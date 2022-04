iPhone 16 करेगा दिलों पर राज! 2024 में नहीं दिखेगा फ्रंट कैमरा, फिर भी क्लिक करेगा HD Photos

नई दिल्ली. Apple iPhone 16: एप्पल सितंबर में iPhone 14 सीरीज का अनावरण करने की संभावना है, हालांकि फीचर्स, सुविधाओं और कीमत के बारे में अफवाहें और लीक पहले से ही इंटरनेट पर चर्चा पैदा कर रहे हैं. लेकिन यह नई रिपोर्ट जिसनेiPhone फैन्स का उत्साह बढ़ाया है, वह iPhone 14 के बारे में नहीं है. इसके बजाय, यह 2024 iPhone मॉडल है. जी हां, आईफोन 16! Apple विश्लेषक Ming-Chi Kuo ने हाल ही में सुझाव दिया है कि Apple 2024 iPhone मॉडल में फुल स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आ सकता है. यह डिवाइस iPhone 16 सीरीज का हिस्सा हो सकता है. अगर यह सच है तो iPhone यूजर्स को iPhone 16 सीरीज में न सिर्फ फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा बल्कि उन्हें अंडर-स्क्रीन फ्रंट कैमरा के साथ अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी भी देखने को मिलेगी.

I think the real full-screen iPhone will come in 2024. High-end iPhones in 2024 would adopt an under-display front camera alongside the under-display Face ID. A low-light condition is detrimental to front camera quality, and ISP & algorithm are critical for quality improvements. https://t.co/vWjeZYZUPK

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 20, 2022