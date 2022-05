iPhone 14 खरीदने वालों के लिए Good News! फोन को लेकर हुआ खुलासा; जान आप भी कहेंगे- 'वाह Apple! खेला कर दिया...'

iPhone 14 Likely To Launch With 90Hz Display Rate: यह उन iPhone प्रेमियों के लिए सही समय है जो iPhone 14 सीरीज खरीदना चाहते हैं क्योंकि कंपनी आने वाले सप्ताह में फोन के iOS वर्जन के विवरण का खुलासा करने की योजना बना रही है. नए iPhone के लॉन्च से पहले, अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि Apple फोन को 90Hz रिफ्रेशिंग रेट के साथ OLED डिस्प्ले के साथ लॉन्च करेगा. ज्यादा खरीदारों को आकर्षित करने के लिए कंपनी इस साल फोन के बेस वर्जन में 6GB रैम देगी.

iPhone 14 की कीमत हो सकती है ज्यादा

अधिक रैम और सुविधाओं के साथ, खरीदारों को iPhone 13 सीरीज की तुलना में अपनी जेब के लिए लगभग 21,000 रुपये अधिक खर्च करने होंगे. विशेष रूप से, iPhone की नई सीरीज में फोन के पिछले वर्जन के समान 4 मॉडल होंगे.

iPhone 14 Pro का डिस्प्ले

टिपस्टर्स का सुझाव है कि Apple फोन के मिनी मॉडल को छोड़ सकता है. आईफोन मैक्स और आईफोन प्रो मैक्स के लीक में ए16 बायोनिक चिपसेट होगा और इसमें अधिक स्टोरेज भी होगी. Apple iPhone 14 Pro को 8GB RAM + 128GB स्टोरेज और 6.06 इंच के स्क्रीन साइज के साथ आने की संभावनाएं हैं.

iPhone 14 Camera

सबसे बड़ा बदलाव हम स्क्रीन पर देख सकते हैं क्योंकि ऐप्पल पंच-होल डिस्प्ले के साथ फोन लॉन्च कर सकता है. कैमरे के मोर्चे पर, यह माना जाता है कि Apple 50-मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप प्रदान करेगा. सामने की तरफ, Apple के 12-मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरे के मुकाबले ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है.

iPhone 14 Storage

बताया गया है कि iPhone 14 में 128GB और 256GB के स्टोरेज विकल्प होंगे, जो 2TB तक जा सकते हैं. रिलीज की तारीख अभी तक निश्चित नहीं है, लेकिन ऐप्पल इस साल के अंत में फोन को बाजार में ला सकता है.