हेडफोन कनेक्ट कीजिए और हेडफोन को रियल टाइम ट्रांसलेशन डिवाइस में बदल जाएगा. इसके लिए यूजर को सिर्फ हेडफोन कनेक्ट कर गूगल ट्रांसलेट ऐप पर जाना होगा. फिर आप किसी भी भाषा का ट्रांसलेशन रियर टाइम में सुन सकेंगे. यह फीचर 70 से भी ज्यादा भाषाओं को सपोर्ट करता है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में यह फीचर iPhones यूजर्स को भी मिल सकता है.

ये भी पढे़ंः पार्टनर किसको भेजता है सबसे ज्यादा फोटो-Video? मिनटों में ऐसे खोलें WhatsApp का राज!



इस्तेमाल करने का ये है पूरा प्रोसेस

इसके लिए सबसे पहले अपने हेडफोन को फोन से कनेक्ट कर लें.

अब गूगल Translate ऐप में ओपन करें

यहां आपको नीचे 'Live translate का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर टैप करें.

अब जिस भाषा में आप अनुवाद चाहते हैं उसे चुन सकते हैं या ऐप को Detect पर भी सेट रहने दे सकते हैं.

इसके बाद Start पर क्लिक करें.

इतना करते ही यह फुलस्क्रीन इंटरफेस में खुल जाएगा जिसमें बोली गई बातों का ट्रांसक्रिप्शन भी दिखाई देगा.

ये भी पढे़ंः क्या सच में 2500 साल पहले बन गया था दुनिया का पहला AI रोबोट? नाम और रहस्य जानकर...